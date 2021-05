Krievijā skolā apšaudes laikā miruši vismaz 11 cilvēki

Krievijas Tatarstānas Republikas pilsētā Kazaņā otrdien 175. vidusskolā apšaudes laikā bojā gājuši vismaz 11 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir skolēni, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem, vēsa "The Moscow Times."

Vismaz četri cilvēki ar šautām brūcēm nogādāti slimnīcā, bet kopumā ievainoti 32 cilvēki.

Medijs ziņo, ka uguni atklājuši divi uzbrucēji. Vienu no viņiem drošības struktūru darbinieki aizturēšanas operācijas laikā nogalinājuši, bet otrs – kāds 17 gadus vecs jaunietis – ir aizturēts.

Brīdinājums: sekojošie video ietver nepatīkamus kadrus!

JUST IN - Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia's city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school's window during the scene pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Vismaz viena apšaudē mirusī persona esot skolotāja, bet astoņi ir skolēni, sākotnēji apstiprināja amatpersonas.

Soctīklos publicētos video redzams, kā pa skolas logiem mūk tās audzēkņi. Divi skolēni miruši, izlecot pa trešā stāva logu.