Krievijai uz fronti nākas sūtīt parasti citos reģionos dislocētus spēkus, ziņo Lielbritānija

Pret Ukrainas pretuzbrukumu frontē šobrīd jāstājas pretī tādiem Krievijas militārajiem formējumiem, kas parasti ir izvietoti tūkstošiem kilometru attālumā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Zaporižjas apgabalā Krievijas 58. apvienotā ieroču armija aizstāv aizsardzības līnijas, lai gan parasti šī vienība gādā par drošību Kaukāza reģionā. Savukārt ap Veļiku Novosilku fronti notur Krievijas 5. apvienotā ieroču armija un jūras kājnieki, kuri parasti atrodas 7000 kilometru attālumā, lai līdzsvarotu Ķīnas spēku.

Ap Bahmutu Krievijas aizsardzība tagad lielā mērā ir veidota no gaisa desanta pulkiem, kas parasti atrodas Krievijas rietumos un kuri parasti darbojas kā elites ātrās reaģēšanas spēki spriedzes gadījumā ar NATO, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tas, kā Krievija uzņemas riskus visā Eirāzijā, parāda, kā karš ir izjaucis Krievijas iedibināto nacionālo stratēģiju, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Njwue3Yt57

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/omJxOMWLmb