Krievija paziņo par militāro aktivitāšu samazināšanu ap Kijivu. Teksta tiešraide

Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā rit piekto nedēļu. Okupantu nežēlīgo pieeju raksturo ielenktās Mariupoles varasiestāžu aplēses, ka pilsētā, kur bojātas vai sagrautas gandrīz visas ēkas, bojā gājuši ap 5000 cilvēku, tostarp 210 bērni. Par spīti evakuācijas centieniem Mariupolē necilvēcīgos apstākļos joprojām palikuši ap 170 tūkstoši cilvēku. Turpinām sekot notikumiem kara 34. dienā.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 34. diena (29.03.2022)

Lietuvas bijušais ārlietu ministrs Linas Linkvičus mudina palielināt sankciju klāstu pret Krieviju. "Ir laiks atvērt acis un pārstāt skaitīt naudu."

Pēc tam, kad Krievijas Aizsardzības ministrija otrdien paziņoja, ka tā ir nolēmusi "krasi samazināt karadarbību" Kijivas un Čerņihivas virzienā, ASV jau novērojot manevrus, kas saskan ar šo stratēģijas maiņu, atsaucoties uz divām augsta ranga Savienoto Valstu amatpersonām, raksta CNN. Krievija sāk izvest dažus spēkus, tostarp Krievijas bataljona taktiskās grupas, kas atstāj Ukrainas galvaspilsētas apkārtni. Krievijas spēki tagad atkāpjas dažos ziemeļu apgabalos, lai koncentrētos uz panākumiem dienvidos un austrumos. ASV uzskata, ka Krievija savu atkāpšanos segs ar gaisa un artilērijas bombardēšanu galvaspilsētā, sacīja viena no amatpersonām. ASV amatpersonas brīdina, ka Krievija vienmēr var atgriezties pie iepriekšējās stratēģijas, ja kaujas apstākļi to ļaus.

Krievija apgalvo, ka tā savus pamatmērķus ir sasniegusi. https://www.delfi.lv/news/arzemes/soigu-krievija-koncentresies-donbasa-atbrivosanai.d?id=54194702

Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu sacīja, ka sarunās starp Krieviju un Ukrainu, kuras tika aizvadītas šodien, bija vērojams nozīmīgākais progress kopš abu pušu diskusiju sākuma. (BBC)

Krievijas delegācija otrdien Stambulā ir izteikusi iespēju sarīkot tikšanos starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un vienlaicīgi iesākt miera līgumu veidošanu starp abām pusēm. Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis nosaucis otrdienas pārrunas par konstruktīvām. (CNN)

Ukrainas delegācija pēc sarunas ar Krievijas pusi Stambulā sacīja, ka tā piedāvāja pieņemt valsts neitrālo statusu apmaiņā pret drošības garantijām, kas nozīmētu atteikties no pievienošanās militārajām aliansēm vai uzturēt ārzemju militārās bāzes. (The Guardian)

Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Aleksandrs Fomins sacīja, ka lēmums "radikāli samazināt" Krievijas militāro aktivitāti ap divām pilsētām - Kijivu un Čerņihivu - pieņemts, lai "vairotu savstarpējo uzticību" un veicinātu turpmākas sarunas, kā arī sasniegtu "galējo mērķi" - abu pušu parakstītu vienošanos. (BBC)

Dialogs starp Krieviju un ASV joprojām ir nepieciešams, neskatoties uz nesenajiem ASV prezidenta Džo Baidena paziņojumiem, kas "bojā attiecības", otrdien sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. "Personiski apvainojumi nevar neatstāt negatīvu zīmi attiecībās starp valstu vadītājiem," sacīja Peskovs. "Tomēr dialogs starp Krieviju un ASV ir nepieciešams jebkurā gadījumā ne tikai mūsu abu valstu, bet arī visas pasaules interesēs," viņš piebilda. (CNN)

Ukraina ir pierādījusi pasaulei savu varonību. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-vestnieks-berline-uzskatijusi-ka-ukraina-zaudes-kara-paris-stundas.d?id=54194430

Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Aleksandrs Fomins paziņojis, ka Krievija "radikāli samazinās" militāro aktivitāti ap Kijivu un Čerņihivu. (BBC)

