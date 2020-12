Krievija piemērojusi sankcijas vairākām Lielbritānijas amatpersonām

Atbildot uz sankcijām, ko Lielbritānija piemērojusi Krievijas amatpersonām saistībā ar Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija saindēšanu, Maskava trešdien paplašinājusi sarakstu ar tām Lielbritānijas amatpersonām, kurām aizliegts iebraukt Krievijā.

Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka atbildot uz Lielbritānijas "nekonstruktīvajiem un nedraudzīgajiem" soļiem, tā izlēmusi "paplašināt to Lielbritānijas pilsoņu skaitu, kam liegts iebraukt valstī". Ministrija neatklāja, kuras personas tieši iekļautas "melnajā sarakstā", bet norādīja, ka šie cilvēki bijuši iesaistīti pret Krieviju vērsto sankciju sagatavošanā.

Lielbritānija oktobrī paziņoja, ka sekos Eiropas Savienības (ES) paraugam un piemēros sankcijas Krievijas amatpersonām saistībā ar Navaļnija saindēšanu ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas.

Lielbritānijas sankcijas ietvēra aizliegumu iebraukt Lielbritānijā un Lielbritānijā esošo līdzekļu iesaldēšanu sešām Krievijas amatpersonām, tostarp Federālā drošības dienesta vadītājam. Krievija šomēnes piemēroja atbildes sankcijas arī ES valstīm.

Sankcijas, ko ES piemēroja Krievijai par Navaļnija saindēšanu, bija daļa no pasākumu kopuma, kas ietvēra arī sankcijas pret Maskavu par tās destabilizējošo lomu Lībijā. Kā ziņots, Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, un ar saindēšanās simptomiem viņš nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, kā arī Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija. Navaļnijs šobrīd Vācijā turpina rehabilitācijas kursu.

Krievija otrdien piemēroja sankcijas Vācijas amatpersonām, reaģējot un ES un Lielbritānijas sankcijām pret vairākiem Krievijas izlūkdienesta darbiniekiem par kiberuzbrukumiem Vācijas parlamenta datortīklam 2015.gadā.