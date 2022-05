Krievija Ukrainā zaudējusi trešdaļu savu modernāko tanku, atklāj amatpersona

Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievijas spēki Ukrainā ir zaudējuši aptuveni trešdaļu savu moderno tanku, paziņojis Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Viktors Andrušivs.

"Pirms Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu tās bruņojuma arsenālā bija vairāk nekā 3000 modernu tanku, no kuriem tagad trīs mēnešu laikā vairāk nekā 30% mūsu aizstāvji ir iznīcinājuši. Nu ko, pēc sešiem mēnešiem skaitlis tikai pieaugs," Andrušivu citē aģentūra "Ukrinform".

Padomnieks apstiprina ziņas, ka Krievija bijusi spiesta karā iesaistīt novecojušos T-62 tankus. Tas liecina par moderna, kaujām gatava bruņojuma trūkumu.

Arī Krievijas bruņojuma noliktavās esošie Otrā pasaules kara tanki T-34 "nekur tālu neaizbrauks", piebilda Andrušivs.

Par to, ka okupanti varētu pielietot 50 gadus vecus T-62 tankus, pagājušajā nedēļā ziņoja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Pirms tam bija novērota šo tanku ievešana.

After Russia lost 1,300 battle tanks in 3 months of the war in #Ukraine, it is sending the old T-62 to continue its offensive. Here is a video from Russia. Tanks have no mounted dynamic protection. pic.twitter.com/bE3KJM73QR