Aktuālā karte par Krievijas invāziju Ukrainā. https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-29-marta-aktuala-informacija.d?id=54194352

Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks ieskicēja dažus jautājumus, kas otrdien tika apspriesti Krievijas un Ukrainas sarunās Stambulā, sakot, ka par vairākiem jautājumiem notiek "intensīvas konsultācijas". "Galvenais ir vienošanās par starptautiskās drošības garantijām Ukrainai," sacīja Podoļaks. (CNN)

Tikšanās starp Krievijas un Ukrainas delegācijām ir beigusies, paziņojusi Turcija. Abu valstu pārstāvji tikās Stambulā, lai mēģinātu vienoties par pamieru un Ukrainas konflikta izbeigšanu. (Sky News)

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) otrdien aicinājusi Ukrainu un Krieviju panākt skaidru vienošanos par civiliedzīvotāju drošu evakuāciju no Mariupoles un citām vietām. "Mūsu bažas rada tas, ka kauju intensitāte nodara kaitējumu civiliedzīvotājiem," sacīja aģentūras ģenerāldirektors Roberts Mardīni. (Al Jazeera)

Valsts neatliekamās palīdzības dienesti Ukrainā paziņojuši, ka uzlidojumā reģionālās administrācijas birojam Mikolajivā gājuši bojā trīs cilvēki. (Sky News)

Gaidāmā Višegradas valstu aizsardzības ministru tikšanās esot atcelta, jo gan Polija, gan Čehija paudušas neapmierinātību ar Budapeštas kūtro iesaistīšanos darbībās, kas vērstas pret Maskavas agresiju, liecina Slovākijas Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija. Bija paredzēts, ka Ungārijas organizētā sanāksme tiks aizvadīta no 30. līdz 31. martam, taču šobrīd šķiet, ka tā nenotiks vispār, raksta portāls "Euractiv".

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) direktors atrodas Ukrainā, lai aizvadītu sarunas ar augstākajām valdības amatpersonām par valsts kodolobjektu drošības stiprināšanu. (BBC)

Krievijas vēstniecība Polijā tikusi aplieta ar mākslīgām asinīm, simbolizējot protestu pret Kremļa agresiju.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1508745005069910019

Francijas prezidents Emanuels Makrons un Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien aizvadīs telefonsarunu. (The Guardian)

Aizdomām par Krievijas miljardiera Romāna Abramoviča saindēšanu miera sarunās šī mēneša sākumā nav nekāda sakara ar realitāti, norāda Kremlis. Maskava saka, ka šis stāsts esot daļa no "informācijas kara". Kremlis arī norāda, ka Abramovičs nav oficiāls Krievijas delegācijas loceklis Turcijā, lai gan viņš ir redzams sarunās ar Ukrainu. (BBC)

Somijas aizsardzības dienests "Supo" otrdien apgalvoja, ka Krievija centīsies izvērst dezinformācijas kampaņu tuvāko mēnešu laikā, lai ietekmētu Skandināvijas valstu lēmumu par pievienošanos NATO, rakstījis "The Guardian". Somija un Zviedrija sākusi izvērtēt iestāšanos NATO pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Mikolajivas reģiona administrācijas ēka pēc Krievijas raķešu uzbrukuma.

ASV domnīca "Institute for the Study of War" publicējusi savu jaunāko novērtējumu par Krievijas invāziju Ukrainā. Tajā konstatēts, ka Krievijas spēki nav atteikušies no sava mērķa ieņemt Kijivu, neskatoties uz Kremļa apgalvojumiem, ka tie koncentrēsies uz Austrumukrainu. Tāpat domnīca secinājusi: - Krievijas armija, visticamāk, jau ir izvietojusi Ukrainā lielāko daļu savu rezervju. Neidentificētas vienības joprojām tiekot izvietotas, bet amatpersonas novēroja "būtisku satiksmes intensitātes samazināšanos no Krievijas Federācijas dziļumiem"; - Ukraina ziņo, ka Krievijas spēki pārgrupējas, lai atsāktu lielas operācijas, kuru mērķis esot ieņemt visu Doņeckas un Luhanskas apgabalu. (BBC)

