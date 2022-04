Krievijai neizdosies noslēpt savus noziegumus, brīdina Zelenskis; aicina uz 'tiešām sāpīgām' sankcijām

Krievijai neizdosies noslēpt pierādījumus par saviem noziegumiem Ukrainā, videouzrunā lietotnē "Telegram" paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Šķiet, ka Krievijas vadībā tiešām ir nobijušies, ka pasaules dusmas par Bučā redzēto atkārtosies pēc redzētā citās pilsētās, no kurām mēs noteikti padzīsim okupantus," sacīja prezidents.

Viņš piebilda, ka Krievijas karavīri ir mainījuši taktiku un tagad cenšas aizvākt no ielām un pagrabiem viņu nogalināto ukraiņu līķus.

"Tas ir tikai mēģinājums noslēpt pierādījumus, nekas cits. Tomēr viņiem tas neizdosies, jo nogalināti ir ļoti daudz. Būs atbildība. Mēs jau zinām par tūkstošiem bez vēsts pazudušu cilvēku, par tūkstošiem cilvēku, kas var būt vai nu deportēti uz Krieviju, vai nogalināti. Citu variantu viņu liktenim nav," uzsvēra Zelenskis.

Pateicoties objektīvām izmeklēšanām, lieciniekiem, satelītattēliem un citiem instrumentiem, kas palīdz noteikt patiesību, tiks noskaidroti visi apstākļi par lielāko daļu pazudušo pilsoņu un par lielāko daļu Krievijas kara noziegumu Ukrainas teritorijā, sacīja prezidents.

"Ja pasaule ir sākusi diskusiju par to, vai ir pieļaujams saukt par genocīdu to, ko Krievijas karavīri izdarījuši Ukrainas teritorijā, tad patiesības meklēšanu jau ir neiespējami apturēt. To nekādi nevar pagriezt atpakaļ," sacīja Zelenskis.

Viņš pauda uzskatu, ka Krievija tagad var tikai ātrāk atteikties no tālākas agresijas pret Ukrainu un tādējādi vismaz kaut kā mazināt kaitējumu Krievijas valstiskumam un tiem, kas pieņem Krievijā svarīgākos lēmumus.

"Ja tā nebūs, ja nekas nemainīsies, tad tā ir pašnāvība. Pašnāvība visiem, kas izvēlēsies kara turpināšanas variantu," uzsvēra Zelenskis.

Ukrainas prezidents pirms tam bija aicinājis Krievijas pilsoņus pieprasīt kara pārtraukšanu un atzīmējis, ka nacismam nav nākotnes.

Zelenskis arī aicināja uz stingrām sankcijām pret Krieviju. Ja pasaule nepiemēros tiešām sāpīgas sankcijas pret Krieviju un nesniegs nepieciešamos ieročus Ukrainai, Maskava to uzskatīs par atļauju jauniem uzbrukumiem, viņš pauda.

"Kara apturēšanai vajag izdarīt vēl ievērojami vairāk. Ja nebūs tiešām sāpīgas sankciju paketes pret Krieviju, ja nebūs mums reāli nepieciešamās ieroču piegādes, kuru mēs esam lūguši daudz reižu, tad Krievija to uzskatīs par atļauju. Par atļauju iet tālāk. Par atļauju uzbrukt. Par atļauju sākt jaunu asiņu vilni Donbasā," atzīmēja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka šādu notikumu attīstību var nepieļaut, ja ieviestu sankcijas pret Krieviju, kuras pieprasa Ukraina, un sniegtu ukraiņiem vajadzīgo bruņojumu Krievijas agresijas atvairīšanai.

Prezidents uzsvēra, ka Rietumi varēja ieviest preventīvas sankcijas pret Krieviju jau pērn, lai nepieļautu tās pilna apjoma iebrukumu Ukrainā.

"Ja atkal tiks pieļauta kļūda, ja otrreiz nebūs preventīvu darbību, tad tā kļūs par vēsturisku kļūdu visai Rietumu pasaulei," sacīja Zelenskis.

Viņš pateicās par sankciju paketi, par kuru trešdien paziņoja rietumvalstis, bet uzsvēra, ka ar to nepietiek.

Zelenskis sacīja, ka Ukraina turpina pieprasīt Krievijas banku sistēmas pilnīgu atslēgšanu no starptautiskajām finansēm, kā arī noteikt embargo Krievijas naftas piegādei.

"Embargo Krievijas naftas piegādei tik un tā tiks piemērots. Formāts tiks atrasts. Jautājums ir tikai par to, cik vēl ukraiņu un ukrainiešu Krievijas karavīri paspēs nogalināt, lai jūs, daži politiķi - un mēs jūs pazīstam - atrastu sevī nedaudz apņēmības," sacīja Ukrainas prezidents.