Krievija sākusi būvēt aizsardzības struktūras ap Mariupoli, ziņo Lielbritānija

Krievija sākusi būvēt aizsardzības struktūras ap okupēto Ukrainas dienvidu pilsētu Mariupoli. Šim nolūkam divas rūpnīcas ražo prettanku konstrukcijas - betona piramīdas, kas pazīstamas arī kā "pūķa zobi", teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka "pūķa zobi", iespējams, ir uzstādīti starp Mariupoli un Ņikoļskes ciematu; un no ziemeļu Mariupoles līdz Starjikrimas ciemam. Mariupole ir daļa no Maskavas "sauszemes tilta" no Krievijas uz Krimu, kas ir galvenā loģistikas sakaru līnija. "Pūķa zobi" papildus nosūtīti aizsardzības nocietinājumu sagatavošanai okupētajā Zaporižjā un Hersonā.

Krievija nostiprina savas līnijas visās okupācijas zonās. 19. oktobrī algotņu grupējuma "Vagner" īpašnieks Jevgeņijs Prigožins apgalvoja, ka Krievijas okupētajā Luhanskas apgabalā tiek uzbūvēta nocietināta "Vāgnera līnija", atgādina Lielbritānijas ministrija.

Šī aktivitāte liecina, ka Krievija pieliek ievērojamas pūles, lai sagatavotu aizsardzību aiz savas pašreizējās frontes līnijas un lai Ukrainas izrāvienu gadījumā novērstu jebkādu strauju Kijivas spēku progresu, noslēgumā raksta britu izlūki.

