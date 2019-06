Krievijas deputāta uzruna izraisa sadursmes pie Gruzijas parlamenta; vismaz 69 cietušie

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51212537 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/krievijas-deputata-uzruna-izraisa-sadursmes-pie-gruzijas-parlamenta-vismaz-69-cietusie.d?id=51212537 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51212537 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.89.79.95 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => evid_0025=92e394c6-badb-42e9-8325-e8cbccb7e175; evid_0025=92e394c6-badb-42e9-8325-e8cbccb7e175; dcid=706533635,1,1577302298,1514205335,7f4470f532f2ba89625d7c03006373ab; cX_P=jbm6rg0kk80elz2v; __utma=113760658.1619518232.1514205338.1554748659.1556905653.510; __utmz=113760658.1537729817.408.6.utmcsr=t.co|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/uDJMOh7UNK; _ga=GA1.2.1619518232.1514205338; __gfp_64b=ljC70AGmSlAFu6DiQT1vdidHhDaU85JzX1OaS302DbL.V7; cX_G=cx%3A2ikgmseo76qda3nteo7l6h84wd%3A3j96y5ubxm9gq; _cb=98P7wa_RmeBwcMtP; _chartbeat2=.1514205347951.1558723680654.1111101111111101.12zQ2KKnvBDP5psqDMpwbWc2tKe.1; polc=1; evid_ref_0025=true; mostread_lastadded=0; evid_v_0025=20190620034004; __gads=ID=4dc109f8012c01b5:T=1516218296:S=ALNI_Mb5MkQSKvddWSgBFfQliMKp-WY0NQ; dwhloc=9ubm; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; delfi-adid=b87ae4dd-43da-472f-9672-a0cdb27472af%2C1534791677485%2C1558723675222; __io_r=https://t.co/uDJMOh7UNK; _io_un=23; emps=1:1541707079664|2|1541712085320; _cb_ls=1; _fbp=fb.1.1549095493141.333915631; MCPopupClosed=yes; cto_lwid=6519de35-ab38-4322-9b2c-cd36c28b3265; cto_idcpy=343c7a48-f9b5-4c70-86de-69448eff70ed; __io_first_source=https%3A%2F%2Ft.co%2FuDJMOh7UNK; __io_lv=1560755011036; __io=d5050e38a.1940dab91_1560441624981; __io_unique_43359=17; enr_adform_sent=1; _gid=GA1.2.1226396933.1560971871; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=86:12381:2,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#d-kv1008#a-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86,ecid283; adptset_0025=1; enr_cxense_throttle=throttle; cX_S=jx5pa8l94pq9xtgf; cstp=604800; __glmrid=4c624386-4459-4ba0-be75-1e87b856a33e; evid_set_0025=2; enr_cint_sent=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1320317209 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.89.79.95, 10.1.0.110 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561101638 )