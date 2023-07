Krievija plāno bīstamas provokācijas Zaporižjas AES, brīdina Zelenskis

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien telefonsarunā sacīja savam Francijas kolēģim Emanuelam Makronam, ka Maskava plāno bīstamas provokācijas Krievijas karaspēka okupētajā Zaporižjas atomelektrostacijā (AES).

"Es brīdināju Emanuelu Makronu, ka okupācijas karaspēks gatavo bīstamas provokācijas Zaporižjas elektrostacijā," savā "Telegram" kanālā ierakstīja Zelenskis.

"Mēs vienojāmies kopā ar IAEA (Starptautisko Atomenerģijas aģentūru) maksimāli kontrolēt situāciju," viņš piebilda.

Ikvakara videouzrunā Zelenskis sacīja, ka saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu datiem Krievija Zaporižjas AES ir "uzstādījusi priekšmetus, kas līdzīgi sprāgstvielām".

"Iespējams, lai imitētu triecienu spēkstacijai. Varbūt viņiem ir kāds cits scenārijs. Bet jebkurā gadījumā pasaule to redz," teica Ukrainas prezidents.

"Radiācija ir drauds visiem cilvēkiem pasaulē," viņš uzsvēra.

Iepriekš Ukrainas bruņotie spēki brīdināja par "iespējamu provokācijas gatavošanu Zaporižjas elektrostacijas teritorijā tuvākajā laikā".

Pēc to rīcībā esošās informācijas, uz trešā un ceturtā reaktora ārējā jumta esot novietoti "ārēji priekšmeti, kas līdzīgi sprāgstvielām".

"To detonācijai nevajadzētu sabojāt energoblokus, bet tie var radīt iespaidu par apšaudi no Ukrainas puses," teikts paziņojumā, brīdinot, ka Krievija par to izplatīs dezinformāciju.

Par to, ka Maskava varētu būt iecerējusi provokācijas, liecina Krievijas valsts atomenerģijas korporācijai "Rosatom" ģenerāldirektora padomnieka Renata Karčaas otrdien teiktais, ka šonakt Ukrainas armija mēģināšot uzbrukt Zaporižjas AES, izmantojot augstas precizitātes ieročus un trieciendronus. Karčaa arī apgalvoja, ka Ukrainas bruņotie spēki kodolspēkstacijai došot triecienu ar raķeti "Točka-U", kurai būšot ar radioaktīvajiem atkritumiem pildīta kaujas galviņa.