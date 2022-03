Krievijas iebrukuma septītā diena. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas šausminošais iebrukums Ukrainā rit jau septīto dienu, okupantiem arvien zvērīgāk bombardējot civilos objektus un palielinot spiedienu pret Ukrainas aizstāvjiem. Vienlaikus Krievijas ekonomika sāk izjust sankciju ietekmi, bet valsts prestižs nenovēršami krīt bezdibenī, pasaulei arvien vairāk norobežojoties no noziedzīgā Putina režīma. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (septītā diena)

Cienījamie lasītāji, teksta tiešraide šajā lapā noslēdzas. Notikumiem turpinām sekot jaunajā tiešraides saite šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijeva-nakti-nograndusi-vairaki-spradzieni-galvaspilseta-aizvien-ukrainas-armijas-kontrole-teksta-tiesraide.d?id=54115144

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) paziņojusi, ka trešdien Harkivā mirusi organizācijas pārstāve, viņa strādājusi speciālajā Ukrainas monitoringa misijā. Viņa cietusi laikā, kad centusies savai ģimenei sagādāt pārtikas rezerves.

Ukrainas gaisa spēku rokās kritušā Krievijas armijas divvietīgā helikoptera “Ka-52 Alligator” pilota kabīne.

Trešdien Ukrainas spēki iznīcināja trīs Krievijas lidmašīnas un divus helikopterus. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs naktī uz ceturtdienu publicējis dažas foto liecības par Krievijas Federācijas zaudējumiem

Pirms vairākām stundām ziņojām, ka trešdienas vakarā netālu no Melnās jūras Dobrujas reģionā no radara pazuda Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs “MiG-29 Lancer”. To meklēt devies glābšanas helikopters IAR 330-Puma, kas avarējis. Miruši pieci apkalpes locekļi, vēsta Rumānijas sabiedriskā televīzija TVR. Neilgi pirms atgriešanās helikoptera apkalpe ziņojusi, ka slikto laikapstākļu dēļ tai jāatgriežas bāzē. Tobrīd nebija nav zināms, kas notika ar lidmašīnu, liecināja Rumānijas Aizsardzības ministrijas preses paziņojums sociālajos tīklos. Šobrīd varas iestāde precizējusi, ka šajā reģionā avarējusi arī lidmašīna. Tās 31 gadu vecais pilots gājis bojā. Notikušais esot "traģisks negadījums", drošības iestādes turpina izmeklēt notikušo.

Jāatgādina, ka "Time" tradicionāli decembra mēnesī nosauc "Gada cilvēku", aizejošā gada ietekmīgāko personu publiskajā telpā. Jau tagad, visticamāk, nav nekādu šaubu, kas būs šis cilvēks. Zelenskis, izrādot līdera dotības un saliedējot tautu, licis visā pasaulē cilvēkiem katru rītu meklēt ziņas, vai ar viņu viss aizvien kārtībā, vai Ukraina vēl turas pretī okupantiem.

"Dzīvība uzvarēs nāvi, bet gaisma – tumsu." Ar tādiem vārdiem Ukrainas prezidents pirms pāris dienām noslēdza emocionāli spēcīgu uzrunu Eiropas Parlamentā. Šodien iznācis slavenais ASV nedēļas žurnāls "Time", uz tā vāka lasāmi šie paši vārdi. https://twitter.com/TIME/status/1499186523056521218?ref_src=twsrc%5Etfw

"Gandrīz 9000 nogalinātu Krievijas karavīru vienā nedēļā. Mikolajivas virzienā okupantiem nākas ar desmitiem helikopteru savākt savus nogalinātos un ievainotos," vēlā trešdienas vakarā teica Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-versas-pie-krievijas-karaviriem-vacieties-majas-ar-visu-savu-armiju.d?id=54115084

Krievijas pētnieciskais žurnālists Romāns Aņins portālam "Delfi" raksturo noskaņojumu Krievijā: "Jums jāsaprot, ka pašlaik bailes Krievijā ir tik lielas, ka tās ir kļuvušas par vadošu spēku. Šie darba devēji, kuri atlaiž cilvēkus par protestēšanu pret karu, to dara nevis tāpēc, ka viņiem kāds to liktu, bet tāpēc, ka viņiem ir bailes. Viņiem ir bail, ka, to neizdarot, var rasties problēmas ar varas iestādēm. Tas pats ir ar žurnālistiem – pašcenzūra ir lielāka problēma nekā cenzūra." https://www.delfi.lv/news/national/politics/putins-zaudejis-realitates-sajutu-krievu-petnieciskais-zurnalists-verte-norises-sava-valsti.d?id=54113486

Agrā ceturtdienas rītā turpina pienākt video liecības par vairākiem sprādzieniem Kijevā, sprādzieni fiksēti arī citos apgabalos tostarp, Hersonas, Harkivas.

Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) prokurors Karims Khans paziņojis, kas uzsācis izmeklēšanu par situāciju Ukrainā. Krievija nav SKT dalībvalsts. Taču tā joprojām var izmeklēt iespējamos kara noziegumus, kas pastrādāti Ukrainā, neatkarīgi no to pastrādāšanā apsūdzēto pilsonības.

Kopš kara sākumā apzināti 752 gadījumi par mirušiem un ievainotiem civiliedzīvotājiem, liecina ANO cilvēktiesību monitoringa misijas Ukrainā sniegtā informācija.

Kanāda noteikusi jaunas sankcijas pret Krieviju. Jaunais sankciju vilnis skars 10 atslēgas personas no divām Krievijā svarīgām kompānijām - "Rosņeft" un "Gazprom", vēsta Kanādas Ārlietu ministrija. Preses paziņojuma citēta ārlietu ministre Melānija Žolī, kas norādījusi, ka Kanādas atbalsts Ukrainai paliek nemainīgs. "Mēs redzam šausminošos notikumus Ukrainā, kas turpinās mūsu acu priekšā, un ir skaidrs, ka kaut kas ir jādara. Tie, kas palīdz un veicina Krievijas agresiju, tiks saukti pie atbildības. Kanāda stāv ar Ukrainu," sacījusi ministre.

Pēc ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) datiem, kopš Krievijas iebrukuma no Ukrainas šobrīd prom devušies vairāk nekā miljons cilvēku.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo sazinājies ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski. Sarunā viņš slavējis Zelenska līderību un atgādinājis, ka pasaule ir kopā ar viņu un ukraiņu tautu. Trudo aicina Putinu pārtraukt nelikumīgos uzbrukumus, kuros iet bojā civiliedzīvotāji. "Mēs turpināsim strādāt ar sabiedrotajiem un partneriem, lai Krievija tiktu saukta pie atbildības, tostarp, nosakot stingras sankcijas," raksta Trudo savā "Twitter" kontā.

CBS reportierim tiešraides no Kijevas laikā fonā atskan vairāki sprādzieni.

https://twitter.com/redmanjustine/status/1499180156325445640

Gaisa trauksmes sirēnas nu jau skan Kijevā, Kijevas apgabalā, Ļvivā, Žitomirā, Ivanofrankivskā, Čerņihivā un tās apgabalā, Volīnijas apgabalā, Čerskajas apgabalā, Kirovohradas apgabalā, Poltavas apgabalā, Hmeļnickas apgabalā, Zaporižjas apgabalā un Odesā. Iedzīvotāji visās šajās vietās aicināti meklēt patvērumu.

