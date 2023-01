Krievija 'Su-57' primāri izmanto tālā darbības rādiusa raķešu palaišanai, ziņo britu izlūki

Vismaz kopš 2022. gada jūnija Krievijas Aviācijas un kosmosa spēki gandrīz noteikti ir izmantojuši "Su-57 FELON", lai veiktu misijas pret Ukrainu. Šīs misijas, visticamāk, aprobežojās ar lidošanu virs Krievijas teritorijas, izšaujot tālā darbībās rādiusa gaiss-zeme vai gaiss-gaiss raķetes pa mērķiem Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka "Su-57 FELON" ir Krievijas vismodernākā piektās paaudzes virsskaņas kaujas lidmašīna, kas izmanto slēpšanās tehnoloģijas un ļoti modernu avioniku.

Jaunākie komerciāli pieejamie attēli parāda piecus "Su-57 FELON", kas novietoti Ahtubinskas gaisa bāzē, kurā atrodas 929. lidojumu pārbaudes centrs. Tā kā šī ir vienīgā zināmā "Su-57 FELON" bāze, šīs lidmašīnas, visticamāk, ir bijušas iesaistītas operācijās pret Ukrainu, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas prioritāte, visdrīzāk, ir izvairīšanās no kaitējuma reputācijai, samazinātām eksporta perspektīvām un jutīgu tehnoloģiju nonākšanu pretinieku rokās, kas izrietētu no "Su-57 FELON" zaudējuma pār Ukrainu. Tas liecina par Krievijas pastāvīgo pieeju, kura attiecībā uz gaisa spēku izmantošanu ir balstīta uz izvairīšanos no riska, noslēgumā raksta britu izlūki.

