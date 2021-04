Krievijas armiju izvieto 250 kilometru attālumā no Ukrainas robežas

Analizējot publikācijas sociālajos tīklos, pētnieciskās žurnālistikas organizācija "Conflict Intelligence Team" (CIT) secinājusi, ka Krievijas karavīri un bruņutehnika, par kuras pārvietošanos Ukrainas virzienā tiek aktīvi ziņots kopš pagājušās nedēļas, izvietojusies lauka nometnē Voroņežas apgabalā apmēram 250 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.

Karadarbības aktīvajā fāzē 2014.-2015.gadā Krievijas armijas nometnes atradās daudz tuvāk robežai, norāda CIT.

CIT konstatējusi, ka lielākā daļa foto un video redzamās kara tehnikas ir no Centrālā kara apgabala un līdz Voroņežai veikusi simtiem un tūkstošiem kilometru.

Pēc CIT aprēķiniem, nometne atrodas kara poligona "Pogonova" ziemeļu daļā, kas ir aptuveni 250 kilometru attālumā no Ukrainas Luhanskas un Harkovas apgabalu robežām. Tāpat arī ir liecības par Krievijas karavīru dislokāciju Voroņežas apgabala Ostrogožskas pilsētas rajonā, kas ir aptuveni 150 kilometri no Ukrainas robežas.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. 🛰️📸: @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q



CIT norāda, ka šādu kara tehnikas izvietošanu nevar izskaidrot ar gatavošanos iespējamai Ukrainas spēku ofensīvai Maskavas kontrolētajiem Ukrainas austrumu rajoniem, par ko nemitīgi runā Doņeckas un Luhnskas apgabalu kaujinieku grupējumi DTR un LTR, jo armijas nometne atrodas pie Kijevas kontrolēto apgabalu robežām.

Open source evidence confirms Russian troops near the Ukrainian border are concentrated in a field camp south of the city of Voronezh, with vehicles arriving to the training ground from at least two train stations. https://t.co/xzcjycft4f pic.twitter.com/Eh69yPBuTu