Kijevā nograndušas vismaz četras eksplozijas. Pilsētā skan uzlidojumu trauksme un iedzīvotāji aicināti meklēt drošu patvērumu. Sprādzieni dzirdēti pilsētas centrā, kā arī pie "Druzhby Narodiv" metro stacijas. (The Kyiv Independent)

Šajā pašā uzrunā Zelenskis apgalvo, ka kopš iebrukuma sākuma pirms nedēļas, Ukrainas armija likvidējusi apmēram 9000 Krievijas karavīru. Jāpiebilst, ka šis skaitlis ir gandrīz 18 reizes lielāks nekā Krievija oficiāli ziņo.

Jaunākajā uzrunā Ukrainas tautai prezidents Volodomirs Zeļenskis uzsver, ka katram okupantam būtu jāzina, ka viņi saņems naidu no ukraiņiem. "Tādu [naidu], ka viņi nekad neaizmirsīs, ka mēs neatdosim savu zemi," sacīja Zelenskis.

Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka 2. martā, izmantojot zenītartilēriju, izdevies notriekt trīs okupantu lidmašīnas un divus helikopterus.

Ukrainas speciālo vienību karavīri, reaģējot uz okupantu artilērijas nežēlīgo civiliedzīvotāju bombardēšanu, turpmāk nemēģinās sagūstīt krievu artilērijas vienības, bet koncentrēsies uz to iznīcināšanu, vēstīts speciālās vienības "Facebook" lapā. "Piezvaniet savām mātēm pēdējo reizi, jūs drīz mirsiet. Mēs neesam nāve, mēs esam kas ļaunāks," okupantiem saka specvienības kareivji.

Vācijas varas iestādes ir konfiscējušas krievu miljardierim Ališeram Usmanovam piederošo jahtu, kuras vērtība tiek lēsta ap 600 miljoniem eiro, vēsta "Forbes". Jāatzīmē, ka Usmanovs tiek uzskatīts par oligarhu, bet viņa kopējā bagātība lēšama 16,1 miljardu eiro vērtībā. Šāda Vācijas varas iestāžu rīcība saistīta ar oligarhiem noteiktajām sankcijām.

Krievijas Bruņoto spēku rokās kritušās Hersonas pilsētas mērs Igors Kolihajevs "Facebook" ierakstā izskaidrojis jauno kārtību okupācijas varas pakļautībā: "Tās nebija pārrunas vai kaut kas tāds, par ko jau baumoja. Ar mani neviens ne par ko nevienojās. Tomēr pilsētas izpildkomitejā šodien patiešām bija bruņoti vīri. (..) Es viņiem nekādus solījumus nedevu. Man vienkārši nav ko solīt. Mani interesē tikai mūsu pilsētas normāla dzīve! Es tikai lūdzu uz cilvēkiem nešaut. Mums pilsētā nav Ukrainas Bruņoto spēku, ir tikai civiliedzīvotāji un cilvēki, kas vēlas šeit DZĪVOT! Rezultātā: 1. Pa pilsētu var iziet tikai dienas laikā. 2. Stingri tiek ievērota komandantstunda no pulksten 20 līdz 06. 3. Uz pilsētu brauc tikai mašīnas ar pārtiku, medikamentiem un citām pirmās nepieciešamības lietām. 4. Atkal laidīsim sabiedrisko transportu, lai uz darbu tiktu maizes ceptuvju, veikalu, aptieku u.c. iestāžu darbinieki. 5. Gājējiem jāiet pa vienam, maksimums pa diviem. Militāristus nedrīkst provocēti. Jāapstājas pēc pirmā pieprasījuma. Nedrīkst konfliktēt. 6. Automašīnām, kuras atbilstoši nosacījumiem var atrasties pilsētā, jābrauc ar minimālu ātrumu, jebkurā brīdī jābūt gatavām uzrādīt bagāžu. Pagaidām ir tā. Virs mums ir Ukrainas karogs. Un, lai tas paliktu tāds, šīs prasības būs jāizpilda. Neko citu nevaru piedāvāt." https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4999567616803299&show_text=true&width=500

Hersona esot kritusi Krievijas okupantu rokās, raksta BBC, kā arī tvīto "New York Times" žurnālists Mišels Švircs. Ja tā ir taisnība, tā būs pirmais Krievijas ieņemtais Ukrainas apgabala centrs. Hersonas iedzīvotāju skaits tiek lēsts ap 320 000, un tā pēc iedzīvotāju skaita ir aptuveni 15. lielākā pilsēta Ukrainā.

Protestētāju aizturēšana Sanktpēterburgā, Krievijas iebrukumam Ukrainā norisinoties jau septīto dienu:

ASV Aizsardzības ministrija norāda, ka Krievijas spēki pēdējo 24 līdz 36 stundu laikā ir panākuši nelielu progresu. Ukrainas spēki ir bremzējuši 60 kilometru garo karaspēka kolonnu, kas virzās uz dienvidiem galvaspilsētas Kijevas virzienā, un tā "joprojām ir apstājusies", trešdien sacīja Pentagona pārstāvis Džons Kērbijs. "Mēs uzskatām, ka krievi pārgrupējas un atkārtoti novērtē progresu, ko viņi nav panākuši," viņš sacīja žurnālistiem. Kirbijs atzīmēja, ka okupantu karaspēks valsts dienvidos saskaras ar relatīvi mazāku pretestību nekā ziemeļos. (BBC)

https://twitter.com/Ukraine/status/1499115291518898176

Trešdienas vakarā netālu no Melnās jūras Dobrujas reģionā no radara pazuda Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs “MiG-29 Lancer”. To meklēt devies glābšanas helikopters IAR 330-Puma, kas avarējis. Miruši pieci apkalpes locekļi, vēsta Rumānijas sabiedriskā televīzija TVR. Neilgi pirms atgriešanās helikoptera apkalpe ziņojusi, ka slikto laikapstākļu dēļ tai jāatgriežas bāzē. Pagaidām nav zināms, kas notika ar lidmašīnu, liecina Rumānijas Aizsardzības ministrijas preses paziņojums sociālajos tīklos.

"Brīvprātīgie no 16 valstīm visā pasaulē jau ieradušies Ukrainā un ir gatavi cīnīties ar agresoru plecu pie pleca ar ukraiņu tautu," žurnālistiem sacīja Ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-karot-ieradusies-vairak-neka-1000-brivpratigo-no-arzemem.d?id=54114912

Krievija Baltijas jūrā izsludina pretgaisa aizsardzības mācībasKrievijas Baltijas flotes jūras spēku vienības un sauszemes spēku pretgaisa aizsardzības vienības Kaļiņingradā rīko kopīgas pretgaisa aizsardzības mācības, kuru laikā notiks arī šaušana ar kaujas lādiņiem, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR."Praktiskās mācības notiks vairākos poligonos Kaļiņingradas apgabalā," trešdien paziņoja Krievijas Jūras spēku Baltijas flotes preses dienesta pārstāvji. Viņi skaidroja, ka mācību noslēguma fāzē pretgaisa divīzijas praktizēs kaujas šaušanu, kurā iznīcinās ienaidnieka gaisa mērķus, imitējot lidmašīnas un helikopterus, ziņo flote.Mērķu iznīcināšanai mācībās tiekot izmantoti maza darbības attāluma zeme-gaiss raķešu kompleksi "Тоr-М2", pārnēsājamās gaisa aizsardzības raķešu sistēmas "9K38 Igla" un "9K333 Verba", kā arī kāpurķēžu zenītraķešu pašgājēji "2K22 Tunguska" un zenītlielgabali "ZSU-23-4 Šilka".

