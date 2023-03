Krievijai jāgaida jaunu raķešu saražošana pirms tā var veikt masveida uzbrukumus, ziņo Lielbritānija

Krievijai nākas gaidīt jaunu raķešu saražošanu pirms tā var veikt plašus uzbrukumus Ukrainai, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ intervāls starp okupantu triecienu viļņiem pēdējā laikā bijis tik liels, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 9. martā Krievija veica vismaz 80 tāla attāluma triecienu vilni pret Ukrainas kritisko infrastruktūru. Krievija uzbrukuma laikā izmantoja spārnotās raķetes, pretgaisa aizsardzības raķetes virszemes lomā, Irānas vienvirziena uzbrukumu bezpilota lidaparātus un neparasti lielu skaitu no gaisa palaižamu hiperskaņas ballistisko raķešu.

Šis bija pirmais tāla attāluma uzbrukumu vilnis kopš 2023. gada 16. februāra un, iespējams, viens no lielākajiem kopš 2022. gada decembra. Ukrainas amatpersonas ziņoja, ka nogalināti vismaz 11 civiliedzīvotāji, raksta Lielbritānijas ministrija.

Intervāls starp triecienu viļņiem, iespējams, palielinās, jo Krievijai tagad ir jāsakrāj pietiekami daudz no jauna saražotu raķešu, lai tā varētu nodrošināt pietiekami lielu uzbrukumu, kas spētu radīt problēmas Ukrainas pretgaisa aizsardzībai, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2023

Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/xX9GtBvkMJ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HzMjZN7ZQI