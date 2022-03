Krievijas iebrukuma Ukrainā 25. diena. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas uzbrukuma ātrums Ukrainā ir samazinājies, jo Krievijai tā arī nav izdevies iegūt pilnīgu kontroli pār gaisa telpu, tāpēc Maskava galvenokārt paļaujas uz no attāluma vadāmiem ieročiem, kas palaisti no Krievijas teritorijas, vērtē Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Kara 25. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (25. diena)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

Vācijas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis skaidroja, ka drošības aspektu dēļ nevar sniegt detalizētāku informāciju par specifiskām ieroču sistēmām, bet norādīja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem apsolīts vai piegādāts dažāda veida militārais aprīkojums. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-sanemusi-no-vacijas-500-pretgaisa-aizsardzibas-raketes-strela.d?id=54166120

Krievijas Aizsardzības ministrija piedāvājusi pirmdienas rītā atvērt humānās palīdzības koridorus no Mariupoles, ļaujot no aplenktās pilsētas izbraukt uz austrumiem un rietumiem, vēsta BBC. Paziņojumā ierosināts atvērt humānās palīdzības koridorus vispirms Ukrainas karaspēkam un “ārvalstu algotņiem”, lai viņi “noliktu ieročus un aizietu”. Pēc tam ceļš tiktu atvērts humānās palīdzības konvojiem ar pārtiku, medikamentiem un citām precēm. Tiem tiks nodrošināta droša iebraukšana pilsētā no abām pusēm. Līdzšinējie centieni evakuēt cilvēkus no Mariupoles neesot bijuši sekmīgi. Pilsētā trūkst pārtikas, ūdens un medicīnas preču, atgādina BBC.

Ministra ieskatā, abas puses esot tuvu tam, lai panāktu vienošanos būtiskākajās jomās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/turcija-velas-ukrainas-neatkaribas-atzisanu-pazino-arlietu-ministrs.d?id=54166102

Ukrainas armija Donbasā atsitusi septiņus uzbrukumus, notriekuši lidmašīnu un helikopteru, vēsta UNIAN, atsaucoties uz Ukrainas apvienoto spēku paziņojumu vietnē “Facebook”. Kopumā šajās cīņās dzīvību zaudējuši 170 cilvēki. Doņeckas un Luhanskas virzienos ukraiņu spēki turpina aizstāvību, vēsta UNIAN.

Kā iemesls minēta "sarežģītā ģeopolitiskā situācija", Eiropas valstu gaisa telpas slēgšana, pagaidu gaisa telpas izmantošanas režīms Krievijas dienvidos un ierobežojumi lidmašīnu izmantošanai. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/sankciju-del-ural-airlines-darbinieki-spiesti-doties-dikstave.d?id=54166010

Kamēr Krievijas spēki turpina apdraudēt Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, kāds vietējais iedzīvotājs ir pārvērtis savu teātri par bumbu patvertni, vēsta BBC. Alekss Porovenskis BBC pastāstījis, ka apakšzemes telpā tikuši uzņemti aptuveni 25 cilvēki. “Tagad mēs esam kā viena liela ģimene... visi pazīst visus. (..) Es zinu viņu personiskos stāstus, es zinu viņu bērnu stāstus... visi ir ārkārtīgi vienoti,” viņš izteicies. Neskatoties uz Ukrainas galvaspilsētā valdošo haosu, Porovenskis un viņa draugi piegādājot humāno palīdzību tuvējiem rajoniem, un teātris turpina izrāžu mēģinājumus.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Ukrainai līdz pirmdienai, 21. martam, jādod atbilde par Mariupoli, atsaucoties uz Krievijas ziņu aģentūra RIA vēsta “Sky News”. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieļāvis, ka Ukraina nepieņems nekādus miera nosacījumus, kas kompromitētu tās teritoriālo integritāti.

