Krievija zaudējusi aptuveni 17 000 karavīru. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās ja 33. dienu. Šonedēļ Turcijā ieplānots nākamais Ukrainas un Krievijas sarunu raunds un prezidents Volodimirs Zelenskis paudis gatavību apspriest savas valsts neitralitāti, taču tas ukraiņiem būtu jāizlemj referendumā un valsts drošība jāgarantē vēl trešajām pusēm. Savukārt Ukrainas izlūkdienests ziņo par Kremļa plāniem sadalīt Ukrainu līdzīgi kā Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 33.diena (28.03.2022)

Ukrainas ostas pilsēta Mariupole atrodas uz humānās katastrofas sliekšņa, un tā ir pilnībā jāevakuē, paziņojis tās mērs. Pilsētā bez elektrības iesprostoti aptuveni 160 000 civiliedzīvotāju, paziņoja Mariupoles mērs Vadims Boičenko. Viņš piebilda, ka 26 autobusi varētu evakuēt civiliedzīvotājus, bet Krievijas spēki nav piekrituši izveidot drošu maršrutu cilvēku izvešanai no pilsētas. (BBC)

Krievijas karaspēks kopš kara sākuma Ukrainas Harkivas apgabalā nogalinājis 346 civiliedzīvotājus, arī 16 bērnus, pirmdien paziņojusi policija. Apgabalā turpinās pilsētu un reģiona civiliedzīvotāju apšaude. (LETA)

Ukrainas armija vietnē "Facebook" publicējusi kārtējo ziņojumu par Krievijas zaudējumiem karā. No 24. februāra līdz 28. martam zaudējumi ir: - ap 17 000 karavīri; - 586 tanki; - 1694 bruņumašīnas; - 302 artilērijas sistēmas; - 95 mīnmetēji; - 54 pretgaisa raķešu sistēmas; - 123 lidmašīnas; - 127 helikopteri; - 1150 mašīnas; - 7 kuģi; - 73 autocisternas; - 66 bezpilota droni; - 21 speciālā militārā tehnika; - 4 balistisko raķešu palaišanas sistēmas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282429330736819

Ukrainā šodien neatvērs humānās palīdzības koridorus, izlūkdienestiem ziņojot par iespējamām Krievijas "provokācijām" maršrutos. Koridori jau iepriekš izmantoti, lai civiliedzīvotāji varētu evakuēties no īpaši bīstamajām zonām. Taču Kjiva regulāri apsūdzējusi Krieviju par šo maršrutu apšaudi. (Sky News)

Svētdien Kijiva paziņoja, ka Ukraina pasniegšot "miera balvas" tiem uzņēmumiem, kuri pārtrauca sadarbību ar Krieviju. Andrejs Jermaks, Ukrainas prezidenta biroja vadītājs, lēmumu pamatojis ar to, ka "[uzņēmumi, kuri pameta Krieviju] ir pelnījuši ukraiņu un pasaules atzinību" un ka "vienaldzība un klusēšana ir līdzdalība [karā]". (CNN)

Oļegs Ustenko, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks ekonomikas jautājumos, kritizējis valstis un uzņēmumus, kas joprojām izmanto Krievijas naftu. Viņš sacīja, ka, neskatoties uz Amerikas embargo Krievijas naftai, Eiropa "joprojām nedara to pašu". Situāciju raksturojot kā "pilnīgi nepieņemamu", viņš turpināja: "Mēs iesūdzēsim tiesā visus, kas finansēja mūsu cilvēku nogalināšanu." (Sky News)

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī Ukrainu ir pametuši 3,8 miljoni iedzīvotāju, pirmdien ziņoja ANO. Bez tam 6,5 miljoniem iedzīvotāju nācies pamest savas mājas, bet 13 miljoni nav spējuši izbēgt no karadarbības zonas. (UNIAN)

Krievi konflikta pirmajā daļā virzījās uz priekšu no pārāk daudz punktiem vienlaicīgi, un tagad tie ir nonākuši tādā stāvoklī, ka var nodrošināt tikai vienu asi, pa kuru doties un mēģināt tikt pie militāriem panākumiem, britu raidsabiedrība BBC klāstījis militāro jautājumu eksperts un domnīcas "Royal United Services Institute" pētnieks Džeks Vatlings. Šobrīd šķiet, ka Krievijas prioritāte ir sakaut Ukrainas spēkus Donbasā, ja tas ir iespējams, turpināja Vatlings. Kad viņi noslēgs kaujas Mariupolē, viņi, visticamāk, nostiprinās asi pret Harkivu, piebilda eksperts.

