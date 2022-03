Krievija uzbrukusi dzīvojamajai ēkai Odesā; okupanti zaudējuši 15 000 karavīru. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukuma 26. dienā uzmanības centrā atkal aplenktā un smagi cietusī Mariupole – pirmdienas agrā rītā pienācis termiņš Maskavas izteiktajam ultimātam pilsētas aizstāvjiem padoties, taču Ukraina to darīt atsakās. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (26. diena)

Lielbritānijas laikraskts "The Guardian" ziņo, ka vismaz 8 cilvēki gājuši bojā Kijivas tirdzniecības centra spridzināšanā, kura pilnībā iznīcināja ēku. Patiesais upuru skaits patlaban nav zināms. https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1505870329524146179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505870329524146179%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F21%2Frussia-ukraine-war-latest-news-kyiv-rejects-moscows-deadline-for-mariupol-surrender-biden-to-visit-poland-live

Čehijas premjerministrs Petrs Fiala paziņojis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins Ukrainā izdara "kara noziegumus", un aicinājis noteikt bargākas sankcijas, lai viņu apturētu. (The Guardian)

Polijas pierobežas pilsēta Pšemisla ar 60 tūkstošiem iedzīvotāju uzņēmusi vairāk nekā 700 tūkstošus bēgļus no Ukrainas. Atbildot uz jautājumu par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsēta, tās mērs Vojcehs Bakuns sacījis: "Daudzi cilvēki ir laipni aicināti mūsu mājās. Tas ir normāli, mums pret kaimiņiem ir silta sirds." (Sky News)

Taivānas iedzīvotāji, redzot notikumus Ukrainā, sākuši satraukties, vai viņu valsts būs nākamā, agresoram šoreiz esot Ķīnai. https://www.delfi.lv/news/arzemes/vai-ukrainas-kars-varetu-provocet-kinu-iebrukt-taivana.d?id=54167806

Iepriekš vēstījām par okupantu uzbrukumu dzīvojamajai ēkai Odesā. Tas bija pirmais šāda tipa uzbrukums pilsētai. Šī dienvidu pilsēta ir ļoti nozīmīga vairāku, tostarp stratēģisko un ekonomisko apsvērumu dēļ. Odesa tiek uzskatīta kā galvenais stratēģiskais mērķis Vladimira Putina spēkiem. Ukrainai nav citu lielu ostu, uz ko paļauties, un Odesas ieņemšana nozīmētu, ka Krievija faktiski dominēs visā Melnās jūras ziemeļu piekrastē. Odesas ieņemšana varētu radīt negatīvas sekas arī kaimiņvalstīm. Pilsētas kontrole varētu ļaut Krievijas spēkiem atvērt sauszemes koridoru uz separātisko Piedņestras reģionu, kas kopš 90. gadiem ir centies iegūt neatkarību no Moldovas. Šajā reģionā jau atrodas 1500 Krievijas miera uzturēšanas spēku karavīru, raksta "Sky News".

Krievijas Pirmā televīzijas kanāla ziņu redakcijas vadītājs Kirils Kleimjonovs komentējis Marinas Ovsjaņņikovas veikto protestu pret karu, kas izpelnījās pasaules mēroga uzmanību. Kleimjonovs sievieti nosaucis par britu spiedzi. Viņš teica, ka viņa ir "nodevusi [savu] valsti un mūs visus (..) auksti, divkosīgi, par samaksu". https://twitter.com/maxseddon/status/1505859269522079746

Ukrainas pilsētā Sumos amonjaka noplūdi izdevās lokalizēt, ziņojis Sumu apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. Viņš sacījis, ka apkārtējiem iedzīvotājiem noplūdes dēļ apdraudējums nav radies. (LETA)

Žitomiras apgabals pirmo reizi ticis apšaudīts ar BM-21 "Grad" raķetēm. Apšaudes rezultātā vismaz trīs cilvēki gājuši bojā, ziņo Ukrainas informācijas aģentūra UNIAN.

