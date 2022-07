Krievijas gaisa spēki nespēj efektīvi iesaistīties taktiskajās kaujās, ziņo Lielbritānija

Neveiksmīgs uzbrukums Zmijinijas salai šonedēļ bijis kārtējais apliecinājums tendencei, ka Krievijas gaisa spēki nespēj veiksmīgi iesaistīties taktiskajās kaujās, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Donbasā Krievijas un prokrieviskie "Luhanskas Tautas Republikas" separātistu spēki apgalvo, ka iegājuši teritorijās pie Siverskas pilsētas. Šī informācija nav apstiprināta, tomēr Krievijas spēki lēnām ir virzījušies uz rietumiem pēc apšaudēm un uzbrukumiem Siverskai no Lisičanskas, lai atvērtu ceļu tālāk uz Slovjansku un Kramatorsku, ziņo britu izlūki.

Siverskas ieņemšanas gadījumā okupantu nākamais mērķis varētu būt Bahmuta.

Kopš aiziešanas no stratēģiski svarīgās Zmijinijas salas (Čūsku salas) 30. jūnijā Krievija ir mēģinājusi liegt Ukrainai to izmantot. Tomēr 13. jūlijā divu Krievijas iznīcinātāju Su-27 uzbrukumā okupantiem salai neizdevās trāpīt.

Šis notikums, kā norāda Londona, turpina jau iepriekš novēroto tendenci, ka Krievijas gaisa spēki nespēj veiksmīgi iesaistīties taktiskajās kaujās.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/CavbXUM9Hx

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aez855Jsau