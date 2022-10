Krievijā pie Belgorodas naftas bāzē izraisījies ugunsgrēks

Krievijā pie Belgorodas, kas atrodas līdzās robežai ar Ukrainu, sestdien naftas bāzē izraisījies ugunsgrēks, ziņapmaiņas platformā "Telegram" pavēstīja Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs.

"Pie mums apšaude. Viens no šāviņiem Belgorodas rajonā trāpīja naftas bāzei. Atrodos notikuma vietā. Ārkārtas situāciju ministrija jau cīnās ar liesmām. Izplatīšanās draudu nav," paziņoja apgabala vadītājs.

Piektdienas vakarā Belgorodā izraisījās ugunsgrēks elektrotīkla apakšstacijā. Atbilstoši vietējo iedzīvotāju teiktajam, viņi redzējuši, kā atlido raķetes vai šāviņi.

Savukārt Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs vēl piektdien intervijā "YouTube" kanālā "Feigin LIVE" , izsakoties par raķetēm, kas šonedēļ nogāzās uz Belgorodas mājām, sacīja, ka tās ir Krievijas raķetes, kas ir izšautas uz Ukrainu, bet nav sasniegušas cerētos mērķus.

"Tas ir skaidrs, ka tie neesam mēs. Tur visu laiku viss sprāgst. Viņi šauj uz nezināmiem mērķiem, iespējams, uz mums, bet tās neaizlido līdz galam, trāpa, un lūk - rezultāts," sacīja Arestovičs.

Kopš pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu Krievijas karaspēks no Belgorodas apgabala uzbrūk Ukrainas pilsētām, galvenokārt Harkivai.

