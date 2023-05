Krievija piecu gadu laikā zaudējusi 50 tūkstošus zinātnieku

Krievija pēdējo piecu gadu laikā ir zaudējusi 50 tūkstošus zinātnes darbinieku, atsaucoties uz Krievijas Zinātņu akadēmijas viceprezidenta un iestādes Sibīrijas nodaļas priekšsēdētāja Valentīna Parmona paziņojumu reģionālās filiāles sanāksmes laikā, vēsta aģentūra "Interfax".

"Neviena cita valsts nav pazaudējusi tik daudzus zinātnes jomā strādājošo, bet Krievija pazaudēja 50 tūkstošus cilvēku. Tagad, kad visi runā par to, ka tehnoloģiskā suverenitāte, nākotne ir atkarīga no zinātnes ietilpīgām tehnoloģijām, jautājums slēpjas tajā, ka Krievija kā valsts ir palaidusi tos, kas to var izdarīt," teica Parmons.

Viņš arī izteica cerību, ka Valsts dome un Finanšu ministrija sadzirdēs Zinātņu akadēmiju un palielinās zinātnei atvēlēto finansējumu.

Nesaistīti ar šo paziņojumu un finansējumu, 16. maijā mediji ziņoja par Novosibirskas fiziķa-aerodinamiķa Valērija Zveginceva arestu. Viņš kļuva par jau ceturto Novosibirskas zinātnieku, kurš pēdējā gada laikā apsūdzēts par valsts nodevību, skaidro portāls "Currenttime". Divi no iepriekš arestētajiem ir viņa kolēģi no Zinātņu akadēmijas Sibīrijas filiāles Teorētiskās un lietišķās mehānikas institūta.

Institūta darbinieki pēc kolēģu aresta publiski paziņoja, ka trīs zinātnieki arestēti par uzstāšanos starptautiskās konferencēs un semināros, publikācijām ārzemju žurnālos, kā arī par dalību projektos kopā ar ārzemju kolēģiem. Paziņojumā uzsvērts, ka zinātnieku rakstus pirms publicēšanas ārzemju presē vairākkārt caurskatīja ekspertu komisija, pārbaudot, vai tajos nav valsts noslēpumu saturoša informācija, un tāda netika konstatēta.

"Mēs redzam, ka jebkurš raksts vai ziņojums var kļūt par iemeslu apsūdzībai valsts nodevībā. Tas, par ko mūs šodien apbalvo un pasniedz kā piemēru citiem, rīt kļūst par kriminālvajāšanas iemeslu. Šajā situācijā mūsu institūtam vienkārši nav iespējams strādāt," portāls citē zinātnieku atklāto vēstuli.