Bijušais NATO sabiedroto spēku virspavēlnieka vietnieks Eiropā Ričards Širefs sacīja: “Ir pilnīgi skaidrs, ka Putins cenšas izveidot sauszemes koridoru uz Krimu. Es domāju, ka tas ir acīmredzams [viņa] mērķis." "Viņam [okupētā] Krima ir Krievijas Federācijā kopš 2014. gada, viņš ir spējis to apgādāt tikai pāri Kerčas šauruma tiltam, un tāpēc viņš, protams, vēlas izveidot šo sauszemes koridoru," sacīja Širefs.Širefs norādīja, ka Putins ir "pazemots" un ka viņa bruņotie spēki nav spējuši izpildīt uzdevumus, par ko liecinot to gausā virzība uz priekšu. Viņš brīdināja, ka tuvākajā laikā varētu pieaugt civiliedzīvotāju upuru skaits, raksta CNN.Par to, ka okupantu spēki varētu kļūt aizvien brutālāki un aizvien vairāk vērst uzbrukumus pret civilajiem objektiem, brīdinājušas vairākas Rietumu amatpersonas un eksperti.

Iepriekš pie Kijevas Dienvidu stacijas notikušais sprādziens bijis raķetes trieciens. Ar to pārrauta centrālā siltumtrases caurule, draudot daļu Kijevas atstāt bez apkures.https://twitter.com/globusnewsorg/status/1499106662199836673

Gruzija 3.martā plāno iesniegt pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, paziņojis valdošās partijas "Gruzijas sapnis" priekšsēdētājs. Irakli Kobahidze par partijas lēmumu "nekavējoties pieteikties dalībai ES" paziņoja preses konferencē trešdien. Gruzija bija plānojusi pieteikumu iesniegt 2024.gadā, taču partija tagad lēmusi to darīt ātrāk, mainoties situācijai pasaulē. "Mēs aicinām ES struktūras izskatīt mūsu pieteikumu (..) un pieņemt lēmumu par ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu Gruzijai," preses konferencē partijas galvenajā mītnē sacīja Kobahidze. (RFE/RL)

Kopš 1. marta pusnakts kopumā nogalināti 227 Ukrainas civiliedzīvotāji, paziņojis ANO Cilvēktiesību birojs. (Sky News)

Šodien Ternopiļas apgabala Berežanu pilsētā zemes klēpī tika guldīts 25 gadus vecais Vitālijs Skakuns. Viņš krita varoņa nāvē, līdz ar sevi uzspridzinot tiltu Azovas jūras ostas pilsētā Heničeskā pirmajā Krievijas brutālā iebrukuma dienā.Būdams kaujas inženieris, viņš no sava bataljona bija brīvprātīgi piekritis uzstādīt sprāgstvielas uz tilta, lai tādējādi apturētu iebrucēju kara tehnikas virzību. Pēc sprāgstvielu izvietošanas viņš redzējis, ka nav laika atgriezties, un pēc savas rīcības paskaidrošanas īsā ziņā detonējis spridzekļus, iznīcinot tiltu un nogalinot arī pats sevi.Bēru procesijas dalībnieki – karavīra dzimtās Berežanas iedzīvotāji – no Skakuna atvadījās uz ceļiem. https://twitter.com/olex_scherba/status/1499107234659328000

Jautāts, vai ASV uzskata, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins blefo, paaugstinot savu atturēšanas spēku (tajos ietilpst Krievijas kodolspēki) gatavību, ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens sacīja, ka Kremļa retorika ir "bīstama"."Krievija un ASV jau sen ir vienojušās, ka kodolieroču faktiska izmantošana būtu postoša un tai būtu postošas sekas visai pasaulei," viņš sacīja."Kā mēs esam teikuši daudzas reizes, tostarp šā gada sākumā (..) abas mūsu valstis ir paziņojušas, ka kodolkaru nevar uzvarēt un to nekad nedrīkst uzsākt."Blinkens piebilda, ka šī "provokatīvā retorika par kodolieročiem ir bezatbildības virsotne". "Tas ir bīstami, palielina kļūdainu aprēķinu risku, no tā ir jāizvairās," viņš teica."Mēs esam novērtējuši prezidenta Putina norādījumus un viņa paziņojumus, un šobrīd mēs neredzam iemeslu mainīt savus [kodolieroču gatavības] līmeņus," norādīja ASV valsts sekretārs. (Sky News)

Krievijas miljardieris Romāns Abramovičs pārdos Anglijas premjerlīgas klubu Londonas "Chelsea" un ienākumus gatavojas ziedot kara skartajiem. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/abramovics-pardos-chelsea-un-ienemumus-ziedos-kara-upuriem.d?id=54114854

Sanktpēterburgā trešdien aizturēto protestētāju vidū bija arī māksliniece Jeļena Osipova, kura kopš Krievijas brutālā iebrukuma kaimiņvalstī par protestēšanu pret karu aizturēta jau otro reizi. Policijas pārstāvji vēlāk medijam "Bumaga" atzīmējuši, ka pensionāre, kura pazīstama arī kā Pēterburgas blokādes pārdzīvotāja, aizgādāta mājās. https://twitter.com/aperegarom/status/1499067632749797385?ref_src=twsrc%5Etfw

Eiropas Savienība plāno veikt pasākumus attiecībā uz kriptovalūtām, lai neļautu Krievijai apiet ekonomiskās sankcijas, trešdien paziņoja Francijas finanšu ministrs Bruno Lemārs. Ministrs piebilda, ka, lai gan šobrīd nav precīzi skaidrs, kādi būs šie pasākumi, ES dalībvalstis ir "apņēmības pilnas" koncentrēties uz šo jautājumu, lai nodrošinātu pret Krieviju vērsto sankciju efektivitāti. (CNN)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņojis, ka Krievijas karaspēks iznīcina "kritisko infrastruktūru" Ukrainā."Tie nav militāri mērķi," viņš sacīja intervijā televīzijā pēc sarunas ar Ukrainas ārlietu ministru.Viņš piebilda, ka "simtiem, ja ne tūkstošiem" Ukrainas civiliedzīvotāju ir nogalināti un ievainoti". (Sky News)

"Es tiešām nezinu, kad es atgriezīšos ringā," teica Usiks. "Mana valsts un mans gods ir daudz svarīgāki par čempionu jostām." https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/usiks-mana-valsts-un-mans-gods-ir-svarigaki-par-cempionu-jostam.d?id=54114688

Kijevā kvartālā blakus Dienvidu dzelzceļa stacijai, kur atrodas Aizsardzības ministrijas ēka, kā arī viesnīca "Ibis", nograndis spēcīgs sprādziens. (Pravda)

Azovas jūras ostas pilsētā Mariupolē 15 stundas bez pārtraukuma tiek smagi bombardēti dzīvojamie rajoni, kā rezultātā pilsēta esot tuvu humānajai katastrofai, sarunā ar BBC žurnālistu Žoelu Gunteru atklājis pilsētas mēra vietnieks. Kāds pilsētas rajons esot nolīdzināts pilnībā. Amatpersona uzskata, ka tur gājuši bojā simtiem cilvēku, bet to nav iespējams apzināt, jo sagrautais rajons aizvien tiek apšaudīts. Mēra vietnieks atklāj, ka sagrautajā rajonā dzīvo arī viņa tēvs, kura liktenis viņam sarunas laikā vēl nav zināms.