Jau no 2014. gada Krievijas okupētajās Ukrainas daļās varasiestādes paaugstinājušas mobilizācijai pakļauto vecumu, paziņojusi Ukrainas Aizsardzības ministrija. Lai palielināti iesaucamo skaitu, līdzšinējā 55 gadu vecuma robeža pacelta līdz 65 gadiem, apgalvo ministrijā. Tā sauktajās Doņeckas un Luhanskas “tautas republikās” vispārēja mobilizācija publiski tika pasludināta dažas dienas pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, kad “republikas” ziņoja par iedzīvotāju evakuāciju uz Krieviju. Par šīm pirmskara dienām var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/putina-solita-nauda-un-cinisms-ka-notiek-donbasa-iedzivotaju-evakuacija-uz-krieviju.d?id=54083468

Varas iestādes Odesā apsūdzējušas Krievijas spēkus par uzbrukumu dzīvojamajām ēkām Ukrainas dienvidu pilsētas pievārtē šorīt agri no rīta. Pilsētas dome paziņoja, ka uzbrukumā nav cietušo, lai gan trieciens izraisīja ugunsgrēku. (Sky News)

Doņeckas apgabala separātistu līderis Deniss Pušiļins sacījis, ka aplenktās Mariupoles pilsētu varētu ieņemt ne mazāk kā nedēļas laikā. "Doņeckas republika" ir pašpasludinājusi savu neatkarību no Ukrainas 2014. gadā. Tās neatkarību oficiāli ir atzinusi tikai Krievija. (The Guardian)

Kijivas apgabalā Ukrainas spēku rīcībā nonācis vēl viens trofejas tanks, kam nepieciešams vien neliels remonts. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277448647901554&show_text=true&width=500

Krievijas uzbrukums Mariupolei ir jānosoda visstingrākajā formā, pirmdien sacīja Eiropas Savienības (ES) augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels. "Tā ir cilvēku, kas cieš šausmīgi, iznīcināšana," sacīja Borels, uzsverot, ka Krievijas uzbrukums Mariupolei ir "smags kara noziegums". (LETA)

Savā ikdienas video uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis Eiropu nesponsorēt Krieviju, tostarp arī neveikt jebkāda veida tirdzniecību. "Aizslēdziet visas ostas, nesniedziet pakalpojumus, [nepērciet] Krievijas energoresursus." (UNIAN)

Kijivā un tās apgabalā ieviesta komandantstunda. Tā ilgs no pulksten 20:00 21.martā līdz 23.marta pulksten 07:00. Veikali, aptiekas un degvielas uzpildes stacijas būs slēgtas. "Pa pilsētu var pārvietoties tikai transportlīdzekļi ar īpašām atļaujām," sacīja Kijivas mērs Vitālijs Kļičko. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505846045623861254

Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsberģis paziņojis, ka Eiropas Savienībai būtu jāievieš sankcijas pret Krievijas naftas importu.Runājot ar žurnālistiem Briselē, viņš sacīja: "Neizbēgami mums jāsāk runāt par enerģētikas sektoru, un mēs noteikti varam runāt par naftu, jo tas veido lielākos ieņēmumus Krievijas budžetā." (Sky News)

Ķīna sniegs Ukrainai papildu humāno palīdzību 1,57 miljonu ASV dolāru vērtībā, "pamatojoties uz situācijas attīstību un faktiskajām vajadzībām", pirmdien paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrija. (CNN)

Izraēlas premjerministrs Naftali Benets paziņojis, ka līdz kara beigām Ukrainā "vēl tāls ceļš ejams". Viņš sacīja, ka, neskatoties uz zināmu progresu, joprojām pastāv lielas viedokļu atšķirības starp pusēm – Krieviju un Ukrainu. Benets gan piebilda, ka Izraēla turpinās veicināt centienus pārvarēt šīs nesaskaņas un izbeigt karu. (Sky News)

Hamatova intervijā atklāj iemeslus, kāpēc devusies prom no Krievijas, kā arī pauž savu attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/es-baidos-atgriezties-izcila-krievu-aktrise-culpana-hamatova-parcelusies-uz-latviju.d?id=54167400

Okupantu zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Kijiva ziņo, ka Krievija zaudējusi jau 15 000 karavīru. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram pārbaudīt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505825184699359232

Krievijas apšaudē Kijivas Podiļas rajonā gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, paziņojis Ukrainas ģenerālprokurors. (Sky News)

Ziņu aģentūra "Reuters" Krievijas iebrukuma dēļ prognozē globālā IKP samazinājumu 1% apjomā, savukārt inflācijas pieaugumu par 2,5%.

Ukrainas parlamenta deputāts Dmitro Gurins, kurš ir no Mariupoles, uzskata, ka Krievija cenšas pilsētu nomērdēt badā, lai piespiestu to padoties. Gurins sacīja, ka pilsēta, kurā ir iesprostoti aptuveni 300 000 cilvēku, nepadosies. (The Guardian)

Krievijas gaisa spēki ar spārnotajām raķetēm veikuši uzbrukumu pret Ukrainas armijas militāro objektu Rivnes reģionā valsts rietumos, paziņojusi Krievijas Aizsardzības ministrija. (Sky News) Pirms tam par raķešu triecieniem pa poligonu Rivnes apgabalā ziņoja vietējā administrācija.

