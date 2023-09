Krievijas armija līdz gada beigām vēlas savervēt 420 000 līgumstrādnieku, ziņo Lielbritānija

Krievijas armija plāno līdz 2023. gada beigām savervēt 420 000 līgumdarbinieku, teikts jaunākajā izlūkdienestu ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka 3. septembrī Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dimitrijs Medvedevs paziņoja, ka līdz šim ir savervēti 280 000 darbinieku. Šos skaitļus briti nevar pārbaudīt.

Krievijas iesaukšana militārajā dienestā turpina negatīvi ietekmēt tās nozaru darbaspēku. Jegora Gaidara Ekonomikas politikas institūts atklāja, ka Krievijas rūpniecībā strādājošo trūkums 2023. gada jūlijā sasniedza jaunu augstāko līmeni - 42%, kas ir par 7% vairāk nekā 2023. gada aprīlī.

Atšķirībā no iesaukšanas centieniem citās jomās, IT nozarē Krievija ir veikusi pasākumus, lai saglabātu darbaspēku. Tas, iespējams, norāda uz īpaši akūto darbaspēka trūkumu šajā nozarē pēc tam, kad 2022. gadā Krieviju pameta aptuveni 100 000 IT darbinieku. Tas atbilst 10% no IT nozares darbaspēka. 2023. gada 4. septembrī Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins parakstīja dekrētu, lai palielinātu IT profesionāļu militārās vervēšanas atbrīvojuma vecumu no 27 uz 30 gadiem, atgādina Lielbritānijas ministrija.

Tas liecina, ka mobilizācija un iesaukšana Krievijā ir saasinājusi ar aizsardzību nesaistītā darbaspēka trūkumu. Gatavojoties Krievijas prezidenta vēlēšanām, kas paredzētas 2024. gada martā, Krievijas varas iestādes, visticamāk, centīsies izvairīties no turpmākām nepopulārām mobilizācijām, noslēgumā ziņo britu izlūki.