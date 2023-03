Krievija Zaporižjas AES tur kā ķīlnieci, uzskata Zelenskis

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka Krievijas karaspēks Zaporižjas atomelektrostaciju (ZNPP) tur kā "ķīlnieci" un tās drošību nav iespējams garantēt, kamēr okupankti to nepametīs, ziņo aģentūra "Reuters".

Kopš pilna mēroga iebrukuma pirmajām nedēļām Krievijas karaspēks ir okupējis ZNPP, kas ir Eiropas lielākā AES.

"Turēt par ķīlnieku atomelektrostaciju vairāk nekā gadu ir noteikti sliktākais, kas ir noticis Eiropas vai pasaules kodolspēka vēsturē. Jo ilgāk Krievijai ir kontrole pār ZNPP, jo lielāks drauds tas būs Ukrainas, Eiropas un pasaules drošībai," komentēja Zelenskis.