Krievija Ukrainā zaudē aptuveni 1000 karavīru dienā – vai nu tie krīt vai tiek ievainoti un nosūtīti atpakaļ, atsaucoties uz rietumvalstu izlūkdienestu datiem, raksta "The Washington Post". Krievijai joprojām ir lieli spēki, taču kritušie galvenokārt ir tieši kaujai gatavo karavīru vidū. Krievija pēdējoreiz savās rindās kritušo skaitu paziņoja pirmajā kara nedēļā – 498, kas gandrīz desmitkārtīgi atpalika no Ukrainas un ASV aplēsēm. Rietumvalstu publiskotajās izlūkdienestu aplēsēs norādīts, ka līdz šim aptuveni 7000 Krievijas karavīru ir krituši, bet vēl ap 20 000 ir ievainoti. Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa no galvenajiem kaujas spēkiem vairs nav aktīva (no aptuveni 190 000 pie Ukrainas nosūtītajiem kaujās līdz šim iesaistījušies ap 100 000). Vienlaikus "The Washington Post" aptaujātie militārie analītiķi uzsvēruši, ka Krievijai joprojām ir vairāk karavīru, kā arī bruņojuma. Ja tā spēs atjaunot apgādi un dzīvo spēku karalaukā, tas vēl varot mainīt kara gaitu par sliktu Ukrainai.

Ukrainā 93% iedzīvotāju ir pārliecināti, ka Ukraina karā uzvarēs Krieviju. Savukārt 98% Ukrainā dzīvojošo Krieviju sauc par naidīgu spēku, liecina piektdien publiskoti ukraiņu aptauju aģentūras "Rating Group" dati. Šādi dati spilgti izgaismo Kremļa maldus par iespēju Ukraiņus iebiedēt un sagraut un apstiprina politikas analītiķu teikto, ka karš varētu būt ilgs.

Maskavā masu protesta gājienā marta sākumā iznākusi arī kāda Krievijas karavīra māte, kura pati devās pie protestu iemūžinošās amerikāņu "ABC News" filmēšanas grupas, lai paustu savu viedokli. Video ceturtdien publicējis žurnālists Džeimss Longmens un tas izpelnījies ievērību, jo līdz šim kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā nav izskanējuši daudzi gadījumi, kad par saviem dienestā esošajiem dēliem iestājas vecāki. Zīmīgi, ka tieši māšu organizācijas uzturēja spēcīgu opozīciju Krievijas kara Afganistānā laikā, kā arī abos Čečenijas karos. Acīmredzamās bailēs par savu uzdrīkstēšanos māte izstāsta, ka viņas 22 gadus vecais dēls līdz pēdējam nav zinājis, kurp tiek sūtīts, un tad pēc ilgstoša klusuma no viņa puses piezvanījis, lai pateiktu, ka ir aptuveni viens no desmit savas militārās vienības izdzīvojušajiem. Viņa uzrādīja arī dēla foto, bet, kad pienāca policija, viņa aizsteidzās un pazuda pūlī, kurš dzirdams skandējam: "Nē karam!" https://twitter.com/JamesAALongman/status/1504382524503609348

Kopumā uz Krieviju pret savu gribu aizvesti vairāki tūkstoši Mariupoles iedzīvotāju, paziņojis pilsētas mērs Vadims Boičenko. "Tas, ko okupanti šodien dara, ir pazīstams vecākām paaudzēm, kuras pieredzējušas Otrā pasaules kara šaušalīgos notikumus, kad nacisti ar varu aizturēja cilvēkus. Grūti iztēloties, ka 21. gadsimtā cilvēki ar spēku tiks deportēti uz citu valsti," mēra teikto citē BBC.