ANO Ģenerālajā asamblejā ar nospiedošu 2/3 valstu vairākumu šodien tika pieņemts nosodījums Krievijas uzbrukumam Ukrainā. No 141 valsts, kuras pārstāvji piedalījās klātienē, tikai piecas bija pret rezolūciju – pati Krievija, Baltkrievija, Eritreja, Ziemeļkoreja un Sīrija. Savukārt 35 valstis, to vidū arī divas pasaulē apdzīvotākās – Ķīna un Indija – balsojumā atturējās.

Kopš iebrukuma sākuma nogalināti vairāk nekā 7000 Krievijas karavīru, ziņo Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Vēl no rīta Ukraina ziņoja par nepilniem 6000 kritušo krievu pusē.Turklāt gūstā krituši vairāki simti Krievijas karavīru, kuru vidū esot arī virsnieki. Tāpat esot ziņas par kāda smagi ievainota Krievijas armijas komandiera nogādāšanu Baltkrievijā.Krievija tikmēr ziņo, ka tās rindās krituši 498 karavīri jeb 14 reižu mazāk.

Bijušais ASV valsts sekretārs Donalda Trampa administrācijā Džons Boltons uzskata, ka Ukrainā ir jāslēdz gaisa telpa. "Mēs nepielikām pietiekamas pūles pirms uzbrukuma, lai to apturētu un mēs nepieliekam pietiekamas pūles tagad, lai ietekmētu kara gaitu," viņš atzīmēja. Bažas, ka gaisa telpas slēgšana virs Ukrainas nozīmē plašāka jeb pat vispasaules kara risku, viņš norādījis, ka tikai tā iespējams panākt stabilitāti uz zemes. "Citādi mēs sēdēsim un tikai teiksim, cik briesmīgi tas ir, ka Krievija iedzen valsti [Ukrainu] zemē," viņš skaidroja. (Sky News)

https://t.me/kharkivlife1/24120

Sanktpēterburgā septīto vakaru notiek protesti pret Krievijas iebrukumu kaimiņzemē Ukrainā. Lielākā daļa pat neko nesaka, neskandē saukļus un nenes plakātus, bet klusējot stāv. https://twitter.com/xepocyka/status/1499072370065260549

Ukrainas spēku rīcībā nonākuši Krievijas Federācijas Melnās jūras flotes 810. jūras kājnieku brigādes bataljona taktiskās grupas vienas apakšvienības plānošanas dokumenti. Tie apliecina, ka konkrētajai vienībai kara plāni apstiprināti jau šā gada 18. janvārī.

Krievija paziņo, ka Ukrainā nogalināti 498, bet ievainoti – 1597 tās karavīri. (RIA)Krievijas oficiālais kritušo skaits ir aptuveni 12 reižu mazāks nekā ukraiņu aplēstais skaitlis.

Krievija paziņo, ka Ukrainā nogalināti 498, bet ievainoti – 1597 tās karavīri. (RIA) Krievijas oficiāli izziņotais kritušo skaits ir aptuveni 12 reižu mazāks nekā ukraiņu aplēstais skaitlis. Tomēr pat tas ir lielāks nekā ASV kritušo karavīru skaits Irākā visā 2003. gadā (486).

Līdzīgi rīkojušies arī vairāki citi redakcijas darbinieki, atklāja Djadko. https://www.delfi.lv/news/arzemes/dozdj-galvenais-redaktors-pamet-krieviju.d?id=54114562

Ukrainas bruņotie spēki no Krievijas iebrucējiem pilnībā atbrīvojuši Makarivas pilsētu uz rietumiem no Kijevas.

Ukrainas himna Talsu Evaņģēliski luteriskās baznīcas zvanu izpildījumā.

Krievijas spēki pēc dienu ilgas iestrēgšanas pie Enerhodaras robežas, kur civiliedzīvotāji izveidojuši barikādes, šodien atklāja uguni viņu izklīdināšanai. https://twitter.com/zloy_odessit/status/1499029886668886021 Pilsētā atrodas Ukrainā lielākā atomelektrostacija.

Latvijas basketbolists Artjoms Butjankovs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izvēlējies turpināt savu karjeru Krievijas superlīgas klubā "Samara". https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/butjankovs-nav-pametis-krievijas-superligas-klubu-samara.d?id=54114340

Korostenē, gluži kā dienu iepriekš Kijevā, pa televīzijas torni raidītas vairākas raķetes. Ir mirušie un ievainotie. (ukraiņu "24 Kanal") Pirms aptuveni stundas raķešu triecienu saņēmis arī televīzijas tornis Harkivā.

Dienvidu pilsētā Hersonā, kuru Krievijas spēkiem tā arī nav izdevies ieņemt, atsevišķiem tajā iesūtītajiem Krievijas spēku karavīriem nesekmīga izrādās ne tikai pilsētas administrācijas, bet arī aizslēgta veikala ieņemšana. https://twitter.com/YWNReporter/status/1498943189138685952

Indijas pilsoņiem tiek vēlēts izkļūt no Ukrainas otrās lielākās pilsētas Harkivas, pamatojoties uz informāciju, ko Indijas varas iestādes saņēmušas no Krievijas. Harkivā notikušas intensīvas apšaudes, un šodien raķetes trāpījušas skolas un pilsētas padomes ēkā. (Sky News)

Ukrainas Bruņoto spēku 93. brigāde "Holodnij Jar" vairākos posmos no paša rīta atguvusi okupēto teritoriju, izpostot militārās kolonnas un aizdzenot agresora spēkus atpakaļ Krievijā, ziņo pašas ukraiņu brigādes pārstāvji. Daļēji iznīcināta un pār robežu pārtriekta esot Krievijas 200. motorizēto strēlnieku brigāde.https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1789154617947987&show_text=true&width=500

Latvijas sportisti, kuri piedalīsies Pekinā gaidāmajās 2022. gada paralimpiskajās spēlēs, atsakās sacensties ar sportistiem no Krievijas. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/latvijas-paralimpiska-komanda-atsakas-sacensties-ar-krievijas-sportistiem-atklaj-dadzite.d?id=54114218

Latviešu izcilais režisors Alvis Hermanis uzrunā Krievijas kolēģus: "Es negribu, ka šajās dienās, kad jūsu valsts slepkavo cilvēkus Ukrainā, tiek spēlēta mana izrāde un jūs izliekaties, ka viss ir normāli."

Policija Krievijā pat aizturējusi bērnus, kad tie nolika ziedus pie Ukrainas vēstniecības un piedalījās demonstrācijās pret karu. Šobrīd bērni esot atbrīvoti, ziņo BBC. https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1498784549639229444?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498784549639229444%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60582327

Uz Ukrainas ziemeļiem caur Baltkrieviju (un no tās) turpina plūst militārās tehnikas un karavīru kolonnas. Nupat, pulksten 16.10 pēc vietējā un Latvijas laika, uz Gomeļas–Rečica šosejas novērotie spēki bijuši iezīmēti ar atpazīšanas burtu "V". https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1499010909297074183

Ilggadējais Latvijas futbola izlases pussargs Andrejs Rubins pēc maza skandāla sociālajos tīklos trešdien "Facebook" publicējis ierakstu, kurā nosoda Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/bijusais-izlases-futbolists-rubins-gribu-lai-putins-izbeidz-karu.d?id=54113760

Vai bažas ir pamatotas? https://www.delfi.lv/news/arzemes/vins-ir-mainijies-verotajiem-bazas-par-putina-garigo-veselibu.d?id=54113786

"Ko mēs varam darīt interneta frontē, lai palīdzētu Ukrainai?" Te tiek piedāvātas dažas idejas.

