Krievijas armijā jūnijā amatu zaudējuši vairāki svarīgi ģenerāļi, pieļauj britu izlūki

Kopš jūnija sākuma Krievijas Bruņoto spēku vadība, domājams, no amatiem atcēlusi vairākus iebrukumā Ukrainā svarīgos amatos esošus augsta ranga ģenerāļus, par britu izlūku secinājumiem sestdien raksta Lielbritānijas aizsardzības ministrija.

Starp tiem ir gaisa desanta spēku (VDV) komandieris ģenerālpulkvedis Andrejs Serdjukovs un Dienvidu kara apgabala komandieris ģenerālis Aleksandrs Dvorņikovs. Pēdējais, kā tiek uzskatīts, kādu laiku darbojies kā visa iebrukuma operacionālais komandieris, teikts ministrijas paziņojumā.

Dienvidu kara apgabala vadību, domājams, pārņems ģenerālpulkvedis Sergejs Surovikins. Šis kara apgabals spēlē galveno lomu pašreiz notiekošajā uzbrukumā Donbasā.

Briti papildina, ka vairāk nekā 30 gadu ilgās militārās karjeras laikā Surovikina vārds bieži ticis saistīts ar apsūdzībām korupcijā un brutalitāti.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022