Otrdien ukraiņu un krievu delegācijas tiekas Stambulā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/erdogans-aicina-krievijas-un-ukrainas-delegacijas-pielikt-punktu-sai-tragedijai.d?id=54193548

Vācija Krievijas-Ukrainas kara sākumā nevēlējās dot ieročus Ukrainai un atbalstīt Krievijas atslēgšanu no "SWIFT" sistēmas, jo tā sākotnēji paredzēja, ka Kijiva cīņā pret okupantiem noturēsies vien "dažas stundas", ziņo Ukrainas neatkarīgā informācijas aģentūra UNIAN. Vācijas laikrakstā "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Ukrainas vēstnieks Vācijā Andrejs Meļņiks atklājis, ka šādu retoriku viņš dzirdējis sarunā ar Vācijas finanšu ministru Kristianu Lindneru.

Pirms šodienas sarunu sākuma Stambulā Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba ieteica ikvienam, kas dodas uz sarunām ar Krievijas Federāciju, "neko neēst un nedzert, un vēlams – nepieskarties nevienai virsmai".Brīdinājums tika izteikts pēc aizdomām par Krievijas miljardiera Romāna Abramoviča un Ukrainas sarunu dalībnieku saindēšanu šī mēneša sākumā notikušajās miera sarunās uz Ukrainas-Baltkrievijas robežas.Pastāv zināma skepse par iespējamo saindēšanu, un aģentūra "Reuters" citēja vārdā nenosauktu ASV amatpersonu, kura teica, ka izlūkdienestu informācija liecina, ka simptomus izraisījuši "vides" faktori, nevis saindēšanās. (BBC)

Okupantu zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Krievija zaudējusi vairāk nekā 17 000 karavīru, 597 tankus, 129 helikopterus. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1508711268248698881

Ukrainas cilvēktiesību komisāre paziņojusi, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā ir nogalināti vismaz 144 bērni. (Al Jazeera)

Romans Abramovičs Turcijā, piedaloties Krievijas-Ukrainas miera sarunās.

Mikolajivas pilsētas pārvaldes nams ticis bojāts Krievijas raķešu trieciena dēļ. Par to ziņoja apgabala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims vietnē "Telegram". Netiek ziņots par bojā gājušajiem, taču tiek lēsts, ka astoņi cilvēki ir iesprostoti gruvešos. (The Guardian) Papildināts 14:25: trīs cilvēki gājuši bojā, bet 18 tikuši izglābti no gruvešiem. Tiek domāts, ka okupācijas spēku mērķis bija Vitālija Kima likvidācija, kurš raķešu trieciena brīdī nebija atradies ēkā. https://twitter.com/ikhurshudyan/status/1508705922503245825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1508705922503245825%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F29%2Frussia-ukraine-war-latest-news-live-updates-putin-moscow-kremlin-zelenskiy-kyiv-russian-invasion

Krievijas oligarhs un profesionālā futbola kluba "Chelsea" īpašnieks Romans Abramovičs tika manīts piedalāmies Ukrainas un Krievijas miera pārrunās Stambulā otrdien. Kremlis iepriekš apgalvojis, ka Abramovičs arī piedalījās miera pārrunu sākuma stadijā. (Sky News)

Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans uzrunā Krievijas un Ukrainas delegācijas pirms šodien paredzētajām miera sarunām. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Šodien Turcijā notiek Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas. Sarunu ievadā uzrunu sacījis arī Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Viņš norādīja, ka abām pusēm ir "leģitīmas bažas", taču esam sasnieguši brīdi, kad sarunām jādod "konkrēti rezultāti". (BBC)

Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka paziņoja, ka Ukraina cer otrdien atvērt trīs humānos koridorus.Papildus tam viņa cer izveidot koridoru, lai cilvēki varētu pamest aplenkto Mariupoles pilsētu valsts dienvidos. (The Guardian)

"Itālija ir piekritusi kļūt par vienu no Ukrainas drošības garantiem attiecīgā jaunā garantiju sistēmā, kuru mēs tagad izstrādājam," savā videouzrunā sacīja Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/italija-piekritusi-klut-par-ukrainas-drosibas-garantu-pazino-zelenskis.d?id=54192584