Ukrainas spēki ziņo, ka Krievijas vienības cenšas izlauzties cauri Kijivas aizsardzībai no ziemeļrietumiem un austrumiem, sagrābjot ceļus un ciemus. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1508336576954253313

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sniedza atbildi uz Krievijas centieniem cenzēt viņa interviju ar neatkarīgiem krievu žurnālistiem. Zelenskis sacījis, ka Maskava baidās no neatkarīgiem žurnālistiem, jo viņi stāsta patiesību par notikumiem Ukrainā. "Mūsu spēcīgās valsts spēcīgie tautieši, šodien es atkal un atkal pārliecinājos, ka mēs esam tikuši daudz tālāk par Krievijas Federāciju," viņš sacījis svētdienas videouzrunā. (CNN)

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) paziņojusi, ka joprojām nespēj nosūtīt palīdzību uz aplenkto Mariupoles pilsētu, raksta BBC. Ukrainas dienvidos esošā ostas pilsēta jau nedēļām ilgi cieš no brutāliem okupantu uzbrukumiem. Humānā situācija Mariupolē ir pavisam katastrofāla - tur iesprostotajiem iedzīvotājiem trūkst pārtikas, dzeramā ūdens un citu nepieciešamo resursu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis veltījis slavinošus vārdus Lielbritānijas premjeram Borisam Džonsonam un Apvienotajai Karalistei par tās reakciju uz Krievijas iebrukumu. Intervijā medijam "Economist" Zelenskis sacīja, ka "Lielbritānija noteikti ir mūsu pusē" un "neveic līdzsvarošanas darbības". "Jā. Godīgi sakot, Džonsons ir līderis, kurš palīdz vairāk," norādīja Ukrainas prezidents. "[Citu] Valstu vadītāji reaģē atbilstoši tam, kā rīkojas viņu vēlētāji. Šajā gadījumā Džonsons ir piemērs," izteicās Zelenskis. (Sky News)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā par situāciju Ukrainā norādīts, ka pēdējo 24 stundu laikā būtisku izmaiņu Krievijas spēku izvietojumā nav. Visvairāk okupanti ieguvuši aplenktās Mariupoles apkārtnē, kur turpinās smagas kaujas un Krievija cenšas pārņemt ostu. Okupantu spēkus turpina iedragāt loģistikas problēmas, morāles trūkums un ukraiņu sīvā pretestība. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508309235859443718

Kijivas ieņemšanas pilnīgas izgāšanās gadījumā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins varētu izšķirties par kodoltriecienu, taču viņš viens nevar palaist raķetes, TV kanāla “Ukraina 24” ēterā skaidro “Bellingcat” pētnieciskais žurnālists Kristos Grozevs. Pati Maskavas nav slēpusi, ka neizslēdz kodolieroču izmantošanu. Ja Krievijas vara nopietni izskatītu kodolscenāriju, politiskā un militārā vadība savlaicīgi tiktu paslēpta, domā Grozevs. Lidojumu dati liecina, ka no publiskās dzīves pazudušais aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu slēpjas slepenā bunkurā pie Ufas, papildina Grozevs. Savukārt Putins slēpjoties citā bunkurā aiz Urāliem. Avoti Krievijas specdienestos vēl pirms kara sākuma decembrī un janvārī stāstījuši, ka Putins savā tuvākajā lokā lielījies par gatavību pielietot kodolieročus. “Tie paši cilvēki tagad teic, ka Kijivas ieņemšanas pilnīgas izgāšanās gadījumā viņš varētu dot tādu rīkojumu,” stāsta Grozevs. Vienlaikus raķeti ar kodolgalviņu viņš nevarot palaist vienpersoniski. “Bet viņš nevar pielietot kodolieročus ar nosacīto sarkano pogu. Sarkanā poga eksistē, bet ir pieci cilvēki, kuriem ķēdītē jāizpilda visi šie rīkojumi līdz tam, lai raķete ar kodolgalviņu izlidotu. Mūsu avoti ir pārliecināti, ka no šiem pieciem vismaz daži nepildīs pavēli. Viņš [Putins] saprot, ka tāds risks pastāv, tāpēc diez vai dos tādu pavēli,” domā Grozevs.