ASV laikraksts “The Wall Street Journal” rakstīja, ka Kijivas ieņemšana vairs neesot Putina mērķis. Tam nepiekrīt britu izlūkdienests, kura vērtējumā Krievijas spēki nākamajās nedēļās centīsies Kijivu aplenkt. “Par spīti panākumu trūkumam, Kijiva paliek primārais militārais mērķis,” teikts britu paziņojumā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505786552332529665

Francijas iekšlietu ministrs Geralds Darmamins pirmdien paziņojis, ka vairāk nekā 10 tūkstoši Ukrainas bēgļi ir ieradušies Francijā. Daļa no bēgļiem dodas tālāk uz Spāniju, kur esot liela ukraiņu kopiena. (CNN)

Bijušais Lielbritānijas Apvienoto spēku komandieris Ričards Baronss saka, ka līdz šim Krievijas militārajā pieejā ir bijušas trīs galvenās neveiksmes: 1) Nespēja precīzi novērtēt, kāda būs situācija Ukrainā; 2) Karam Ukrainā savāktie spēki ir bijuši pārāk mazi, lai tiem būtu ietekme, un tie mēģināja izdarīt pārāk daudz uzreiz; 3) Nespēja pārņemt kontroli pār gaisa telpu virs Ukrainas. (BBC)

Ukrainas kriptovalūtas fonds ir saņēmis vairāk nekā 60 miljonus ASV dolārus armijas palīdzībai cīņā pret Krievijas karaspēku, ziņojusi Ukrainas ziņu aģentūra "UNIAN".

Šīs nakts trieciena rezultāts Kijivā. Jau ziņots, ka Krievijas raķešu triecienā bija aizdedzies tirdzniecības centrs.

Ir panākta vienošanās par astoņiem humānās palīdzības koridoriem, lai cilvēki pirmdien varētu pamest Ukrainas pilsētas. Evakuācijas koridors gan netiks atvērts no aplenktās Mariupoles pilsētas, paziņoja Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. Viņa sacīja, ka centieni sasniegt Mariupoli ar humānās palīdzības piegādēm joprojām cieš neveiksmi. (The Guardian)

Kopš kara sākuma vairāk nekā 2,1 miljons cilvēku ir pametuši Ukrainu un devušies uz Poliju, pirmdien paziņoja Polijas robežsardze. Tomēr bēgļu plūsmas samazinoties. Svētdien vien robežu šķērsoja 33 800 cilvēku, kas ir par 16% mazāk nekā sestdien, aģentūra rakstīja mikroblogošanas vietnē "Twitter". (BBC)

Krievija karā pret Ukrainu sākusi mazāk izmantot pilotējamo aviāciju, pavēstīja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. "Aizsardzības spēku stāvoklī un darbības raksturā pēdējās diennakts laikā būtisku izmaiņu nav. Ukrainas Bruņotie spēki un citas Aizsardzības spēku vienības turpina dot triecienus ienaidnieka karaspēka grupējumiem, kas cenšas noturēt sagrābtās robežas," kopsavilkumā sociālajā tīklā "Facebook" norādīja Ģenerālštābs. (LETA)

ASV prezidents Džo Baidens piektdien dosies uz Varšavu. Polijas galvaspilsētu viņš apmeklēs pēc sarunām ar NATO sabiedrotajiem, G7 un Eiropas Savienības līderiem Briselē, teikts Baltā nama preses sekretāres Dženas Psaki paziņojumā. Baidens tiksies ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu. (CNN)

Šorīt ziņojām par amonjaka noplūdi Sumu pilsētā.Reģiona gubernators Dmitro Živickis sacīja, ka to izraisījusi Krievijas apšaude, un brīdinājis cilvēkus piecu kilometru rādiusā pamest apgabalu.Tomēr varas iestādēm pēc divām stundām ir izdevies ierobežot noplūdi, viņš paziņoja. (BBC)

Zaporižjas AES pilsētiņā Enerhodarā cilvēku pūlis aplencis Krievijas militārās policijas automašīnu, lai panāktu kāda aizturēta cilvēka atbrīvošanu. Arī šāvieni gaisā viņus nenobiedē. https://twitter.com/MarQs__/status/1505585924125700101?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas spēki, kas uzbrūk Kijivai no ziemeļaustrumiem, ir apstājušies, teikts britu Aizsardzības ministrijas ikrīta paziņojumā. Smagas kaujas turpinās uz ziemeļiem no Kijivas. Uzbrūkošās okupantu vienības no Hostomeļas puses ir apturējusi sīvā Ukrainas pretestība. Lielākie Krievijas spēki joprojām atrodas vairāk nekā 25 kilometru attālumā no pilsētas centra, ziņo britu izlūki. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505786552332529665