"Es aicinu visas valstis noteikt kriminālatbildību par simbola “Z” izmantošanu," tviterī rakstījis Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. Viņš piebilst: "“Z” nozīmē Krievijas kara noziegumus, sabombardētas pilsētas, tūkstošiem nogalināto ukraiņu. Ir jāaizliedz sabiedrības atbalsts šim barbarismam." https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1508686459880062977

Jaunākā izlūkošanas informācija, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Ukrainas spēki ir turpinājuši veikt lokalizētus pretuzbrukumus uz ziemeļrietumiem no Kijivas, tostarp Irpiņā, Bučā un Hostomeļā. Šajos uzbrukumos gūti zināmi panākumi, un krievi ir bijuši spiesti atkāpties no vairākām pozīcijām. Krievija joprojām rada ievērojamus draudus galvaspilsētai ar savām apšaudes spējām. Krievijas spēki ir turpinājuši ofensīvu pret Mariupoli, nepārtraukti apšaudot pilsētu, tomēr pilsētas centrs joprojām ir Ukrainas kontrolē. Citviet Krievijas spēki saglabā bloķēšanas pozīcijas, mēģinot reorganizēt un atjaunot savus spēkus.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508678736866156544

Ukrainā kopš Krievijas pilna apjoma iebrukuma sākuma 24. februārī ir atgriezušies apmēram 510 000 Ukrainas pilsoņu, liecina robežsardzes dati. Lielākā daļa no tiem ir vīrieši. (LETA)

Krievijas tehnika pie ielenktās Mariupoles. (Reuters/Scabpix/LETA)

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs mudina panākt humāno pamieru Ukrainā. Viņš atklāj, ka ir lūdzis ANO globālo humāno operāciju vadītāju Martinu Grifitu izpētīt pamiera panākšanas iespēju un uzskata, ka šis ir īstais brīdis, lai ANO uzņemtos iniciatīvu. (Sky News) Otrdien Stambulā sāksies Ukrainas un Krievijas pārstāvju klātienes sarunas.

Situācija frontē. Ukrainas armijas Ģenerālštāba ziņojums. Iebrucēji vērš uzbrukumus pret degvielas krātuvēm, lai apgrūtinātu loģistiku un radītu apstākļus humānajai krīzei. Okupanti turpina terorizēt iedzīvotājus. Tiek apšaudītas dzīvojamās ēkas, notiek laupīšanas, cilvēku nolaupīšana. Doņeckas un Luhanskas virzienā dienas laikā atvairīti septiņi uzbrukumi. Kaujās iznīcināti 12 tanki, 10 kājnieku kaujas mašīnas un trīs citi transportlīdzekļi. Pagājušajā diennaktī notriekti 17 gaisa mērķi – astoņas lidmašīnas, trīs helikopteri, četri dažāda veida droni un divas spārnotās raķetes. Tāpat Ukrainas gaisa spēki devuši triecienus pa pretinieka tehnikas un dzīvā spēka pulcēšanās vietām. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283032034009882&show_text=true&width=500

Par svarīgāko īsumā: Otrdien Turcijā notiks Ukrainas un Krievijas pārstāvju klātienes sarunas. Iepriekšējais sarunu raunds notika virtuāli pirms divām nedēļām. Pirms tam klātienes sarunas notika Baltkrievijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina valstis pastiprināt sankcijas pret Krieviju, tostarp ieviest naftas un gāzes embargo. Zelenskis arī vērsās pie valstīm, kas baidās dot Ukrainai ieročus, norādot, ka tās var kļūt atbildīgas par traģēdiju Ukrainā. Krievijas spēki ir iestrēguši pie Čerņihivas, Mikolajivas, Harkivas, nav panākts progress virzībā pret Kijivu, kuras apkārtnē turpinās kaujas, liecina ASV izlūkošanas informācija. (CNN) Kremļa saimnieka Vladimira Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs intervijā telekanālam PBS apliecinājis, ka Krievija kodolieročus izmantotu tikai tad, ja tiktu apdraudēta tās eksistence. Ukrainu kopš Krievijas iebrukuma sākuma ir pametuši vairāk nekā 3,8 miljoni cilvēku, liecina ANO dati. Vairāk nekā puse no tiem ir bērni. Aplenktās un smagi cietušās Mariupoles mērs aicina pilnībā evakuēt visus pilsētā palikušos civiliedzīvotājus. Visus evakuācijas maršrutus no pilsētas kontrolē Krievijas spēki. Varasiestāžu aplēses liecina, ka pilsētā gājuši boja ap 5000 cilvēku, tostarp 210 bērni. Mariupolē necilvēcīgos apstākļos joprojām palikuši ap 170 tūkstoši cilvēku. Pilsētā sagrautas vai bojātas gandrīz visas ēkas.