Okupantu uzbrukumu rezultātā Mariupolē varētu būt gājis bojā ļoti liels skaits cilvēku. Pilsētas mēra vietnieks Sergijs Orlovs saka, ka upes krasta rajons ir "gandrīz pilnībā iznīcināts"."Mēs nevaram saskaitīt upuru skaitu, bet mēs uzskatām, ka vismaz simtiem cilvēku ir miruši." viņš pa tālruni stāstījis BBC. "Krievijas armija šeit uzbrūk ar visiem saviem ieročiem - artilēriju, vairākām raķešu palaišanas sistēmām, lidmašīnām, taktiskajām raķetēm. Viņi cenšas iznīcināt pilsētu," informēja Orlovs un piebilda: "Ukrainas armija ir ļoti drosmīga un turpinās aizstāvēt pilsētu, bet Krievijas armijas stils ir kā pirātiem. Viņi nekaro ar savu armiju, viņi tikai iznīcina veselus rajonus."

Apvienotās Karalistes premjera birojs paziņojis, ka nav šaubu, ka Krievijas rīcība Ukrainā varētu būt uzskatāma par kara noziegumiem. Vaicāts, vai Boriss Džonsons uzbrukumu holokausta memoriālam Kijevā vai triecienus daudzdzīvokļu mājām uzskata par kara noziegumiem, premjerministra oficiālais pārstāvis sacīja: "Es domāju, ka visi jūsu uzskaitītie uzbrukumi varētu ietilpt šajā kategorijā." "Formāli šāds lēmums būs jāpieņem krimināltiesai, taču es domāju, ka nevienam nevar būt šaubu, ka tas, ko mēs redzam katru dienu, gandrīz katru stundu, ir šausminošas darbības, kas noteikti varētu tikt uzskatītas par kara noziegumiem," piebilda Džonsona pārstāvis. (Sky News)

Britu parlamenta deputāti un valdības pārstāvji ar ovācijām sveic Ukrainas vēstnieku Apvienotajā Karalistē, kurš bija ieradies uz parlamenta sēdi. https://twitter.com/10DowningStreet/status/1498998666102816769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498998666102816769%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F3%2F1%2Fukraine-on-edge-as-russia-continues-its-assault-liveblog

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ka-un-kadel-ukraina-uzvar-informativaja-kara.d?id=54112214

Ukrainas Augstākā rada (parlaments) tviterī ziņo, ka šopēcpusdien Krievijas raķete trāpījusi skolai Harkivā. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1499007248152109058

Sportisti Krievijā ir autoritātes un viņu balsis var mainīt sabiedrības attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, uzskata Latvijas futbola izlases aizsargs Kaspars Dubra, kuram pēc karadarbības sākšanās bija jābēg no Ukrainas. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/dubra-par-karu-ukraina-sportisti-krievija-ir-autoritates-un-vini-var-ko-mainit.d?id=54113444

Mariupoles mērs Vadims Boičenko šopēcpusdien sniedzis jaunāko informāciju par situāciju šajā ostas pilsētā. Viņš paziņojis, ka pilsēta pēdējo 14 stundu laikā ir cietusi "daudz upuru", jo iedzīvotājus skāruši Krievijas karaspēka "nepārtraukti uzbrukumi". Viņš piebilda, ka Krievijas spēki neļauj veikt civiliedzīvotāju evakuāciju no rajoniem, pret kuriem tiek vērsti okupantu uzbrukumi. (Sky News)

Ukrainas varas iestādes nupat paziņojušas, ka Krievijas iebrukumā, kas sākās gandrīz pirms nedēļas, līdz šim ir nogalināti vairāk nekā 2000 civiliedzīvotāju. Šo skaitli norādījusi Ukrainas vēstniecība Turcijā, atsaucoties uz Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienestu. (BBC)

Svitoļina pēc mača paziņoja, ka visi naudas balvā gūtie ienākumi tiks ziedoti Ukrainas armijai. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ukrainiete-svitolina-sagrauj-krievieti-potapovu-tenisiste-naudas-balvu-ziedos-armijai.d?id=54113150

Šodien notiks Krievijas un Ukrainas delegāciju otrais sarunu raunds, un paredzams, ka delegāciju sastāvā būs tie paši pārstāvji, kas bija klāt arī pirmajā sarunu kārtā pirmdien."Tagad tas ir oficiāli. Otrais sarunu raunds starp Ukrainu un okupantiem notiks šodien,” trešdien telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidenta palīgs.

Krievijas izšauta raķete trāpījusi vietējās pilsētas domes ēkai Harkivā, paziņoja reģiona gubernatora vietnieks. Pēdējo divu dienu laikā okupanti regulāri apšaudījuši Harkivu. Ir saņemtas ziņas arī par ielu kaujām pilsētā, atzīmē BBC. https://twitter.com/myroslavapetsa/status/1498989932433530884

Pēc ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) datiem, kopš Krievijas iebrukuma no Ukrainas šobrīd prom ir devušies gandrīz 836 000 cilvēku. Daudzi ir aizbēguši uz kaimiņos esošo Poliju, kas līdz šim ir uzņēmusi vairāk nekā 450 000 cilvēku. (Al Jazeera)

Šorīt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica uzrunu, nosodot Krievijas raķetes triecienu, kas trāpīja holokausta memoriālam galvaspilsētā Kijevā. "Šāds raķetes trieciens liecina, ka daudziem cilvēkiem Krievijā mūsu Kijeva ir pilnīgi sveša. Viņi neko nezina par mūsu galvaspilsētu. Par mūsu vēsturi," sacīja Zelenskis."Bet viņiem ir pavēle izdzēst mūsu vēsturi. Izdzēst mūsu valsti. Izdzēst mūs visus," piebilda prezidents.Zelenskis šorīt ir runājis arī ar Apvienotās Karalistes premjerministru Borisu Džonsonu – viņš pateicās Džonsonam par aizsardzības palīdzības nodrošināšanu Ukrainai, un sacīja, ka tā bijusi ļoti svarīga Krievijas spēku neitralizēšanā.Abi līderi bija vienisprātis, ka sankcijas pret Krieviju ir jāpaplašina, lai izdarītu maksimālu spiedienu uz agresoru Vladimiru Putinu. (BBC)

Iepriekš Maskava paziņoja, ka ieguvusi kontroli pār Hersonu, kas atrodas Ukrainas dienvidos. To gan mazliet vēlāk noliedza pilsētas mērs Igors Koļihajevs, kurš atzina, ka pilsētu "pilnībā ieskauj" okupantu spēki, taču tā joprojām esot Ukrainas kontrolē. Tagad Ukrainas prezidenta padomnieks arī norādījis, ka Krievija nav ieņēmusi Hersonu, bet ielu kaujas turpinās. "Pilsēta nav kritusi, mūsu puse turpina aizstāvēties," sacīja Oleksijs Arestovičs. (Sky News)

Paralimpiskajiem sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas gaidāmajās Pekinas 2022. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs ir jāsacenšas kā neitrāliem sportistiem – viņi nevarēs pārstāvēt savu valsti. Starptautiskās Paralimpiskās komitejas paziņojumā teikts, ka sportisti, kuri jau ir ieradušies Ķīnā, startēs zem paralimpiskā karoga. (BBC)

