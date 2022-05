Krievijai nācies Ukrainā izmantot novecojušu munīciju, secina Lielbritānija

Maskavas iebrukums Ukrainā novedis pie Krievijas augstas precizitātes raķešu krājumu samazināšanās. Tas okupantiem liek izmantot novecojušu un attiecīgi arī mazāk precīzu munīciju, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka sākoties iebrukumam Ukrainā, Krievija publiski nepatiesi apgalvoja, ka spēj precīzus triecienus. Krievija toreiz sacīja, ka Ukrainas pilsētas būšot pasargātas no bombardēšanas.

Tomēr, konfliktam turpinoties un neattīstoties tā, kā to sākotnēji paredzēja Maskava, Krievijas augstās precizitātes raķešu krājumi, visdrīzāk, ir būtiski samazinājušies, norāda Lielbritānija.

Tagad Krievija ir spiesta izmantot pieejamo, taču novecojošu munīciju, kas nav tik uzticama, nav tik precīza un ir vieglāk pārtverama. Krievijai, visticamāk, būs grūti atjaunot jau iztērētos augstas precizitātes ieroču krājumus, pieļauj britu izlūki.

Krievijas iebrukums Ukrainā ir atklājis trūkumus tās spējā veikt precīzus triecienus. Krievija ir pakļāvusi Ukrainas pilsētas intensīvai bombardēšanai, nepietiekami vai nemaz neņemot vērā civiliedzīvotāju upuru riskus, noslēgumā raksta Lielbritānija.v

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022

