Krievijas armijas neprofesionalitāte veicina tās augsto upuru skaitu, ziņo Lielbritānija

Krievijas militārpersonas jau iepriekš ir nedroši glabājušas munīciju, taču uzbrukums Makijivkas pilsētā, kura rezultātā tika nogalināti desmitiem okupantu, parāda, kā neprofesionāla prakse veicina augsto upuru skaitu Krievijas armijā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 31. decembrī Ukraina veica uzbrukumu pret skolas ēku Krievijas okupētajā Makijivkā. Ēka, kuru okupanti izmantoja militārām vajadzībām, tika pilnībā iznīcināta, un, kā apstiprināja Krievijas Aizsardzības ministrija, tika nogalināti 89 Krievijas karavīri.

Ņemot vērā postījumu apmērus, pastāv reāla iespēja, ka munīcija tika glabāta netālu no okupantu karaspēka izmitināšanas vietām, kas trieciena laikā eksplodēja, izraisot citus sprādzienus, pieļauj Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ēka atradās tikai 12,5 kilometru attālumā no frontes līnijas Avdijivkas sektora, kur norisinās smagas kaujas, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/sTvI8nDoqa

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hxvMq4spju