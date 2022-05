Krievija sestdien pārtauks dabasgāzes piegādes Somijai

Krievija sestdienas rītā pārtauks dabasgāzes piegādes Somijai, jo tā atteikusies maksāt Krievijas valsts gāzes kompānijai "Gazprom" rubļos, piektdien paziņoja Somijas dabasgāzes uzņēmums "Gasum".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Par nožēlu dabasgāzes piegādes mūsu pašreizējā piegādes līgumā tagad tiks pārtrauktas," norāda "Gasum".

Taču uzņēmums skaidro, ka tas ir rūpīgi gatavojies šai situācijai un traucējumi gāzes sadales tīklā nebūšot novērojami.

Piegādes līguma darbības termiņš beigsies sestdien pulksten 7.

Pūliņos mazināt riskus par paļaušanos uz Krievijas enerģijas eksportu Somijas valdība piektdien paziņoja, ka valsts ar ASV bāzēto uzņēmumu "Excelerate Energy" parakstījusi sašķidrinātās dabasgāzes kuģa nomas līgumu uz desmit gadiem.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins 31.martā parakstīja dekrētu, kas paredz no 1.aprīļa pieņemt samaksu par dabasgāzi no valstīm, kuras Krievija uzskata par nedraudzīgām, tikai rubļos

Somija no Krievijas importē aptuveni 10% no patērētās elektroenerģijas, bet dabasgāze veido aptuveni 8% no Somijas patērētās enerģijas un lielākā daļa dabasgāzes tiek importēta no Krievijas.