Krievija plāno sarīkot referendumu Hersonā, secinājuši britu izlūki

Krievija plāno sarīkot iestudētu referendumu Ukrainas dienvidu pilsētā Hersonā, lai attaisnotu tās okupāciju, informējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Viens no Krievijas mērķiem ir izveidot sauszemes koridoru uz 2014. gadā okupēto Krimu, un Hersonas pilsētai ir nozīmīga loma šī mērķa realizēšanai, uzsver Londona. Atgādinām, ka Maskava 2014. gadā sarīkoja neleģitīmu referendumu par Krimas pievienošanu Krievijas Federācijai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022

