Krievijā pašaizdedzinās žurnāliste; Rinkēvičs aicina objektīvi izmeklēt

Krievijā notikusī žurnālistes Irinas Slavinas pašaizdedzināšanās ir objektīvi jāizmeklē un kompetentās starptautiskās organizācijas par to nedrīkst klusēt, uzskata Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Rinkēvičs ierakstījis, ka Slavinu varas iestādes pastāvīgi vajāja, un tas esot šausminoši. "Ir jāveic objektīva izmeklēšana, Eiropas Padome un Eiropas Drošības un sadarbības organizācija nedrīkst klusēt," tviterī paudis Latvijas ārlietu ministrs.

Kā ziņots, Krievijā Ņižņijnovgorodas pilsētā piektdien pie Iekšlietu ministrijas galvenās pārvaldes ēkas pašsadedzinājusies vietējā tīmekļa izdevuma "Koza.Press" galvenā redaktore Slavina.

Viņa no gūtajām traumām mirusi. Pirms tam piektdien viņa "Facebook" atstāja ierakstu: "Manā nāvē lūdzu vainot Krievijas Federāciju".

Ceturtdien Slavinas dzīvoklī tiesībsargājošās iestādes veica kratīšanu saistībā ar krimināllietu pret Kremļa kritiķa Mihaila Hodorkovska dibināto kustību "Atvērtā Krievija", kas Krievijā pasludināta par nevēlamu organizāciju.

"Savāca, ko atrada – visas zibatmiņas, manu portatīvo datoru, meitas portatīvo datoru, telefonus - ne tikai manu, bet arī vīra, bloknotu kaudzi, kuros es rakstīju preses konferenču laikā. Es esmu palikusi bez ražošanas līdzekļiem," pēc kratīšanas paziņoja pati Slavina.

2019. gada vasarā tiesa Slavinu atzina par vainīgu par līdzdalību nevēlamā organizācijā par to, ka viņa internetā ievietoja pati savas ziņas par "Atvērtā Krievija" lekcijām. Tad viņai tika piespriests 5000 rubļu sods.

Piektdien Ņižņijnovgorodā pie Slavinas bojāejas vietas pulcējas cilvēki, lai pieminētu viņu un noliktu ziedus.

Slavinas vietne publicēja izmeklēšanas par korupciju un rakstus par opozīciju.

Russian journalist Irina #Slavina self-immolated in Russian city of Nizhny Novgorod yesterday, she was constantly harassed by the authorities, this is horrendous, impartial investigation must be conducted, @coe and @OSCE_RFoM must not keep silence #Journalismisnotacrime