Ukrainas veselības ministrs Viktors Liaško apgalvo, ka okupanti nošāvuši ukraiņu ārsti, kura tobrīd vedusi uz slimnīcu savu radinieku. Ārste Marina Kalabioni tika nogalināta, mēģinot pamest Kuhari ciematu netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kijevas, raksta "Sky News". Pēdējo dienu laikā Krievija būtiski pastiprinājusi uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem, civilajiem objektiem un citu – ar militāro nozari absolūti nesaistītu – infrastruktūru. Okupantu uzbrukumos bojā gājuši arī vairāki bērni. https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2572260516239390&show_text=true&width=500

Bijušie Latvijas izlases hokejisti Grigorijs Panteļejevs, Sergejs Naumovs un Viktors Ignatjevs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā turpina strādāt sevis pārstāvētajos Krievijas klubos. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/vairaki-latvijas-treneri-turpina-stradat-krievijas-hokeja-klubos.d?id=54111838

Taktiskā iniciatīva pakāpeniski pāriet Ukrainas pusē, uzskata Ukrainas Nacionālās Drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksejs Danilovs. Pretinieks saskaras ar spēcīgu Ukrainas spēku atbildi visās frontēs, tāpēc ir spiests pārgrupēties un piesaistīt rezerves, viņš skaidro. Krievija arī joprojām nekontrolē nevienu no galvenajām sava stratēģiskā mērķa pilsētām – Kijevu, Harkivu un Mariupoli. “Moskovīti neatmet cerības bloķēt Kijevu. Bet tas ir bezjēdzīgi,” viņš uzskata. “Situācija ir saspringta, pret mums Kremlis ir koncentrējis modernajā vēsturē bezprecedenta militārās tehnikas daudzumu – tūkstošiem tonnu bruņota metāla, kas tiks iznīcināts un sadedzināts. Tāpēc mums, dārgie draugi, vēl ir ļoti daudz darba,” noslēdz Danilovs. https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1383170925430487&show_text=true&width=500

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Krievijas valdība visas valstis, kas ieviesīs sankcijas pret valsti, uzskatīs par "de facto nedraudzīgām". (CNN)

Harkivas mērs Igors Terehovs sacīja, ka trešdien okupantu uzbrukumos bojā gājuši četri un ievainoti deviņi cilvēki. Šī jaunākā informācija par upuriem Harkivā nāk papildus iepriekš izskanējušajām ziņām par 21 bojāgājušo un 112 ievainotajiem. (Sky News)

Jaunākā karte – kā Ukraina aizstāvas pret Krieviju: https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-2-marta-aktuala-informacija.d?id=54112452

Ukraina saņēmusi jaunu partiju ar Turcijas ražojuma droniem “Bayraktar TB2”, ziņo Ukrainas Sauszemes spēki. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/294756896089642&show_text=true&width=500

Ukrainas karavīri 2. martā iegājuši Horļivkā, kas kopš 2014. gada atrodas prokremlisko kaujinieku kontrolē, ziņo UNIAN. Tomēr nostiprināties pilsētā kauju dēļ nav izdevies. “Atgāja atkal, bet tas ir uz laiku! Drīz ieies un nostiprināsies,” medijam komentējis kāds karavīrs.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Krievijas delegācija trešdien būs "vietā" jaunai sarunu kārtai ar Ukrainu, taču nesniedza papildu informāciju par diskusiju vietu vai formātu, raksta CNN. Otrdien izskanēja informācija, ka trešdien varētu notikt Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas. Konkrēta apstiprinājuma par šo sarunu norisi, vietu un laiku nav bijis. Pirmdien uz Baltkrievijas-Ukrainas robežas notika Maskavas un Kijevas sūtīto delegāciju sarunu pirmais raunds.

https://twitter.com/DelfiLV/status/1498969795978530825

Medijos ziņo, ka Putins vēloties Ukrainas prezidenta amatā iecelt 2014. gadā gāzto un uz Krieviju aizbēgušo Viktoru Janukoviču. https://twitter.com/kyivindependent/status/1498958432686288897?s=24

Redzamākā Kremļa kritiķa – ieslodzītā opozicionāra Alekseja Navaļnija – vārdā mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicēti vairāki ieraksti, kuros kritizēts agresora Putina uzsāktais karš Ukrainā. "Ir 21. gadsimta trešā desmitgade, un mēs skatāmies ziņas par cilvēkiem, kas deg tankos un [redzam] bombardētās mājās," viņš saka. "Mēs skatāmies reālus draudus kodolkara sākumam."

Ukraina paziņojusi, ka nogalināto iebrucēju skaits kopš ofensīvas sākum sasniedzis aptuveni 5840. Šie dati nav neatkarīgi pārbaudāmi, bet, piemēram, Lielbritānijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka Krievija patiešām ir cietusi smagus zaudējumus. Ukrainas jaunākie dati par pretinieka zaudējumiem:karavīri – 5840lidmašīnas – 30 helikopteri – 31tanki – līdz 211bruņumašīnas – 862 artilērijas iekārtas – 85 pretgaisa aizsardzības sistēmas – 9 degvielas vedēji – 60 automašīnas – 355 reaktīvās artilērija sistēmas – 40

Zaporožjes AES darbinieki un tās pilsētas Enerhodaras iedzīvotāji aizšķērsojuši ceļu un nav ielaiduši pilsētā okupantu tehniku.

"T/c "Alfa" ir pret militāru agresiju un mēs paužam viennozīmīgu atbalstu Ukrainas tautai," teikts paziņojumā. https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/black-star-wear-veikals-tirdzniecibas-centra-alfa-tomer-slegts.d?id=54112064

Luhanskas apgabala Starobeļskā cilvēki aizšķērso ceļu Krievijas tehnikai.

Lielveikalu plaukti daudzviet Ukrainā tukši. Šī fotogrāfija uzņemta Nikolajevā. Foto: AP/Scanpix/LETA

Otrdien notika Ordeņu kapitula ārkārtas sēde, kurā tika lemts par augstākā Latvijas valsts apbalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa atņemšanu Latvijas pilsonim kopš 2016. gada un miljardierim Pjotram Avenam. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/pjotram-avenam-atnemts-triju-zvaigznu-ordenis.d?id=54111910

FIA jau pagājušajā nedēļā bija atcēlusi Krievijas "Grand Prix", kas bija paredzēta 25. septembrī. https://www.delfi.lv/auto/motorusports/krievijas-f-1-pilotam-mazepinam-bus-jabrauc-zem-fia-karoga-un-neitrala-statusa.d?id=54111908

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunājis tautiešus: "Es apbrīnoju katru no jums. Visa pasaule jūs apbrīno – no Holivudas zvaigznēm līdz politiķiem. Šodien jūs, ukraiņi, esat neuzvaramības simbols. Simbols, ka cilvēki jebkurā valstī jebkurā brīdī var kļūt par labākajiem cilvēkiem uz zemes." https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498943480688787458

Ukrainas Nacionālā gvarde kopā ar armiju ar precīzu artilērijas uguni pie Mariupoles iznīcinājusi okupantu bruņoto automašīnu “Risj” un kravas auto “Kamaz”.

