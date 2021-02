Krievijā tiesā Navaļniju

Maskavā otrdien sākas Alekseja Navaļnija tiesa. Krievijas opozīcijas līderis un aktīvs Kremļa sistēmas korupcijas atmaskotājs tika aizturēts 17. janvārī, kad atgriezās no Vācijas, kur ārstējās pēc viņa saindēšanas ar "Novičok".

Tiesas sēdē klātienē piedalās arī Navaļnija sieva un vismaz 18 dažādu valstu, tostarp Latvijas, diplomāti.

Pie Maskavas tiesas ēkas pulcējas pret Navaļnija tiesāšanu protestējoši cilvēki. Līdz šim aizturēti vairāk nekā 90 cilvēku.

Mass arrests outside the courthouse where the trial of #AlexeiNavalny has just begun. His supporters had gathered here peacefully. The opp politician could face several years in prison for fraud charges the European Court of Human Rights has ruled "arbitrary" and "unreasonable" pic.twitter.com/OamFq5Fg4p