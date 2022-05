Krievijas armija kļuvusi materiāli un konceptuāli vājāka, ziņo Londona

Invāzijas Ukrainā dēļ Krievijas armija kļuvusi gan materiāli, gan konceptuāli vājāka, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Laikā no 2005. līdz 2018. gadam Krievijas aizsardzības budžets ir aptuveni dubultojies, Maskavai investējot vairākās augstākās klases pretgaisa, sauszemes un jūras kapacitātēs, atgādina Londona.

Tomēr Lielbritānijas izlūki uzsver, ka Maskavas veiktā fiziskā aprīkojuma modernizācija nav ļāvusi Krievijai dominēt Ukrainā. Neveiksmes gan stratēģiskajā plānošanā, gan operatīvajā izpildē nav ļāvušas skaitlisko spēku pārvērst izšķirošā priekšrocībā kaujaslaukā.

Krievijas bruņotie spēki tagad – iebrukuma Ukrainā dēļ - ir ievērojami vājāki gan materiāli, gan konceptuāli, raksta Lielbritānijas ministrija. Londona arī norāda, ka atgūšanos pēc piedzīvotajiem zaudējumiem apgrūtinās sankcijas, kuras pret Maskavu ieviesušas Rietumu valstis.

Tam būs ilgstoša ietekme uz Krievijas spējām vērst konvencionālo militāro spēku, piebilst Londona.