Ukrainas Aizsardzības ministrija noliegusi ziņas, ka dienvidu pilsēta Hersona būtu kritusi krievu rokās. (CNN)

Markus Riva bija viens no tiem pašmāju mūziķiem, kas jau mirkli pēc Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā, 24. februāra rītā, reaģēja sociālajos tīklos, nosodot agresiju, un nākamās dienas vakarā kāpa uz skatuves koncertā pie Kongresu nama. https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/muziki/mani-ludza-dziedat-donbasa-markus-riva-par-to-ka-ar-vinu-stradats-krievija.d?id=54111504

Ukrainas Aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs “Facebook” raksta, ka okupanti cenšas uzturēt savu vienību kaujas spējas, bet tas izdodas arvien sliktāk. Ukraiņiem padodoties karavīru grupas ar virsniekiem, kā arī vērojama nevēlēšanās izpildīt pavēles. “Ienaidnieks ir nobijies no tieša kontakta ar Ukrainas aizstāvjiem un aizstāvēm. Tāpēc ir pārgājis uz noziedzīgu taktiku, no attāluma apšaudot miermīlīgas pilsētas. Aviācijas un raķešu triecieni no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas pa dzīvojamā mājām un skolām, reaktīvās artilērijas apšaudes pa dzemdību namiem – tā ir bezgožu gļēvulība. Tie nav karavīri – tie ir teroristi, valsts-teroristes pārstāvji. Tā ir stigma uz ilgu laiku,” raksta ministrs.

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless saka, ka Ukrainas ģeogrāfiskais lielums un tās lielais iedzīvotāju skaits (44 miljoni) būtiski apgrūtinātu Krievijas iespējas okupēt Ukrainu. "Tieši tad [okupācijas gadījumā] sāk uzkrāties patiesie upuri," viņš skaidroja sarunā ar britu raidsabiedrību BBC, minot Krievijas pieredzi Čečenijā, Padomju Savienības pieredzi Afganistānā un Rietumu pieredzi Irākā. "Iebrukt valstī ar milzīgu spēku ir viena lieta, okupēt 44 miljonus cilvēku, kuri nevēlas, ka jūs tur atrodaties, ir pavisam cita lieta," uzsver Voless. Viņš izslēdz iespēju, ka NATO varētu ieviest lidojumu aizlieguma zonu, sakot, ka jebkura sadursme, kas izceltos, ja Krievija pārkāptu zonu, "var izraisīt karu visā Eiropā".

Ukrainas Ģenerālštāba informācija par aizvadīto nakti: Doņeckas apgabals. Visu nakti apšaudīti Mariupoles dzīvojamie rajoni, kur nav neviena militārā objekta, šāviņš trāpījis dzemdību namam Ļevoberežjē.Virs diviem ciemiem bijusi dzirdama aviācija, sekojuši sprādzieni. Konstantinovkā raķetes triecienā ir bojāgājušie. Žitomiras apgabals. Aviācijas uzlidojumos cietušas privātmājas. Sprādziena vilnī cietusi slimnīca un dzemdību nams. Divi cilvēki nogalināti, 12 ievainoti. Harkivas apgabals. Harkivā visu nakti apšaudīti dzīvojamie kvartāli. Su-25 lidmašīnas devušas triecienu lidlaukam, Harkivas TEC-5, tanku skolai un kopmītnēm, ir bojāgājušie un cietušie. Pēc uzlidojuma deg apgabala policijas pārvaldes ēka. Nikolajevas apgabals. Krievijas armijas kolonna pametusi Sņegirevku. Nikolajevā Ukrainas aizstāvju iznīcinājuši daļu okupantu tehnikas, vēl daļu ieguvuši kā trofejas. Kijevas apgabals. Kritiska situācija ir Borodjankā. Sagrauto ēku drupās palikuši cilvēki. Hostomeļa periodiski šāvieni un kaujas.

Baltkrievijā, Gomeļā, nofilmēti Krievijas medicīniskās evakuācijas autobusi. https://twitter.com/franakviacorka/status/1498916606180798464

https://www.delfi.lv/news/versijas/vita-zelce-karu-mainigums.d?id=54111334

Ukrainas Ģenerālštābs publicējis kārtējos foto ar sagūstītajiem Krievijas karavīriem un uzrunā viņu mātes. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262879006025185&show_text=true&width=500

Jaunākā izlūkdienestu informācija, ko publiskojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Pašreizējās situācijas apkopojumā teikts: "Lai gan tiek ziņots, ka Krievijas spēki iegājuši Hersonas pilsētas centrā, kopējie [okupantu teritoriālie] ieguvumi pēdējo 24 stundu laikā ir ierobežoti." Ministrija skaidro, ka tas saistīts gan ar pašu krievu spēku loģistikas problēmām, gan ar Ukrainas armijas spēcīgo pretošanos. "Pēdējo 24 stundu laikā Krievijas smagie artilērijas un gaisa triecieni ir turpinājuši mērķēt uz apdzīvotām vietām, galvenokārt koncentrējoties uz Harkivas, Kijevas, Mariupoles un Čerņihivas pilsētām," turpina Apvienotās Karalistes ministrija. "Tiek ziņots, ka to civiliedzīvotāju skaits, kas pārvietojušies un bija spiesti bēgt no Putina iebrukuma, ir pārsniedzis 660 000," teikts paziņojuma noslēgumā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498920532485582850

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt paziņojis, ka pirmajās sešās kara dienās tika nogalināti gandrīz 6000 Krievijas karavīru. (Sky News)

https://twitter.com/DelfiLV/status/1498930360100573188

https://twitter.com/Pabriks/status/1498925775038427140

https://www.delfi.lv/news/arzemes/maskavas-deputati-aicina-putinu-apturet-karu.d?id=54111178

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless šorīt intervijā telekanālam "Sky News" sacīja, ka ir skaidrs – krievi ir mainījuši taktiku. Ministrs norādīja, ka baidās, ka okupantu īstenotā pilsētu bombardēšana tikai pastiprināsies.Voless arī sacīja, ka uzskata, ka Vladimiram Putinam nerūp Rietumvalstu spēcīgās sankcijas pret Krieviju. Ministrs uzsvēra, ka Krievijas iebrukums Ukrainā nenorit pēc Kremļa iecerētā plāna – to teikuši vairāku Rietumu valstu līderi, analītiķi un eksperti. Krievu rindās ir vairāk upuru, nekā viņi būtu plānojuši, un tas liek viņiem mainīt taktiku Ukrainā, sacīja Voless. "Viņi [okupantu spēki] lēnām, bet noteikti mēģinās ielenkt pilsētas un vai nu apiet tās, vai bombardēt," viņš skaidroja.

Krievijas lielākais aizdevējs "Sberbank" paziņojis, ka aiziet no Eiropas tirgus pēc Rietumu sankciju spiediena pret valsts banku. "Pašreizējā situācijā "Sberbank" ir nolēmusi izstāties no Eiropas tirgus," teikts paziņojumā, ko izplatījušas Krievijas ziņu aģentūras. Bankas Eiropas meitasuzņēmumi saskārās ar "nenormālu naudas aizplūšanu un draudiem darbinieku un filiāļu drošībai", tajā piebilsts. (Al Jazeera)

Kopš Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā pagājušajā ceturtdienā uz Poliju devušies vairāk nekā 450 000 ukraiņu bēgļu. Šo skaitli šorīt apstiprināja Polijas iekšlietu ministra vietnieks Pāvels Šefernakers. Viņš sacīja, ka robežu šķērsojošo cilvēku skaits otrdien nedaudz samazinājies līdz 98 000 salīdzinājumā ar 100 000 pirmdien. Apvienoto Nāciju Organizācija lēš, ka līdz šim 660 000 ukraiņu ir pametuši savas mājas, Krievijas karaspēkam veicot uzbrukumus daudzām pilsētām un regulāri apšaudot arī civilos objektus. (Sky News)

Harkivā uzlidojumā cietusi Apgabala policijas pārvalde.

