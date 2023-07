Krievijas dienvidos nograndis sprādziens; ievainoti 15 cilvēki

Sprādzienā Taganrogā, Krievijas dienvidos netālu no Ukrainas robežas, ievainoti vismaz 15 cilvēki, piektdien paziņojis Rostovas apgabala gubernators Vasīlijs Golubevs.

Viņš izteicies, ka eksploziju, domājams, izraisījusi raķete.

Taganroga atrodas aptuveni 100 kilometrus no okupētās Mariupoles Ukrainā.

🧵 Russia: Explosion in Taganrog, Rostov region. About 62 miles (100km) east of occupied Mariupol in Ukraine on Azov Sea coast. pic.twitter.com/ouXzak7OR4