Krievija un Ukraina vēlas kontrolēt Dņepras deltu, analizē briti

Pēc tam, kad Krievija novembrī izveda savus spēkus no Dņepras rietumu krasta un Hersonas, sadursmes un izlūkošanas operācijas turpinās uz salām un kanālos upes deltā, teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas ikdienas izlūkošanas informācijas ziņojumā.

Krievijas spēki, visticamāk, ir izmantojuši nelielas laivas, lai saglabātu klātbūtni uz svarīgākajām salām, bet Ukraina vairākas reizes ar tālas darbības artilēriju ir veiksmīgi neitralizējusi okupantu priekšposteņus.

Abas puses, domājams, ir nosūtījušas nelielas grupas uz Kinburna pussalas Dņepras kreisajā krastā, kur upe ieplūst Melnajā jūrā, teikts ziņojumā.

Abas puses cenšas saglabāt savu klātbūtni šajās teritorijās, lai kontrolētu piekļuvu no jūras stratēģiski svarīgajai upei un brīdinātu par pretinieka mēģinājumiem sākt lielu uzbrukumu pāri upei, secina ziņojuma autori.

