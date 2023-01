Krievija pārvietojusi bumbvedējus tālāk no Ukrainas, ziņo Lielbritānija

Pēc triecieniem Krievijas Engelsas gaisa bāzei, kurā tika bojātas vairākas lidmašīnas, Maskava, visticamāk, veikusi vispārēju tālā darbības rādiusa lidmašīnu pārvietošanu, īpaši uz lidlaukiem tālāk no Ukrainas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 27. decembrī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs ziņoja, ka Krievija ir pārvietojusi liela attāluma aviācijas (LRA) bumbvedējus "Tu-95MS BEAR" un vidēja darbības rādiusa bumbvedējus "Tu-22M3 BACKFIRE" uz Krievijas Tālajiem Austrumiem.

Krievijas LRA joprojām ar gaisā palaižamām spārnotajām raķetēm varēs uzbrukt Ukrainai, jo ieroču darbības rādiuss ir 5000 kilometri līdzās bumbvedēju lidojuma diapazonam, raksta Lielbritānijas ministrija.

Tomēr darbība no attālākām vietām radīs papildu slodzi lidaparātu apkopei un vēl vairāk samazinās ierobežoto lidojuma stundu skaitu, kas pieejams šiem novecojošajiem okupantu gaisa kuģiem, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/G4pG7KAYGi

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cZdm0e6yvF