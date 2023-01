Krievijas aizsardzības ražošanas sektors izmanto ieslodzīto darbaspēku, ziņo britu izlūki

Krievijas aizsardzības ražošanas sektors, visticamāk, izmanto notiesāto darbu, lai spētu izpētīt kara laika ražošanas prasības, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 2022. gada novembrī "Uralvagonzavod" (UVZ), Krievijas lielākais tanku ražotājs, pēc tikšanās ar Federālo krimināldienestu (FSIN) vietējiem medijiem paziņoja, ka nodarbinās 250 ieslodzītos. Krievijā ir senas cietumu darba tradīcijas, taču kopš 2017. gada piespiedu darbs tika atjaunots kā specifisks kriminālsods.

Ar vienu no augstākajiem ieslodzījuma rādītājiem pasaulē FSIN pārrauga plašo impēriju, kurā ir vairāk nekā 400 000 ieslodzīto, un ir bieži apsūdzēts īpašā brutalitātē un korupcijā. Ieslodzījuma vietu skaits nodrošina unikālu cilvēkresursu Krievijas vadītājiem, ko izmantot "īpašās militārās operācijas" atbalstam, kamēr brīvprātīgo joprojām trūkst, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Notiesāto darbaspēks, visticamāk, būs īpaši pieprasīts no salīdzinoši zemu tehnoloģiju ieroču ražotājiem, piemēram, UVZ, kuri gandrīz noteikti ir pakļauti intensīvam Maskavas spiedienam palielināt savu ražošanu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/Jr7a7koW8O

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/s9NzHapWmK