Krievijā varasiestādes aiztur arī nolaupīto čečenu geju radiniekus

Krievijas Čečenijas Republikas drošības iestādes aizturējušas vairākus desmitus divu jau iepriekš slepeni no Krievijas vidienes atpakaļ uz Čečeniju pārvesto un terorismā apsūdzēto geju brāļu radiniekus, atsaucoties uz "Dožģ", raksta "The Moscow Times".

Divdesmit gadus vecais Salehs Magamadovs un astoņpadsmit gadus vecais Ismails Isajevs pērn aizbēga no Čečenijas. Pērn abi no Čečenijas aizbēga pēc tam, kad savas seksuālās orientācijas dēļ tika aizturēti, spīdzināti un apsūdzēti valdību kritizējoša soctīkla profila uzturēšanā.

Krievijas republikā jau vairākus gadus tiek izvērsta vardarbīga homoseksuālu vīriešu aizturēšana un spīdzināšana, kā arī fiksēti vairāki nogalināšanas gadījumi. Par vienu no prominentākajiem upuriem tiek uzskatīts čečenu mūziķis Zeļims Bakajevs, kurš bez vēsts Groznijā pazuda, kad bija no Maskavas ieradies uz savas māsas kāzām. Varasiestādes to noliedz un republikas autoritārais līderis Ramzans Kadirovs pat publiski apgalvo, ka reģionā geju vispār neesot.

Šī gada februārī Maskavā bāzēta seksuālo minoritāšu aizsardzības organizācija vēstīja, ka abi jaunie vīrieši ir pazuduši no organizācijas uzturētā drošā dzīvokļa Krievijas vidienē Ņižnijnovgorodā. Šajā pilsētā aptuveni 1900 kilometrus no Čečenijas vīrieši gaidījuši vīzu piešķiršanu, lai varētu pamest Krieviju. Vēlāk izrādījās, ka čečenu varasiestādes viņus arestējušas un apsūdz palīdzības sniegšanā nelegālam bruņotam grupējumam. Par, kā palīdzības organizācija uzskata, safabricētajiem noziegumiem viņiem draud līdz pat 15 gadus ilgs cietumsods.

Zēnu vecāki arī iepriekš pameta Čečeniju, kad policija piespieda viņu atteikties no aizstāvja. Tagad vairāki desmiti ģimenes radinieku aizturēti, nogādāti uz nezināmu vietu un vairākas stundas pratināti, lai no viņiem iegūtu informāciju par vecāku atrašanās vietu.

Zēnu māte Zāra Magamadova pirms tam bija publiskojusi video, kurā vērsās pie Krievijas cilvēktiesību komisāra, prasot savu dēlu atbrīvošanu un apsūdzot varasiestādes apsūdzību safabricēšanā. "Lūdzu ikvienu, kurš var palīdzēt, lūdzu, palīdziet man redzēt manus dēlus dzīvus un pie labas veselības," viņa teica.

Februārī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieprasīja Krievijai ļaut radiniekiem, juristiem un mediķiem piekļūt aizturētajiem brāļiem.