Ukrainas delegācija ieradusies Stambulā, kur šodien notiks miera sarunas ar Krievijas pārstāvjiem, ziņo “Babel”.

Nerimst runas par iespējamo kodolieroču pielietošanu. Kremļa saimnieka Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs pirmdien intervijā amerikāņu TV kanālam PBS apliecināja, ka kodolieroči tiktu pielietoti tikai tad, ja tiktu apdraudēta Krievijas eksistence. Viņš apgalvoja, ka jebkāds “militārās operācijas” Ukrainā iznākums nevar būt par pamatu kodolieroču pielietošanai. Rakstā zemāk iemesls, kāpēc kodoljautājums pirmdien strauji aktualizējās medijos. https://www.delfi.lv/news/arzemes/izgasanas-gadijuma-putins-varetu-izskirties-par-kodoltriecienu-doma-bellingcat-petnieks.d?id=54188380

Vakar Operatīvās pavēlniecības “Ziemeļi” atbildības rajonā iznīcinātas divas okupantu bruņotās automašīnas “Tigr”, tanks T-72 un “Ural” kravas automašīna ar munīciju. Vēl viena “Ural” kravas automašīna sagrābta. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282848120694940&show_text=true&width=500

Krievija sarunās ar Ukrainu vairs nepieprasa “denacifikāciju” un “demilitarizāciju”, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta “Financial Times”.

Krievija uz Ukrainas austrumiem pārvieto vairāk nekā 1000 privātās militārās kompānijas “Vagner” algotņus, ziņo britu Aizsardzības ministrija. Domājams, tas tiek darīts smago zaudējumu un stagnējošā iebrukuma dēļ. Algotņi pārvietoti no Āfrikas un Sīrijas, domā britu izlūki. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542765436706828?ref_src=twsrc%5Etfw

Par spīti Krievijas zaudējumiem, militārā operācija turpinās, un turpinās arī spēku pulcināšana. Pētnieciskā grupa “Info Napalm” novērojusi, ka Krievijas Kurskas apgabalā pie Ukrainas robežas militārās tehnikas sapulcināts vairāk nekā tas bija pirms iebrukuma sākuma 24. februārī. Tiesa, vēl nevarot spriest par šī grupējuma kaujasspējām. Savukārt par aviācijas trūkumu varētu liecināt Turcijas izlūkdienestu informācija, ka Krievijas rīcībā nodotas četras kaujas lidmašīnas Su-30, kas iepriekš atradās Maskavas sabiedrotās Armēnijas pakļautībā, atzīmē “Info Napalm”. Krievijas spēki pašlaik atvelkot spēkus uz pārgrupēšanos. To parasti dara, ja ir zaudēti ap 70% personālsastāva vai tehnikas. (UNIAN) Pirms iebrukuma sākuma pie Ukrainas robežām, tostarp Baltkrievijā, bija sapulcināti ar 200 tūkstoši Krievijas karavīru. Vērotāji uzskata, ka lielo zaudējumu dēļ un pēc nesekmīgajiem mēģinājumiem ieņemt galvaspilsētu Kijivu, okupantu spēki tagad koncentrējas uz Ukrainas austrumu reģionu ieņemšanu, mēģinājumiem ielenkt Ukrainas spēkus un pilsētu bombardēšanu. Saskaņā ar Ukrainas sniegtajām ziņām Krievija karā zaudējusi vairāk nekā 16 tūkstošus cilvēku.

