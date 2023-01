Krievijai būs sarežģīti palielināt armiju līdz 1,5 miljoniem, paredz briti

Krievijai, domājams, neizdodies realizēt militārās vadības pasludināto plānu palielināt armijas skaitlisko sastāvu par 11% nākamo trīs gadu laikā, savā ikdienas ziņojumā prognozē Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Iestāde atgādina, ka Krievijas Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņoja par ieceri palielināt armiju līdz 1,5 miljoniem cilvēku laika posmā no 2023. līdz 2026. gadam.

Lielbritānijas izlūki gan apšauba Krievijas spējas realizēt tādu bruņoto spēku paplašināšanu. Taču Šoigu plāni demonstrē to, ka Krievija grasās saglabāt augstus militāros draudus vēl daudzus gadus pēc iebrukuma Ukrainā beigām.

