Krievijā rosina alkohola iegādi ļaut tikai no 21 gada vecuma

Ņemot vērā ar alkohola lietošanu saistīto nāves gadījumu skaita pieaugumu pandēmijas laikā, Krievijas veselības ministrs Mihails Muraško trešdien ierosinājis palielināt līdz 21 gadam vecumu, no kura drīkst likumīgi iegādāties alkoholu.

Ministrs aicināja parlamentu pieņemt likumu, kas palielinātu no 18 līdz 21 gadam vecumu, no kura drīkst iegādāties alkoholu. "To iespējams izdarīt jau šodien," sacīja Muraško.

Pēdējos gados Krievijā vairākkārt mēģināts palielināt vecumu, no kura atļauts iegādāties alkoholu.

Lai gan Muraško neminēja konkrētus skaitļus, viņš sacīja, ka ar alkohola lietošanu saistītu nāves gadījumu skaits jaunā koronavīrusa uzliesmojuma laikā ir pieaudzis. Salīdzinot ar tāda paša vecuma sievietēm, mirstība vīriešu vidū ir augstāka, sākot no 18 gadu vecuma, piebilda ministrs.

Pateicoties kampaņām pret alkohola lietošanu un varasiestāžu agresīvajiem soļiem, lai kontrolētu pārdošanu, alkoholisma problēma Krievijā jau vairākus gadus ir mazinājusies. Taču eksperti un aktīvisti nesen norādījuši uz satraucošām pazīmēm, ka stresa pilnajā pandēmijas laikā, kuram raksturīgi daudzi ierobežojumi, alkohola lietošana var atkal pieņemties spēkā.

Pēc ierobežojumu ieviešanas marta beigās alkohola tirdzniecība piedzīvoja strauju kāpumu, liecina tirgus izpētes grupas "GfK" veiktais pētījums. Krievijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu līdz šim apstiprināta 242 271 cilvēkam, kas ir otrs lielākais skaits aiz ASV.