Maskavā, Sanktpēterburgā un citās pilsētās svētdien turpinājušies protesti, taču, kā liecina dažādi sociālajos tīklos publicētie video norāda, ka katrs ielās iznākušais, kurš tikai tiek turēts aizdomās par piedalīšanos protestā, piemēram, stāvot kādā no centrālajiem laukumiem, tiek tūlītēji aizturēts. Zemāk redzamajā video Maskavā kādu protestētāju aiztur tūlīt pēc tam, kad viņš aizdedz dūmu sveces kaimiņvalsts karoga krāsās un jau bēgot izsaka vārdus "Ukraina deg". https://twitter.com/ASLuhn/status/1505499673901076486

Krievija uz tās okupētu teritoriju Ukrainā pārvedusi bērnu grupu, pārsvarā ar plaušu slimībām slimojošus bāreņus, kuri vairākas nedēļas ielenktajā pilsētā dzīvojuši pagrabos un slēpušies no artilērijas apšaudēm. Kopumā 19 bērni vecumā no četriem līdz 17 gadiem no tuvējām Doneckas apgabala pilsētām ārstējās Mariupoles sanatorijā. Lai gan apstākļi ir neskaidri, aģentūra AFP vēsta, ka kopš pilsētas nonākšanas ielenkumā bērnu aprūpētāji vairs nav varējuši pie viņiem nokļūt.

Krievijas tankam atklājot uguni pa pansionātu Luhanskas apgabala Kreminnas pilsētā, nogalināti 56 seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām, atsaucoties uz apgabala vadītāja Sergija Haidaja ziņoto, raksta CNN.Lai gan, uzbrukums pansionātam noticis pirms vairāk nekā nedēļas, 11. martā, par ko Haidajs ziņoja jau nākamajā dienā, tobrīd nav bijušas nekādas ziņas par cietušajiem. Krievijas spēki šāvuši arī pa ukraiņu varasiestāžu pārstāvju un glābēju automašīnām, kad tie tuvojušies aprūpes namam. Pēc apšaudes pansionātā ieradušies Krievijas karavīri un izdzīvojušos – kopumā 15 cilvēkus – aizveduši uz okupēto Svatoves pilsētu.

Laikraksta "Ludzas Zeme" redakcija saņēmusi draudus par Ukrainas atbalstīšanu pret Krievijas iebrukumu, bet kāda latviete pat vēlējusies ielikt maksas pateicību Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, situāciju Latgales reģionā raksturo "Ludzas Zemes" galvenā redaktore Laima Linuža."Izkristalizējies, vismaz Latgalē, ka atbalsts vai nosodījums Krievijai nav saistīts ar tautību un pat valodas prasmi. Pašvaldības līmeņa politiķi vai nu klusē, lai nezaudētu Krieviju atbalstošo elektorātu, vai arī pēc atbalsta izteikšanas Ukrainai sāk bažīties, vai nākamajās vēlēšanās tiks ievēlēti. Vai tiešām esam gatavi upurēt valsts neatkarību par vietām domē?" raksta Linuža.Pilnu redaktores viedokli var lasīt šeit.

ASV prezidents Džo Baidens neplāno doties uz Ukrainu, atkārtoti paziņojuši Baltā nama pārstāvji, komentējot pasaulē ietekmīgākā politiķa Eiropas brauciena plānus. "Brauciens koncentrēsies pasaules vienošanā Ukrainas tautas atbalstā un pret prezidenta Putina iebrukumu Ukrainā," tvīto Baltā nama pārstāve Džena Psaki.

Volodimirs Zelenskis raidsabiedrības "CNN" intervijā sacījis, ka nevar būt kompromisu Ukrainas teritorijas un suverenitātes jautājumā. "Ir kompromisi, kuriem mēs kā neatkarīga valsts nevaram būt gatavi. Jebkuri kompromisi saistībā ar mūsu teritoriālo integritāti un suverenitāti. Un ukraiņu tauta to ir pauduši – viņi nav sveikuši Krievijas karavīrus ar ziedu pušķiem, viņi ir "sveikuši" viņus ar drosmi, viņi ir sveikuši viņus ar ieročiem rokās. Nevar piespiedu kārtā izsaukt labvēlību citas valsts pilsoņiem. Nevar vienkārši likt citas valsts prezidentam kaut ko atzīt, izmantojot spēku," pauda prezidents. (CNN)