Ukrainas Bruņotie spēki aizvadītajā diennaktī notriekuši četras Krievijas militārās lidmašīnas, pirmdien pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Notriekts arī viens helikopters, divi bezpilota lidaparāti un divas spārnotās raķetes. (LETA)

ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" pasniegšanas ceremonija laikā ieturēta klusuma minūte Ukrainas atbalstam Krievijas iebrukuma laikā. https://twitter.com/ABC/status/1508257454529953794

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīs badu Tuvajos Austrumos, paredz Starptautiskā Valūtas fonda direktore Kristalina Georgijeva, raksta “Economic Truth”. Tas savukārt var izraisīt nestabilitāti šajā reģionā. Ukraina ir nozīmīga lauksaimniecības produkcijas ražotāja, no kuras piegādēm lielā mērā atkarīgas vairākas Tuvo Austrumu un Āfrikas valstis. Taču kara dēļ piegādes var apsīkt, kas var izraisīt cenu celšanos un ēdamā trūkumu jau tā pārtikas drošības ziņā nestabilās valstīs.

Desmiti tūkstoši civiliedzīvotāju bez gāzes, elektrības un krāna ūdens ir iesprostoti Čerņihivas pilsētā. Čerņihiva ir viena no pirmajām Ukrainas pilsētām, kas piedzīvoja Krievijas spēku uzbrukumu, okupantiem no Baltkrievijas virzoties uz Kijivu. Mēneša laika Čerņihiva nav kritusi, taču ir nogriezta no pārējās Ukrainas. (BBC)

Ukrainas spēki jau 12. reizi devuši triecienu pa okupantu pozīcijām Hersonas apgabala Čornobaivkas lidlaukā, naktī no svētdienas uz pirmdienu paziņoja Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Čornobaivka jau kļuvusi slavena ar to, ka Ukrainas spēki iznīcina tur izvietoto Krievijas tehniku, taču okupanti atkal un atkal izmanto šo lidlauku spēku izvietošanai.

Īss kopsavilkums: Šonedēļ Turcijā notiks Ukrainas un Krievijas miera sarunu nākamā kārta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par savām prioritātēm tajās sauc valsts suverenitāti un teritoriālo integritāti. Zelenskis arī atzinis, ka ir gatavs pārrunāt iespēju Ukrainai pieņemt neitralitātes statusu. ASV prezidents Džo Baidens noliedz, ka aicinātu uz režīma maiņu Krievijā. Sestdien uzrunas laikā Varšavā viņš teica, ka Putins “nedrīkst palikt pie varas”. Jau pēc šīs uzrunas Baltais nams noliedza, ka tas būtu bijis aicinājums uz režīma maiņu. Krievijas spēki cietuši smagus zaudējumus un atvilkuši daļu spēku no Kijivas apgabala, paziņojis Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Uz Krievijas sabiedroto Baltkrieviju atvilktas divas bataljonu taktikās grupas. Ukrainas militārais izlūkdienests informē, ka Kremlis tagad cenšas sadalīt Ukrainu līdzīgi, kā starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju ir sadalīta Korejas pussala. Pagājušajā nedēļā Krievijas paziņojumi, ka tā koncentrējas uz Donbasa “atbrīvošanu” un ieņemt lielās pilsētas neesot Maskavas mērķis, domājams, liecina par Kremļa stratēģijas maiņu, mēnesi kopš kara sākuma nespējot panākt ne valdības gāšanu Ukrainā, ne lielo pilsētu ieņemšanu. Svētdien turpinājās Krievijas raķešu uzbrukumi Ukrainas pilsētām. Raķetes kritušas Luckā, Harkivā, Žitomirā un Rivnē.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma Ukrainā 33. dienā turpinām sekot notikumiem.