Kremļa propagandā viss atkal tiek sagriezts ar kājām gaisā. Okupantu veiktā Harkivas apšaude tiek novelta uz “nacistu kaujiniekiem”. https://twitter.com/dedivanovih/status/1498727629012324353

https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1498911923085135873?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ltvzinas/status/1498910894968950784?ref_src=twsrc%5Etfw

Pašreizējo situāciju no militārā aspekta analizē Mārtiņš Vērdiņš. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/verdins-kino-cieniga-specoperacija-neizdevas-krievija-sak-planu-b-lenu-navejosu-karu.d?id=54110160

Tikmēr Pasaules banka (PB) gatavo trīs miljardus dolāru lielu palīdzības paketi Ukrainai tuvākajos mēnešos. Aptuveni 350 miljoni dolāru tikšot ātri piešķirti Ukrainas budžeta stabilizēšanai, pavēstīja PB prezidents Deivids Malpass.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru pilsētas apzinājušas iespējas savu pašvaldību teritorijās izmitināt Ukrainas bēgļus. Līdz šim ir apzinātas bēgļu izmitināšanas iespējas 5987 gultasvietu apjomā. Valstspilsētas identificējušas bēgļu izmitināšanas iespējas pašvaldību pārziņā esošajos sporta un atpūtas kompleksos, izglītības iestāžu kopmītnēs, veselības un sociālās aprūpes centros, pašvaldību sociālajos dzīvokļos u.t.t.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš paziņo, ka Latvijā šorīt nolemts bloķēt Krievijas sociālā tīkla “Odnoklasniki.ru” Live jeb tiešraižu sadaļu. "Ja portāls mēģinās to apiet, nākamais solis varētu būt visa portāla bloķēšana Latvijas teritorijā."

Žitomirā gaisa trieciena rezultātā gājuši bojā vismaz divi cilvēki, bet 16 ievainoti. 12 cilvēkus, tostarp sešus bērnus, glābēji atbrīvojuši no sagrautu māju pagrabiem, bet glābšanas darbi vēl turpinās. (“Liga.net”).

162 Nobela prēmijas laureāti parakstījuši vēstuli ar atbalstu Ukrainas tautai un nosodījumu Krievijas varasiestādēm, ziņo "Liga.net”.

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27380380. Informatīvais tālrunis nodrošinās kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniegs informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Okupantu rokās kritušās pilsētas Hersonas mērs Igors Kolihajevs lūdzis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim organizēt “zaļos koridorus”, lai varētu savākt “simtiem līķu pilsētas rajonā”, ziņo UNIAN. Kritušie un bojāgājušie ir gan karavīri, gan civiliedzīvotāji. Uzbrucēji apšaudījuši skolas, daudzstāvu ēkas. Tāpat Hersonai nepieciešamas pārtikas piegādes, jo noliktavas atrodas ārpus pilsētas robežām.

Lidsabiedrība "Wizzair" nodrošinās simts tūkstošus bezmaksas biļešu bēgļiem no Ukrainas uz visiem Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas valstīm Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas.

Krievijas centrālā banka lēmusi, ka šodien akciju tirdzniecība nenotiks.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/nbs-kajnieku-brigades-komandieris-ja-bus-jaiet-pa-istam-mes-esam-tam-gatavi.d?id=54111040

Iedzīvotāji Sumu apgabalā tiek brīdināti, ka Krievijas spēku pamesta tehnika var būt bīstama – mīnēta.

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498729920259891206?ref_src=twsrc%5Etfw

Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe šorīt intervijā LTV: "Ukraiņu ģimenes nonākušas Latvijā. Esam augstā gatavībā visām šīm ģimenēm palīdzēt. Ja bērnam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, var zvanīt uz tālruņa numuru +371 256 801 40. Uz zvaniem atbildēs bērnu slimnīcas speciālists. Visa palīdzība ukraiņu bērniem būs valsts apmaksāta, tāpat kā Latvijas bērniem.

“Pirms sešām dienām Krievijas Vladimirs Putins centās sašūpināt brīvās pasaules pamatus, domādams, ka viņš piespiedīs to ar saviem draudīgajiem paņēmieniem. Taču viņš smagi kļūdījās,” savā “State of the Union” uzrunā teica ASV prezidents Džo Baidens. “Viņš domāja, ka var iebraukt Ukrainā un pasaule apgāzīsies. Tā vietā viņš sastapās ar tādu pretestības mūri, kādu nekad nespēja iedomāties. Viņš sastapās ar Ukrainas tautu.” “Kad tiks rakstīta šī laikmeta vēsture, Putina karš pret Ukrainu būs padarījis Krieviju vājāku un pārējo pasauli spēcīgāku,” tā Baidens. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

LETA: Ukrainas Bruņoto spēku brigādes mehanizētais bataljons pie Harkivas sagrābis uzreiz sešus Krievijas visjaunākos tankus T-80BVM, kas bija Krievijas Bruņoto spēku 200.motorizēto strēlnieku brigādes sastāvā, sociālajā tīklā "Facebbok" pavēstīja žurnālists Jurijs Butusovs. Ienaidnieka tehniku izdevies iegūt bataljonam ar kājnieku kaujas mašīnām BMP-2 un vienu prettanku raķešu kompleksu "Javelin". Šie Krievijas tanki ir bruņoti ar jaunākajiem zemkalibra un vadāmajiem šāviņiem, norādīja Butusovs.

Žitomirā gaisa trieciena rezultātā cietusi slimnīcas dzemdību nodaļa.

Īsumā par pēdējiem notikumiem: Turpinās uzbrukumi Harkivai un Kijevai. Okupantu desantnieki pēdējās stundas laikā izsēdušies Harkivā – Ukrainas otrā lielākajā pilsētā. Krievijas spēku rokās kritusi dienvidu pilsēta Hersona. ASV prezidents Džo Baidens aizliedzis Krievijas lidmašīnām ielidot ASV gaisa telpā. “Putins var ielenkt Kijevu ar tankiem, bet viņš nekad neiekaros ukraiņu sirdis un dvēseles,” tā Baidens. Ukrainu līdz šim pametuši vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku, liecina ANO dati. “Boeing” un “ExxonMobil” pievienojas kompānijām, kas sarauj sadarbību ar Krieviju.

Ukrainas armija apstiprina ziņas, ka Harkivā nolaidušies Krievijas desantnieki, lai mēģinātu ieņemt pilsētas centru. Krievijas karavīri uzbrukuši militārajam hospitālim un kaujas turpinās. (BBC). Jāatgādina, ka Harkiva pēdējās dažās dienās piedzīvojusi nežēlīgu civilo rajonu bombardēšanu. Otrdien raķete sprāga pie vietējās pārvaldes ēkas. Otrdien Harkivā gājuši bojā vismaz 17 cilvēki, desmitiem ir ievainoti.

Okupējošie Krievijas spēki ieņēmuši Hersonas centru, vēsta CNN. Telekanāla rīcībā nonākuši video fragmenti no kādas kameras Hersonas centrā un medijam izdevies pārliecināties par ģeolokācijas datiem.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika naktī un aizvadītajā dienā, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-uzbrukumi-ukrainas-iedzivotajiem-klust-zverigaki-teksta-tiesraide.d?id=54107372