Krievijas uzbrukuma ātrums Ukrainā ir samazinājies, jo Krievijai tā arī nav izdevies iegūt pilnīgu kontroli pār gaisa telpu, tāpēc Maskava galvenokārt paļaujas uz no attāluma vadāmiem ieročiem, kas palaisti no Krievijas teritorijas, https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-uz-30-dienam-pagarina-karastavokli.d?id=54165686

Ukrainā apturēta vienpadsmit politisko partiju darbība, ņemot vērā to saistības ar Kremli, paziņojis Volodimirs Zeļenskis. Vairums apturēto partiju ir mazas, taču vienai no tām, politiskajam spēkam "Opozīcijas platforma - "Par Dzīvi"", ar 44 mandātiem ir būtiska pārstāvniecība Ukrainas parlamentā (kopumā 450 deputāti). (The Guardian)

Francijā iesaldēti Krievijas Centrālās bankas līdzekļi 22 miljardu ASV dolāru apmērā, ziņo Francijas finanšu ministrs Bruno Lemērs. Valstī arestētas arī divas jahtas 150 miljonu eiro vērtībā. (LETA)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publicējusi kārtējo ziņojumu par situāciju Ukrainā 20. martā. Tā ziņojusi, ka Krievijas spēkiem nav izdevies pavirzīties tālāk aplenktajās pilsētās. (The Guardian) https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505498948177432576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505498948177432576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F20%2Frussian-ukraine-war-latest-thousands-of-mariupol-residents-being-deported-to-remote-parts-of-russia-live

Sociālos tīklos tiek publicēti video, kurās Krievijas armija sitot un apcietinot Ukrainas protestētājus okupētajās pilsētās. (The Guardian) https://twitter.com/avalaina/status/1505538162126381057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505538162126381057%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F20%2Frussian-ukraine-war-latest-thousands-of-mariupol-residents-being-deported-to-remote-parts-of-russia-live

Ukrainas veselības ministrs Viktors Laško paziņojis, ka karadarbības rezultātā Ukrainā deviņas slimnīcas ir iznīcinātas, bet 134 – bojātas. Viņš minējis, ka ārstniecisko līdzekļu un medicīnas personāla valstī ir pietiekami. (UNIAN)

Kijivas daudzdzīvokļu ēka pēc Krievijas uzlidojuma. (Reuters)

ASV vēstniece ANO Linda Tomasa-Grīnfilde svētdien brīdinājusi par sekām, ja Krievija izmantošot ķīmiskos ieročus Ukrainas karā. "Tas, ko mēs atkārtoti redzam, ir Krievijas viltus provokācija. [..] Mēs to jau esam redzējuši. Viņi ir tie, kuri ir izmantojuši ķīmiskos ieročus. [..] Mēs satraucamies, ka [Krievija] varētu izmantot ķīmiskos ieročus Ukrainā." (CNN)

Četri lielākie naftas pakalpojumu sniedzēji "Weatherford", "Baker Hughes", "Halliburton" un "Schlumberger" no svētdienas pārtraukuši investēt un darboties Krievijas tirgū. (Liga.net)

Vācija ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Katāru enerģijas sektorā. Berlīnes mērķis ir mazināt tās atkarību no Krievijas gāzes. Vācija ir iesaldējusi gāzes līnijas "Nord Stream 2" projektu Krievijas iebrukuma dēļ. (Sky News)

ANO ziņojusi par 902 bojā gājušajiem civiliedzīvotājiem Krievijas iebrukuma rezultātā. Mirušo skaits ir palielinājies par 55 kopš 19. marta ziņojuma. (Sky News)

Ukrainas un Kreivijas delegāciju nākamā tikšanās ir paredzēta rītdien, 21. martā. (LETA)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdienas video uzrunā sacījis, ka viņš esot gatavs runāt ar Vladimiru Putinu, taču brīdinājis par sekām, ja tās neizdodas. "Ja šie centieni neizdodas, tas nozīmētu, ka sācies Trešais pasaules karš." (CNN)

