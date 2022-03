Krievijas Ārlietu ministrija izsaukusi visu trīs Baltijas valstu vēstniekus

Krievijas Ārlietu ministrija otrdien izsaukusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniekus saistībā ar Baltijas valstu diplomātu izraidīšanu, atsaucoties uz anonīmu avotu ministrijā vēsta Krievijas ziņu aģentūra TASS.

"Plkst.12 uz Ārlietu ministriju tiek izsaukti trīs Baltijas valstu vēstnieki saistībā ar Krievijas savstarpīgumā balstīto lēmumu par to diplomātu izraidīšanu," vēstīja TASS.

Jau vēstīts, ka no Lietuvas tiek izraidīti četri Krievijas vēstniecības darbinieki, bet no Latvijas un Igaunijas pa trim. Lēmums par izraidīšanu pieņemts saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un to, ka šo personu darbība nav savietojama ar diplomāta statusu.

Savukārt pirmdien Poliju atstājuši 45 Krievijas diplomāti, kurus Varšava izraidīja, paziņojot, ka viņu darbība nav savienojama ar diplomātisko statusu.