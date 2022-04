Krievija pārvieto smago bruņojumu tuvāk Somijai

Krievijas sākusi pārvietot smago bruņojumu, arī raķešu sistēmas, Somijas robežas virzienā jau dažas stundas pēc tam, kad Kremlis bija brīdinājis kaimiņvalsti, ka negatīvi vērtē tās iespējamo pievienošanos NATO.

Vakar vakarā tīmeklī publicētā video redzams, kā divas Krievijas krasta aizsardzības sistēmas robežas Krievijas pusē tiek transportētas pa ceļu, kas ved uz Helsinkiem.

Raķešu sistēmas tiek vestas gar ceļa zīmi, kas norāda virzienu uz Somijas galvaspilsētu. Pēc visa spriežot, tās ir mobilās krasta aizsardzības sistēmas "K-300P Bastion-P", kas paredzētas triecieniem pa kuģiem, arī aviācijas bāzes kuģiem.

Kā sacījusi Somijas prezidente Sanna Marina, viņa sagaida, ka valdība diskusijas par pieteikšanos dalībai NATO "pabeigs pirms vasaras saulgriežiem".

84% somu Krieviju uzskata par "būtisku militāru draudu", konstatēts nesenā sabiedriskās domas aptaujā. Pērn šāds viedokli bija 25% somu.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs brīdinājis, ka Somijas pievienošanās NATO neuzlabos drošības situāciju Eiropā, savukārt Maskavas likumdevējs Vladimirs Džabarovs bijis tiešāks, draudot, ka tas nozīmēs "valsts iznīcināšanu".

"Mēs vairākkārt esam teikuši, ka alianse ir instruments, kas ir vērsts uz konfrontāciju, un tās tālāka paplašināšana nenesīs stabilitāti Eiropas kontinentam," sacīja Peskovs.

