Krievijas nespēju iegūt kontroli pār gaisa telpu Ukrainā saasina vairāki faktori, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievijas pastāvīgo gaisa pārākuma trūkumu, visticamāk, saasina slikta apmācība, pieredzējuša personāla zaudēšana un paaugstināti riski, kas saistīti ar centieniem nodrošināt tuvu gaisa atbalstu blīvās pretgaisa aizsardzības zonās. Maz ticams, ka tuvāko mēnešu laikā tas mainīsies, piebilst Apvienotā Karaliste.

3. novembrī Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs paziņoja, ka Krievija Ukrainā zaudējusi vismaz divas reizes vairāk lidmašīnu nekā PSRS -Afganistānas karā. Tas nozīmē, ka Ukrainā okupanti zaudējuši 278 lidmašīnas, salīdzinot ar 119 Afganistānā. Lielbritānijas ministrija norāda, ka nav spējusi pārbaudīt šos skaitļus.

Krievijas lidmašīnu zaudējumi, visticamāk, ievērojami pārsniedz to spēju ražot jaunus lidmašīnu korpusus. Kompetentu pilotu apmācībai nepieciešamais laiks vēl vairāk samazina Krievijas spēju atjaunot kaujas gaisa spējas, noslēgumā raksta britu izlūki.

