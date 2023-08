Krievija Ukrainas pretuzbrukuma apturēšanai met elitāras vienības; tās tiek degradētas

Krievijas militārā pavēlniecība ievainojamu frontes sektoru aizsargāšanai no Ukrainas pretuzbrukuma darbībām turpina izvietot relatīvi elitāros Gaisa desanta spēkus (VDV), kuru intensīvā izmantošana karā, domājams, ir tos degradējusi, spriež ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Foto un video ģeolokācija no 27. augusta liecina, ka okupantu militārā pavēlniecība pozīciju nostiprināšanai pie Ukrainas spēku nesen atkarotās Robotintes ciema uz turieni pārvietojusi 76. gvardes gaisa desanta divīzijas elementus. Vienības, domājams, pārvietotas no Luhanskas apgabala Kreminnas apkārtnes.

ISW analītiķi jau iepriekš novēroja, ka gandrīz visu Krievijas VDV formējumu elementi darbojas apgabalos, kur notiek Ukrainas armijas pretuzbrukuma operācijas. Kopā ar jaunāko VDV spēku pārvietošanu tas vēl vairāk nostiprina pieņēmumu, ka Krievijas spēki nosacīti elitāras vienības izmanto frontes līniju kritisko sektoru nostiprināšanai, atzīmē pētnieki.