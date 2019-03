Krievijas galveno ģenerāli visvairāk biedē tautiešu nelojalitāte

Krievijas Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs paudis uztraukumu, ka ASV varētu izmantot "Trojas zirga" stratēģiju, veidojot piektās kolonnas Krievijā un tās sabiedrotajās, tādējādi atklājot, ka visvairāk baidās no savu pilsoņu piesliešanās pretinieku politikai, raksta portāls "Bloomberg".

"ASV un tās sabiedrotās uzstādījušas agresīvu vektoru savā ārpolitikā. Tās attīsta uzbrūkoša rakstura militārās darbības kā "starptautiskais trieciens" un "multi-sfēru kauja", izmantojot "krāsaino revolūciju" un "maigās varas" tehnoloģijas," savā uzrunā paziņoja Gerasimovs.

Ģenerālis piebilda: "Viņu [ASV] mērķis ir iznīcināt nevēlamu valstu valstiskumu, iedragāt to suverenitāti un aizstāt to likumīgi ievēlētās valdības. Tas ir tas, kas notika Irākā, Lībijā un Ukrainā. Šobrīd mēs to varam redzēt Venecuēlā. Pentagons uzsācis pilnīgi jaunas militāro darbību stratēģijas attīstību, ko jau šobrīd sauc par "Trojas zirgu". Tā balstīta uz aktīvu "piektās kolonnas protestu potenciāla" izmantošanu, lai destabilizētu situāciju līdzās precīziem triecieniem pret svarīgākajiem mērķiem."

Gerasimova izteikumi demonstrē, ka Krievijas valdību uztrauc potenciāli ASV mēģinājumi panākt režīma maiņu un ka Krievijas iedzīvotāji to varētu atbalstīt, nostājoties pret Kremli un bruņoto spēku ģenerāļiem, atzīmē medijs.

ASV-Krievijas attiecības pēdējo gadu laikā ievērojami pasliktinājušās. Saspīlējumu starp Maskavu un Vašingtonu veicināja Krievijas īstenotā Krimas pussalas okupācija, separātistu atbalstīšana militārajā konfliktā Ukrainas austrumos, kā arī Krievijas iejaukšanās 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās.

Aizvadītajos mēnešos Krievijas un ASV atšķirīgo interešu sadursme spilgti novērojama Venecuēlas politiskās krīzes kontekstā. Maskava paudusi atbalstu prezidenta Maduro režīmam, savukārt ASV un tās Rietumu sabiedrotās atbalsta opozīcijas līderi Huanu Gvaido.

Nesaskaņas radījuši arī citi jautājumi – ASV izstāšanās no Irānas kodollīguma, kā arī savstarpējie pārmetumi un tam sekojošā izstāšanās no INFT līguma, kas radījusi bažas par jaunu bruņošanās sacensības sākumu.