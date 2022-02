Krievija ziņo par spēku atvilkšanu, bet Baltkrievijā tās karavīru skaits sasniedz 45 000

Krievija piektdien paziņoja, ka aizved vienu vilciena sastāvu ar tankiem un citu militāro tehniku no apgabaliem netālu no Ukrainas robežas, raksta "The Moscow Times". Tikmēr ceturtdien turpināja parādīties jauni video ar Ukrainas robežas virzienā braucošām bruņutehnikas kolonnām, un Baltkrievijā atbilstoši Lietuvas dienestu aplēsēm spēku apmēri sasnieguši 45 000.

"Vēl viens militārais vilciens ar personālu un militāro aprīkojumu, kas pieder Rietumu militārā apgabala tanku armijas vienībām, pēc plānoto mācību pabeigšanas atgriezās savās pastāvīgajās bāzēs Ņižņijnovgorodas apgabalā," teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Vēlāk izdotā paziņojumā Krievijas Aizsardzības ministrija norādīja, ka vēl citi Rietumu militārā apgabala tanku kontingenti tiek iekrauti vilcienos, lai pēc mācībām atgrieztos bāzēs. Ziņu aģentūras neatklāja, kur vienības ir rīkojušas mācības vai kur tās tika pārdislocētas. Krievija nav norādījusi, cik daudz cilvēku piedalās liela mēroga militārajās mācībās pie Ukrainas robežas.

Šī nav pirmā reize šonedēļ, kad Maskava ziņojusi par spēku atvilkšanu no Ukrainas pierobežas. Rietumos gan Krievijas apgalvojumi uztverti ar neticību, vairākām amatpersonām paziņojot, ka plaša mēroga spēku atvilkšana neesot novērojama, bet redzams tieši pretējais – jaunu spēku pievešana.

3 companies of T-80 tanks coming out of Tamarovka train station and turning west towards Ukraine, 26km from the border, uploaded 13 hours ago so likely from Wednesday night. Location: 50°40'24"N 36°14'14"E https://t.co/QTmZXUu81h — ELINT News (@ELINTNews) February 18, 2022

Russia is erecting mobile masts in Belgorod Oblast near the border with Ukraine today. pic.twitter.com/qUY44ksnCZ — WorldOnAlert (@worldonalert) February 17, 2022

Video of BMP-1/2 IFV's from a train loading on flatbeds in Novozybkov, uploaded 9 hours ago geolocated at the train station 36km from Ukraine, 52°31'25"N 31°56'53"E. https://t.co/6nDCMCiHNt pic.twitter.com/romF6ocsey — ELINT News (@ELINTNews) February 18, 2022

Russian S-300 long range surface-to-air missile systems in Polotsk in Northern Belarus moving southward today. pic.twitter.com/4o1a6aSVSY — WorldOnAlert (@worldonalert) February 17, 2022

Piemēram, ASV aizsardzības ministrs ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas pierobežā ieradušās jauni kaujas un uzbrukuma lidaparāti, kā arī apstiprināta informācija par asins banku pastiprinātu gatavošanu. Savukārt vakarā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda atklāja, ka Krievija Baltkrievijā sapulcinājusi 45 000 vīru lielus spēkus, radot apdraudējumu arī Baltijas valstīm un Polijai, raksta "Reuters".

Ieplānotajām Baltkrievijas un Krievijas militārajām mācībām jānoslēdzas svētdien. Iepriekš tika lēsts, ka Baltkrievijā atrodas 30 000 vīru lieli Krievijas spēki, un jaunākās aplēses liecina par to pieaugumu.

Kopumā Krievija Ukrainas pierobežā savilkusi aptuveni 150 000 vīru lielus spēkus, un aizvien tos papildina.

"Viņi ir sapulcinājuši 45 000 vīrus, daudz militārā ekipējuma, gaisa spēkus. Un mēs nedzirdam skaidri norādītus solījumus, ka tas netiks atvilkts uz Krievijas teritoriju pēc militāro mācību beigām. Šis ir vēl viens veids, kā uzturēt spriedzi," paziņoja Nausēda publicētā videouzrunā.

NATO plāno palielināt militāro klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, ja Krievija paturēs savus spēkus Baltkrievijā pēc mācībām.