Oleksejs Arestovičs, Ukrainas prezidenta padomnieks, video uzrunā vēstījis, ka fronte ir nekustīga, jo Krievijas armijai nav pietiekami daudz spēka, lai virzītos tālāk. Viņš arī esot apgalvojis, ka pēdējās diennakts laikā netika piefiksēti raķešu triecieni Ukrainas pilsētām. (Sky News)

Kopumā desmit miljoni Ukrainas iedzīvotāju jeb ceturtā daļa no valsts kopējā iedzīvotāju skaita, ir pametuši savas mājas Krievijas iebrukuma dēļ, ziņo ANO. No tiem aptuveni 6,5 miljoni joprojām atrodas Ukrainā. Savukārt pēdējo 24 stundu laikā Ukrainu pametuši vēl 60 352 iedzīvotāji. (The Guardian)

Austrālija esot aizliegusi alumīnija eksportu uz Krieviju. Materiāls esot īpaši svarīgs kara tehnikas ražošanai – bez tā militārās ražošanas apjomi tiekot būtiski ierobežoti. (Liga.net)

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenais izlūkošanas direktorāts ziņojis, ka Krievijas politiskajā un biznesa elitē veidojas opozicionāru grupa, kuras mērķis ir panākt Vladimira Putina režīma gāšanu. Netiek izslēgta arī Putina likvidācija. (LETA)

Ukrainas Aizsardzības ministrija esot novērojusi pazīmes, ka Baltkrievija gatavojoties iebrukt Ukrainā. Ikdienas ziņojumu, tostarp minēto apgalvojumu, ministrija ir publicējusi "Facebook" vietnē. (UNIAN) https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/279408867704906

Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks svētdien nosauca Ukrainas karu par masu slepkavību. "Vardarbība pret Ukrainu diemžēl nesamazinās. Tam nav nekāda attaisnojuma." (The Guardian) https://twitter.com/cwwhiteNCR/status/1505502987355107328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505502987355107328%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F20%2Frussian-ukraine-war-latest-thousands-of-mariupol-residents-being-deported-to-remote-parts-of-russia-live

Ukraina paziņojusi, ka nogalinājusi Krievijas flotes virsnieku. Ukrainas ģenerālštābs sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja, ka kapteini Andreju Paliju nogalināja ukraiņu spēki intensīvu kauju laikā. Viņa nāves apstākļi nav skaidri, un Maskava šos apgalvojumus vēl nav komentējusi. (BBC)

Krievijas karaspēks esot atklājis uguni pret veco ļaužu māju Kreminas pilsētas austrumos, nogalinot 56 cilvēkus. Ukrainas valdība saka, ka okupanti uz ēku Luhanskas apgabalā šāva "no tanka (..) ciniski un apzināti". (Sky News) https://twitter.com/dsszzi/status/1505498906360176641

Krievijas biznesa un politiskās elites vidū veidojas Krievijas prezidenta Vladimira Putina opozicionāru grupa, kas nodomājusi viņu likvidēt, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenais izlūkošanas direktorāts. Šīs grupas mērķis ir ātra Putina gāšana un ekonomisko sakaru atjaunošana ar Rietumiem. (LETA)

Okupantu spēku zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505497426068705283

Krievijas karš pret Ukrainu 10 miljoniem cilvēku licis pamest mājas, sacīja ANO Bēgļu aģentūras vadītājs. "Karš Ukrainā ir tik postošs, ka 10 miljoni cilvēku ir aizbēguši - vai nu pārvietotojušies valsts iekšienē, vai kā bēgļi devušies uz ārzemēm," tviterī rakstīja ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi. (Al Jazeera)

Lielākā daļa ukraiņu uzskata par nepieņemamu pagaidu pamiera parakstīšanu ar Krieviju bez Krievijas karaspēka izvešanas no Ukrainas, liecina jauna aptauja. "Pagaidu pamiera parakstīšana ar Krieviju bez tās karaspēka izvešanas no Ukrainas teritorijas, pēc iedzīvotāju domām, ir nepieņemama," secināts aptaujā. Pret šādu soli iebilst 89% aptaujāto. (LETA)

