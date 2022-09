Krievija, visticamāk, saskaras ar grūtībām saglabāt bezpilota lidaparātu krājumus, ziņo briti

Ukraina novērojusi, ka Hersonas tuvumā samazinās Krievijas spēku bezpilota gaisa kuģu skaits, ko veicina Rietumu sankciju radītie šķēršļi iegūt vajadzīgās detaļas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ukraiņu medijs "Odesa Journal" informē, ka 5.septembrī Krievijas bezpilota lidaparāti veikuši vien 27 lidojumus Hersonas apgabala rietumu krastā, kas ir mazs skaits, salīdzinot ar augustu, kad okupanti veica vidēji 50 lidojumus dienā.

