Krievijas aktīvisti bēdīgi par 'TV Rain' apraides atļaujas anulēšanu

Krievijas aktīvisti un žurnālisti pauduši nožēlu par Latvijas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu anulēt apraides atļauju patlaban Latvijā strādājošajai Krievijas neatkarīgajai TV programmai "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain").

"Principā no bloķēšanas Latvijā "Doždj" nav ne silts, ne auksts - auditorija tur ir maza, augstākais, daži procenti. Cita lieta, ka Latvija ar to var radīt ārkārtīgi nepatīkamu precedentu. Tāpēc sabiedrības rezonanse ir svarīga. Es baidītos nevis no bloķēšanas ["YouTube"], bet vīzu anulēšanas," savā "Telegram" kanālā raksta žurnālists Aleksandrs Pļuščevs.

Krievijas opozīcijas politiķis Ļevs Šlosbergs šajā lēmumā saskatījis iekšpolitiskus motīvus. "Tā ir tieša populistiska reakcija uz Latvijas sabiedrības radikālās daļas prasību, kas pieprasa pilnīgu valsts mediju un politiskās telpas derusifikāciju. Uz šī viļņa šobrīd turas Latvijas parlamentārais vairākums un attiecīgi valdība. Tā ir vēlme vadīt valsti, paļaujoties uz naida spēku. Un tas ir ļoti bīstami," pavēstīja Šlossbergs.

NEPLP lēmums nav izraisījis prieku arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājam Mihailo Podoļakam, kurš pavēstīja, ka joprojām ir gatavs sniegt komentārus telekanālam. "Man šķiet, ka principā viņi izskaidroja savu nostāju, un tā ir absolūti proukrainiska."

Tikmēr "Novaja Gazeta. Eiropa" galvenais redaktors Kirils Martinovs aicinājis Latvijas un Eiropas medijus solidarizēties ar "Doždj".

"Ir Putins, kurš sāka karu. Ir kanāls "Doždj", kas stāsta patiesību par Putinu un karu. Licences atņemšana "Doždj" palīdz Putinam, un noteikti ne otrādi," pavēstīja cietumā ieslodzītā politiķa Alekseja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša.

""Doždj" cauri. Atņemta licence. Tie, kas runā par "YouTube", nesaprot, ka visiem darbiniekiem tomēr kaut kur jādzīvo. Un Krievijai draudzīgās valstis neielaidīs, jo "Doždj" ir pret Putinu, bet Krievijai nedraudzīgās valstis neielaidīs, jo [Putins] žēlo krievus. Labāku dāvanu valsts propagandai bija grūti izdomāt. Eiropa pērk gāzi, finansējot karadarbību Ukrainā, un tagad arī vēršas pret opozīcijas žurnālistiem, palīdzot Krievijas Federācijas prezidenta administrācijai. Maskavā droši vien skaļi smejas, nevar apstāties," raksta žurnālists Iļja Žeguļevs.

Līdzīgu domu izteica Navaļnija līdzgaitnieks opozicionārs Leonīds Volkovs. "Šodien Putinam svētki. Pēdējā laikā dzīve viņam ir devusi ļoti maz iemeslu priekam, bet šodien Kremlī atvērs šampanieti. Žēl. Lai šie ir pēdējie svētki viņa ielā. Pietiek palīdzēt Putinam."

Oficiālā Maskava neslēpj gandarījumu par notiekošo ar "Doždj" Latvijā.

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs notiekošo ar telekanālu saistīja ar ilūzijām par vārda brīvību. "Visu laiku kādam šķiet, ka kaut kur ir labāk nekā mājās, un visu laiku kādam šķiet, ka kaut kur ir brīvība, bet ne mājās. Šis ir viens no spilgtiem piemēriem, kas parāda šādu ilūziju maldīgumu," paziņoja Peskovs.

Kā ziņots, NEPLP nolēmusi anulēt apraides atļauju līdz šim Latvijā strādājošajai Krievijas neatkarīgajai TV programmai "Doždj".

NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka lēmums par apraides licences anulēšanu pieņemts saistībā ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Lēmums pieņemts, vērtējot pārkāpumu kopumu, kas pieļauti pēdējā laikā: valsts valodas celiņa nenodrošināšana pārraidēm, Krimas attēlošana kartē kā daļa no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par "mūsu armiju", iespējama atbalsta paušana Krievijas armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija, kuras saturu Āboliņš neatklāja.

Lēmums stāsies spēkā naktī uz ceturtdienu, 8.decembri, kad "TV Rain" jāpārtrauc raidīšana Latvijas teritorijā.

Ņemot vērā, ka "TV Rain" raida ne vien televīzijā, bet arī platformā "Youtube", NEPLP lūgs uzlikt ģeobloku "TV Rain" kanālam šajā platformā, lai saturs nebūtu pieejams Latvijā. "Krievijā viņi var brīvi raidīt internetā, par ko bijis izskanējis uztraukums," papildināja Āboliņš.

NEPLP bija ir ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu pret TV programmu "Doždj", kas raida ar Latvijas licenci, par aicinājumu palīdzēt Krievijas armijai.

Lieta ierosināta pēc 1. decembrī raidījumā "Zģes i seičas" ("Здесь и сейчас"/"Te un tagad") izskanējušā aicinājuma sniegt informāciju par mobilizēto Krievijas armijas karavīru dienestu frontē. Raidījuma vadītājs izteica cerību, ka telekanālam izdevies vairākiem karavīriem palīdzēt, piemēram, ar "ekipējumu vai elementārām ērtībām frontē".

Žurnāliste Jekaterina Kotrikadze piektdien raidījumā "Zģes i seičas" pavēstīja, ka "Doždj" nolēmis pārtraukt sadarbību ar Alekseju Korosteļevu, kurš ceturtdien vadīja raidījumu un izteicās par atbalsta sniegšanu Krievijas armijai.

NEPLP piemēroja "Doždj" 10 000 eiro sodu par okupētās Krimas iezīmēšanu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosaukšanu par "mūsu armiju". Šis gadījums bija otrais būtiskais pārkāpums pēdējo mēnešu laikā.

Jau vēstīts, ka neatkarīgais televīzijas kanāls "Doždj" darbību uz laiku pārtrauca marta sākumā pēc tam, kad Krievijas Valsts dome pieņēma likumu par "viltus ziņām". Līdz ar kanāla darbības apturēšanu tā galvenais redaktors un vairāki citi redakcijas darbinieki pameta Krieviju.

"Doždj" 18.jūlijā pakāpeniski atsāka darbu, strādājot tostarp no studijas Rīgā.