Ukraina sagaida 7 humāno koridoru izveidošanu 20. martā, tostarp no Mariupoles. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505460728949530624

Krievijas armija svētdien paziņoja, ka sestdienas vakarā un svētdienas rītā ir veikusi virkni triecienu militārajiem objektiem Ukrainā, izmantojot hiperskaņas un spārnotās raķetes. (CNN)

Iznīcināta viena no lielākajām metalurģijas rūpnīcām Eiropā - "Azovstal" -, kas atrodas Mariupolē. https://twitter.com/lesiavasylenko/status/1505318174459265024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505318174459265024%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60802572

Ukrainas premjerministra vietniece Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olga Stefanišina sacīja, ka situācija Ukrainā kļūst "arvien smagāka". Viņa apgalvoja, ka Krievija ir pastrādājusi "gandrīz visus iespējamos kara noziegumus, ko cilvēce ir redzējusi", piebilstot: "Civilo iedzīvotāju upuru skaits ir daudz lielāks nekā Ukrainas bruņoto spēku upuru skaits." (Sky News)

Apvienotās Karalistes finanšu ministrs sacījis, ka pazīmes par miera sarunām starp Krieviju un Ukrainu ir iepriecinošas, taču pret tām jāizturas ar zināmu "skepsi". Riši Sunaks sacīja, ka jebkuram iespējamam izlīgumam starp Maskavu un Kijivu "jānotiek pēc Ukrainas noteikumiem". Sunaks neizslēdza iespēju, ka Apvienotā Karaliste varētu darboties kā garants iespējamam miera līgumam starp abām valstīm. (BBC)

Vairāku desmitu cilvēku gara rinda vairākas dienas vērojama pie Kongresu nama, kur bēgļi gaida, lai varētu saņemt dažāda veida pakalpojumus. Tikmēr pašā bēgļu centrā bēgļu un darbinieku vidū valda iejūtība un sapratne, portālam "Delfi" stāsta viena no centra brīvprātīgajām Iveta Šica. https://www.delfi.lv/news/national/politics/nebija-pieredzes-ar-tik-lielam-masam-brivpratiga-par-darbu-ukrainas-beglu-centra.d?id=54160932

Ukrainas parlaments ziņo, ka kopš Krievijas invāzijas sākuma Ukrainā nogalināti vismaz 115 bērni. https://twitter.com/ua_parliament/status/1505464732987310084?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505464732987310084%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F20%2Frussian-ukraine-war-latest-thousands-of-mariupol-residents-being-deported-to-remote-parts-of-russia-live

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis dokumentu, kas paredz apvienot visus nacionālos televīzijas kanālus vienā platformā, norādot uz karastāvokļa "vienotas informācijas politikas" nozīmi, teikts viņa biroja svētdien izplatītajā paziņojumā. Šobrīd nav zināms, kad šāda vienota platforma tiks izveidota. (The Guardian)

Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu izteicies, ka Krievija un Ukraina tuvojas vienošanās panākšanai par "kritiskiem" jautājumiem un ir gandrīz vienojušās par dažiem jautājumiem. Čavušolu arī sacīja, ka cer uz pamieru. (Al Jazeera)

Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks Franaks Vjačorka raksta, ka Baltkrievijas dzelzceļa darbinieki traucējuši dzelzceļa satiksmi ar Ukrainu, lai Krievija nevarētu dzelzceļu izmantot militārā ekipējums nosūtīšanas no Baltkrievijas uz Ukrainu. https://twitter.com/franakviacorka/status/1505244711086444545

Britu Aizsardzības ministrija paredz, ka Krievija turpinās izmantot lielu uguns jaudu, lai atbalstītu uzbrukumu apdzīvotām vietām, cenšoties ierobežot savus “jau tā ievērojamos zaudējumus”. Diemžēl tas notiek uz civiliedzīvotāju upuru rēķina. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505427498313596928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505427498313596928%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-zelenskyy-peace-talks-nato-live-updates-12541713

