Krievija uz Venecuēlu nosūtījusi virsskaņas stratēģiskos bumbvedējus

Amerikas valstu organizācija (OAS) paudusi bažas par kodolieroču pārvietošanai piemērotu Krievijas stratēģisko bumbvedēju ierašanos Venecuēlā.

Organizācija, kas pārstāv 35 neatkarīgas Amerikas kontinentu valstis, trešdien publicētā Ģenerālsekretariāta paziņojumā norāda, ka ar "lielām bažām" uztver ziņas no Venecuēlas par kodolspējīgu lidmašīnu atrašanos valsts teritorijā.

Ārvalstu militārā klātbūtne pārkāpj Venecuēlas konstitūciju, jo spēku izvietošanu nav apstiprinājis valsts parlaments, atzīmēts OAS paziņojumā. "Tāpēc šo aktu mēs uzskatām par kaitīgu Venecuēlas suverenitātei," atzīmē OAS.

Divi virsskaņas stratēģiskie bumbvedēji TU-160, izraisot spriedzi attiecībās ar ASV, Venecuēlā ieradās 10. decembrī. Šis Maskavas solis tiek skaidrots kā Krievijas militārā spēkā demonstrācija Dienvidamerikā.

Krievijas Aizsardzības ministrija nekomentēja, vai bumbvedēji ir bruņoti. Trešdien Baltais nams paziņoja, ka ir saņēmis Maskavas apliecinājumu – bumbvedēji 14. decembrī lidošot atpakaļ uz Krieviju.

Tikmēr atsevišķos Krievijas medijos tiek ziņots, ka Maskavā apsver iespēju lidmašīnas Venecuēlā, iespējams, atstāt uz ilgu laiku.

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo TU-160 ierašanos Venecuēlā tviterī raksturoja kā "divu korumpētu valdību valsts līdzekļu izšķērdēšanu un brīvību ierobežošanu, kamēr pašu cilvēki cieš".

