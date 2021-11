Krievija pie Ukrainas savilkusi 90 000 karavīru, apgalvo Kijeva

Krievija Ukrainas robežas tuvumā sapulcinājusi ap 90 000 karavīru, no kuriem daļa ir pēc mācībām neatvilktas militārās vienības, atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas paziņojumu, vēsta "Al Jazeera".

Pēc treniņiem 41. armijas daļas palika aptuveni 260 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Iepriekšējās dienās par ievērojamu armijas vienību koncentrēšanu pie Ukrainas robežas ziņojušas arī ASV, kā arī publicēti satelītattēli, ļaujot daļu no sapulcinātajiem spēkiem, no kuriem vairums ieradies kopš septembra beigām, apskatīt ikvienam.

Krievija jau iepriekš vairākkārt palielinājusi militāro kontingentu pierobežā ar Ukrainu, kuras austrumu apgabalos kopš 2014. gada tās spēki ieņēmuši un faktiski kontrolē, kā sadursmes zonā turpina aktīvu karadarbību, kuras rezultātā joprojām turpina palielināties kritušo skaits. Iepriekš Maskava eskalēja konfliktu, spēkus pierobežā savelkot pavasarī.

Lai gan rietumvalstu mediji jau iepriekš ziņoja par jaunu Krievijas spēku savilkšanu uz ziemeļiem no Ukrainas, Ukraina to sākotnēji noliedza, norādot, ka šādu aktivitāti nav konstatējusi. Tikai pēc tam, kad tika publicēti satelītattēli, Ukraina atzina šo spēku koncentrāciju, taču norāda, ka tie nav savilkti, bet gan neesot atvilkti pēc mācību norises.

"Maxar Technologies" uzņemtajos satelītattēlos analītiķi pie Jeļņas izveidotajās bruņoto spēku dislokācijas vietās saskaitījuši aptuveni tūkstoti militāro transportlīdzekļu, bet vēl armijas vienību koncentrācija esot novērota pie Brjanskas un Kurskā.

Kopš Krievijas armija okupēja Krimu un iegāja Ukrainas austrumu reģionos, starpvalstu karā, kuru Krievija cenšas pasniegt kā Ukrainas iekšēju konfliktu, dzīvību zaudējuši jau aptuveni 14 000 cilvēku.