Hersonas apgabala Čornobaivka, kur jau sešas reizes iznīcināti Krievijas okupantu spēki, ieies vēsturē, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. “Ukrainas Čornobaivka ieies karu vēsturē. Tā ir vieta, kur Krievijas karavīri, viņu komandieri sevi parādīja pilnībā tādus, kādi viņi ir – netalantīgi, kas spējīgi vienkārši dzīt savus ļaudis uz nokaušanu,” uzsver Zelenskis. “Sešas reizes mūsu karavīri iznīcināja okupantus pie Čornobaivkas. Sešas reizes. Bet viņi tik un tā dodas uz turieni,” viņš stāsta. 19. martā Ukrainas spēki ziņojam, ka jau sesto reizi ir iznīcinātas okupantu pozīcijas Čornobaivkas lidostā. Pirmo reizi okupanti tur tika iznīcināti 27. februārī ar drona “Bayraktar” triecienu.7. martā turpat tika iznīcināti aptuveni 30 no jauna savesti Krievijas helikopteri.16. martā Ukraina ziņoja par vēl septiņu helikopteru iznīcināšanu.Piektā reize bija 18. martā, kad Čornobaivkā tika iznīcināts Krievijas spēku komandpunkts, kā arī iznīcinātas un bojātas lidmašīnas un helikopteri. (UNIAN)

Aizvadītajā naktī, Krievijai apšaudot Harkivu, nogalināti pieci civiliedzīvotāji, tostarp viens bērns, ziņo policija. https://www.facebook.com/cyber.hnuvs/posts/1637208913312934&show_text=true&width=500

Mariupoles Mākslas skola Nr. 12 sabombardēta 19. martā. Ēka ir sagrauta, pagaidām upuru un cietušo skaits nav zināms. Ēkā atradušās sievietes, bērni un sirmgalvji – ap 400 cilvēki, ziņo “Liga.net”.

Sabombardētais teātris Mariupolē. Satelīta attēls. (AP/Scanpix/LETA)

Krievijas spēki Mariupolē sabombardējuši mākslas skolu, kurā patvērumu bija raduši aptuveni 400 cilvēki, ziņo pilsētas mērija. (Sky News) Trešdien Mariupolē jau tika sabombardēts teātris, kurā bija patvērušies vairāk nekā 1000 cilvēku.

Ukrainā aizvadītajā diennaktī no Krievijas karaspēka aplenktajām apdzīvotajām vietām pa humānajiem koridoriem evakuēti vairāk nekā 6000 cilvēku, svētdien paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. (LETA)

Ukrainas spēki pie Kijivas pilnībā iznīcinājuši Krievijas desantnieku vienību – dzīvs palicis tikai viens okupantu karavīrs, teikts armijas Ģenerālštāba ziņojumā. Tā bijusi Kostromas 331. gvardes desanta triecienpulka vienība. Vienīgai izdzīvojušais ārstējoties slimnīcā Kijivā. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276563694656716&show_text=true&width=500

Krievijas iebrukuma pirmajās dienās britu premjerministrs Boriss Džonsons piedāvājis Volodimiram Zelenskim bēgt uz Lielbritāniju, ziņo “The Sunday Times”. https://www.thetimes.co.uk/article/dont-choose-the-side-of-evil-johnson-warns-china-j8kkjfx5m

Harkivā no iebrukuma sākuma līdz šim sagrautas jau gandrīz 600 daudzstāvu dzīvojamās ēkas, bez pajumtes atstājot tūkstošiem ģimeņu, ziņo Ukrainas policija.

