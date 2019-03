Krievija piespriež sešus gadus cietumā FDD Baltkrievijā nolaupītam ukrainim

Krievijas tiesa piektdien par terorismu piespriedusi sešu gadu cietumsodu Ukrainas pilsonim Pavlo Gribam, kuru Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) pirms diviem gadiem izvilināja uz Baltkrieviju un nolaupīja.

Šobrīd 20 gadus vecais Gribs 2017.gada 24.augustā pazuda Baltkrievijā, uz kurieni bija devies tikties ar meiteni, ar kuru iepazinās sociālajos tīklos.

Tā paša gada septembrī kļuva zināms, ka viņš atrodas Krievijas pilsētas Krasnodaras izmeklēšanas izolatorā un viņam izvirzītas apsūdzības terorismā. Tad viņa advokāte arī paziņoja, ka viņu nolaupījis FDD.

Meitene, ar kuru tikties devās Gribs, vēlāk intervijā atzinās, ka viņu uzaicināt Gribu uz Baltkrieviju piespieduši FDD darbinieki.

Krievija apgalvo, ka Gribs sarakstē ar meiteni no Sočiem centies viņu pārliecināt ievietot spridzekli skolas izlaidumā 2017.gada 30.jūnijā. Gribam ir invaliditāte un viņš cieš no nopietnas saslimšanas.

Pēc Ziemeļkaukāza apgabala kara tiesas sprieduma Gribs paziņoja, ka piesaka badastreiku. Eiropas Savienība (ES) piektdien pieprasījusi nekavējoties atbrīvot Gribu un sniegt viņam specializētu medicīnisko palīdzību.

