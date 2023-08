Krievija veido jaunu militāro formējumu, ziņo Lielbritānija

Krievija, ņemot vērā kara laika realitāti, paplašina savas militārās struktūras. Visticamāk, Krievija gatavo jaunu bruņoto formējumu - 18. apvienoto ieroču armiju (18 CAA), teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka formējums būs citu šobrīd Hersonas apgabalā esošo vienību, tostarp 22. armijas korpusa, kas parasti veido Krievijas garnizonu okupētajā Krimā, apvienošana un pacelšana.

18 CAA, visticamāk, sastāvēs galvenokārt no mobilizēta personāla un koncentrēsies uz aizsardzības operācijām Ukrainas dienvidos. Krievija vēlas atbrīvot pieredzējušākas vienības cīņai galvenajās asīs, norāda Lielbritānijas ministrija.

Pastāv reāla iespēja, ka šīs izmaiņas ir saistītas ar neseno gaisa desanta spēku pārdislocēšanu no Hersonas uz Orihivas sektoru, noslēgumā ziņo britu izlūki.