Sestdien Ukraina aicināja Ķīnu pievienoties Rietumiem un nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pekina cenšas parādīt diplomātisku distancēšanos no konflikta. ANO balsojumā par Krievijas iebrukuma nosodīšanu Pekina atturējās. Savukārt neilgi pēc Zelenska aicinājuma pievienoties Rietumiem, Pekina nosodīja pret Krieviju vērstās Rietumu sankcijas kā “nežēlīgas”. ASV mediji, atsaucoties uz amatpersonām, ziņoja, ka Krievija ir lūgusi Ķīnai militāru atbalstu. Pekina gan noliedz, ka tāds lūgums būtu bijis. (BBC)Ķīnas Ārlietu ministrs Vangs Ji svētdien norādīja, ka “Ķīna ir nostājusies pareizajā vēstures pusē” un pati izlemšot savu nostāju, nepieņemot nekādu spiedienu no ārpuses. (CNN)

Krievijas spēki sestdien mazāk koncentrējās jauniem uzbrukumiem, bet centās kompensēt zaudējumus, labot ekipējumu un pārgrupēties, ikrīta ziņojumā skaidro Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Krievija apzināti rada humāno krīzi, pagājušajā naktī neļaujot palīdzības konvojam sasniegt Hersonu, apsūdz Ģenerālštābs. (BBC)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pasludinājis 11 prokrievisko politisko partiju aizliegumu .Starp tām arī lielākā prokrieviskā partija “Opozīcijas platforma – par dzīvi”, kuras pārstāvji ir arī parlamentā. Šo partiju darbības aizliegums būs spēkā, kamēr vien Ukrainā būs karastāvoklis. (BBC)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/kadiroviesi-atgriezusies-cecenija-zino-ukrainas-dienesti.d?id=54165104

Bēgot no kara, Ukrainu pametuši vairāk nekā 1,5 miljoni bērnu, sestdien pavēstīja ANO Bērnu fonds (UNICEF).

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien aicināja Šveices bankas un uzņēmumus, to vidū pārtikas koncernu "Nestle", pārtraukt darbību Krievijā. Šie uzņēmumi "darbojas Krievijā, lai gan mūsu bērni mirst un mūsu pilsētas tiek iznīcinātas" un cilvēki Mariupolē ir "bez pārtikas, bez ūdens, bez elektrības, tiek bombardēti", sacīja Zelenskis, videoformātā uzrunājot Ukrainas atbalsta mītiņu pie Šveices parlamenta valsts galvaspilsētā Bernē, kurā bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku. Ukrainas prezidents arī mudināja iesaldēt Krievijas elites līdzekļus Šveices bankās. "Šo karu izraisījušo cilvēku nauda ir jūsu bankās. Palīdziet pret to cīnīties. Lai viņu nauda tiktu iesaldēta," teica Zelenskis. Viņš arī aicināja atņemt Krievijas oligarhiem nekustamos īpašumus Šveicē.(LETA)

ASV piedāvājušas Turcijai, lai tā nodod Ukrainai Krievijas ražojuma pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400, ziņo aģentūra “Reuters”. Šo iekārtu iegāde savulaik izraisīja Turcijas strīdu ar pārējo NATO, galvenokārt ASV. https://www.delfi.lv/news/arzemes/turcija-savu-nostaju-s-400-sistemas-jautajuma-nemainis-erdogans-pavestijis-baidenam.d?id=53314037

Par galveno īsumā: Lielbritānijas Aizsardzības ministrija vērtē, ka Krievijai nav izdevies iegūt pilnīgu kontroli pār Ukrainas gaisa telpu, tāpēc galvenokārt Maskava paļaujas uz ieročiem, kas tiek palaisti no Krievijas gaisa telpas. Ielu cīņas neļauj glābējiem turpināt darbu Mariupoles sagrautā teātra drupās, kurā slēpās simtiem civiliedzīvotāju, paziņoja Mariupoles mērs. Vairāki tūkstoši Mariupoles iedzīvotāji pēdējās nedēļas laikā piespiedu kārtā izvesti uz Krieviju, apgalvo amatpersonas. Visu ceturtdienu turpinājās Krievijas gaisa triecieni Mikolajivā. Ukrainu pāri tās rietumu robežai jau pametuši vairāk nekā 3,3 miljoni cilvēku. No tiem vairāk nekā 1,5 miljoni ir bērnu. liecina UNICEF dati.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-iebrukuma-ukraina-24-diena-teksta-tiesraides-arhivs.d?id=54163998