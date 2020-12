Krievijas ārlietu ministrijā pazudusi Irānas sūtīta skaidra nauda alkohola kastē

Krievijas Ārlietu ministrija apstiprinājusi iepriekš medijos izskanējušās ziņas, ka no iestādes Valūtas finanšu departamenta pazudusi liela summa skaidrā naudā, ziņo aģentūra TASS.

Naudas pazušana konstatēta 2019. gada 19. decembrī, kad Valūtas finanšu departamenta speciālistes Natālijas Agaļcovas kabinetā bija jānotiek inkasācijai. Viņa pati todien uz darbu neieradās, ziņoja "Ren TV".

Atverot Agaļcovas kabinetu, uz grīdas atrasta inkasācijas soma ar dolāru banknošu paciņām. Komisija konstatēja, ka trūkst 745 735 dolāri un 20 065 462 rubļi (222 tūkstoši eiro).

Ārlietu Ministrija norāda, ka pazudusī nauda saņemta no Irānas par konsulārajiem pakalpojumiem. 2019. gada 28. novembrī naudu Teherānā saņēmuši Krievijas diplomātiskā kurjerdienesta darbinieki. Sūtījums noformēts, degvīna "Absolut" kastē saliekot 150 paciņas ar 100 dolāru banknotēm.

Kā norāda telekanāls, Irāna neizmantoja bezskaidras naudas pārskaitījumu, piesargājoties no ASV sankcijām. Nauda kopš 29. novembra glabāta Agaļcovas kabinetā, bet pazudusi laika posmā starp 16. un 19. decembri.

Nākamajā dienā pēc naudas iztrūkuma konstatēšanas Agaļcova arestēta. Pratināšanas laikā viņa apgalvojusi, ka no Irānas atvestajā kastē 100 dolāru paciņas bijušas tikai virspusē, bet apakša aizpildīta ar viena dolāra banknotēm. Sieviete par to ļoti satraukusies un vēlējusies segt starpību no saviem iekrājumiem un, paņemot kredītu. Tomēr bankā aizdevums viņai atteikts un viņa pat mēģinājusi izdarīt pašnāvību.

Savukārt Agaļcovas dzīvesbiedrs Vasīlijs Makavozs izmeklētājiem pastāstīja, ka sieviete pārnākusi mājās ar naudas paciņām un paziņojusi, ka viņai ir problēmas darbā. Vēlāk izmeklētāji pāra kaimiņa vasarnīcas seifā atraduši 149 tūkstošus dolāru.

Agaļcova apcietinājumā pavadījusi līdz 2020. gada augustam, bet pēc tam drošības līdzeklis mainīts uz mājas arestu. Lieta ir noslēgta un nosūtīta tiesai.