Krievija tuvākajā laikā gatavojas mobilizēt līdz 700 000 cilvēku, lēš Kijiva

Maskava okupācijas spēku rindās karam Ukrainā tuvākajā laikā gatavojas mobilizēt no 400 līdz 700 tūkstošiem cilvēku no Krievijas un okupētajām Ukrainas teritorijām, un vēl aptuveni 40 tūkstošus no Čečenijas Republikas, teikts Ukrainas armijas Ģenerālštāba ikrīta kopsavilkumā.

Čečenijas iedzīvotājus, iespējams, paredzēts izmantot kā norobežojošās vienības krievu spēku aizmugurē.

Tikmēr Maskavā un Sanktpēterburgā ieplānotās mobilizācijas skaitļi tāpat kā līdz šim saglabāti minimāli, teikts paziņojumā.

"Uz fronti kā "lielgabalu gaļa" kārtējo reizi dosies ierindas pilsoņi – Krievijas reģionu iedzīvotāji, kurus mugurā līdz nāvei bakstīs Kadirova bendes," raksta Ģenerālštābs.

Ukrainas militārais izlūkdienests (GUR) jau 14. augustā ziņoja, ka Kremlis gatavojas masveida mobilizācijai. Izlūki lēš, ka Krievijā ik mēnesi karam tiek mobilizēti aptuveni 20 tūkstoši cilvēku.

Vasaras sākumā Ukraina sāka pretuzbrukumu savu teritoriju atgūšanai.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.