Krievijas okupanti Berdjanskas ostā nozaguši piecus kuģus ar desmitiem tūkstošiem tonnām graudu, paziņojis Zaporižjas apgabala gubernators Oleksandrs Staruhs. Kuģus aizvilkuši velkoņi. (Kyiv Independent) https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505790386534555648

Jaunzēlande sniegs neletālu palīdzību Ukrainai 3,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Tās būs bruņuplāksnes vestēm, ķiveres, maskēšanās tērpi un uzkabes, ziņo CNN.

Pirmdienas rītā notikušo amonjaka noplūdi no ķīmiskās rūpnīcas Sumos, par kuru ziņots iepriekš, izraisījusi Krievija spēku apšaude. (Liga.net)

Aizvadītajā naktī divi Krievijas raķešu triecieni bijuši vērsti pret poligonu Rivnes apgabalā, ziņo vietējā administrācija.

Diennakts laikā Ukrainas spēki notriekuši septiņus Krievijas gaisa mērķus – vienu lidmašīnu, četrus dronus un divas spārnotās raķetes. Savukārt Ukrainas aviācija veikusi triecienus pa pretinieka dzīvā spēka un tehnikas pulcēšanās vietām. Sagrābtajās teritorijās okupanti turpina marodierismu un vietējo iedzīvotāju terorizēšanu, tiek novērota karavīru un tehnikas izvietošana civilās infrastruktūras objektos, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/277258197920599&show_text=true&width=500

Svētdien atbrīvoti 64 cilvēki, kas atradās Krievijas spēku ieņemtajā Čornobiļas atomelektrostacijā (AES). Viņu vietā uzturēt okupēto kodolobjektu brīvprātīgi ieradušies 46 citi AES darbinieki. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505594908303888384

https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijivas-ienemsana-vairs-nav-putina-merkis-raksta-wsj.d?id=54166670

Naktī uz pirmdienu Kijivas Podiļskas rajonā Krievijas trieciena rezultātā aizdedzies tirdzniecības centrs un daudzstāvu stāvlaukumā esošās automašīnas.

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 900 civiliedzīvotāju, bet aptuveni 1500 guvuši ievainojumus, liecina oficiālie ANO dati līdz 20. martam. Vairumā gadījumu mierīgie iedzīvotāji cietuši artilērijas un zalvju uguns sistēmas raķešu apšaužu rezultātā.

Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumā “Sumihimprom” Sumos ap pulksten 4.30 pirmdienas rītā notikusi amonjaka noplūde. Apdraudēta teritorija piecu kilometru rādiusā. (UNIAN)

Par svarīgāko īsumā: Ukraina noraidījusi Krievijas ultimātu atdot tai Mariupoli. Ultimāta gala termiņš pienācis pulksten 5.00 pēc Maskavas laika (4.00 Kijivā). Krievija piedāvāja atvērt humānos koridorus apmaiņā pret Mariupoles padošanos, taču Ukrainas valdība un Mariupoles varasiestādes Kremļa nosacījumus noraidīja. “Nevar būt nekādas runas par padošanos vai ieroču nolikšanu,” paziņoja Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. Aplenktajā pilsētā bez elektrības, ūdens padeves, pārtikas un medikamentu krājumiem atrodas aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Mariupole pakļauta nemitīgām apšaudēm. Krievijas bombardēšanā Mariupolē cietušas vairākas civiliedzīvotāju patveršanās vietas, skolas, slimnīcas, teātris. Ukraina apsūdz Krieviju par kara noziegumu pastrādāšanu Mariupolē. Pēdējo 24 stundu laikā Krievijas apšaudes pieklusušas vairumā pilsētu, taču galvaspilsētā Kijivā okupantu triecienos nogalināti vismaz četri cilvēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizēja Izraēlu par tās nevēlēšanos dot Ukrainai savas pretraķešu aizsardzības tehnoloģijas. Zelenskis ir paudis gatavību sarunām ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu, bet intervijā raidsabiedrībai CNN brīdina, ka visu sarunu mēģinājumu izgāšanās gadījumā karš starp abām valstīm var izraisīt Trešo pasaules karu.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-iebrukuma-ukraina-25-diena-teksta-tiesraides-arhivs.d?id=54165086